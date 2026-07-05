/શું લીવરમાં પથરી થાય છે? સ્ટેજ 1મા જોવા મળતા શરૂઆતી સંકેત વિશે જાણો

Pathri Liver Main Kyu Hoti Hai: પથરીનું નામ સાંભળતા કિડની યાદ આવે છે, પરંતુ વાત અહીં ખતમ થતી નથી. આવું એટલા માટે કારણ કે પિત્તાશયમાં પથરીની સાથે-સાથે શરીરના બીજા અંગોમાં પણ થઈ શકે છે. લીવરમાં પથરી થવાના ઘણા સંકેત રહે છે, કારણ કે આજકાલ લાઇફસ્ટાઇલ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે લોકોને ઘણા પ્રકારની બીમારીઓ થવા લાગી છે. તેથી ઘણા ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે લીવરમાં પથરી ખુબ ઓછા લોકોમાં થાય છે, જેને મેડિકલ ભાષામાં ટ્રાહેપેટિક બાઇલ ડક્ટ સ્ટોન કહેવામાં આવે છે. તેમાં પથરી લીવરની અંદર રહેલી પિત્ત નળીઓ (બાઇલ ડક્ટ્સ) માં બને છે કે ફસાઈ જાય છે. જો તમને પણ લીવરમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે કે પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ થઈ રહી છે તો લીવરનો ટેસ્ટ કરાવો. લીવરના ટેસ્ટથી સરળતાથી માહિતી મેળવી શકાય છે. આવો તમને લીવરમાં પથરી થવાના લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
લીવરમાં પથરી કેમ થાય છે?
લીવર શરીરને હેલ્ધી રાખવાનું કામ કરે છે અને વસાને પચાવવામાં મદદ કરે છે. તે પિત્ત બાઇલ ડક્ટ્સ દ્વારા પિત્તાશય અને પછી આંતરડા સુધી પહોંચે છે. તેનાથી પથરી બનવાની સંભાવના વધી જાય છે.
કઈ રીતે ખબર પડશે?
તમે એક નહીં ઘણા પ્રકારના ટેસ્ટ કરાવી શકો છો, પરંતુ ડોક્ટરની સલાહ પર લીવરના ટેસ્ટ કરાવો.
લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ
અલ્ટ્રાસાઉન્ડ
એમઆરસીપી
સીટી સ્કેન
પથરી થયા બાદ દેખાતા સંકેત
સ્ટેજ 1માં જોવા મળતા શરૂઆતી સંકેત
પથરી થવા પર પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો થાય છે. આમ તો આ દુખાવો જમણા હિસ્સા પર થાય છે અને ઘણીવાર ભારેપણું થવા લાગે છે. પરંતુ કેટલીક વાર તે ગેસનો દુખાવો હોઈ શકે છે, જેથી લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે.
પથરી થવા પર બેચેનીનો પણ અનુભવ થવા લાગે છે અને જ્યારે આપણે કંઈ ખાઈએ તો પેટમાં દુખાવો થવા લાગે છે. સાથે પેટ ફૂલવા કે ગેસ બનવાની પણ ફરિયાદ થવા લાગે છે.
વારંવાર ઉબકા આવવા કે ક્યારેક-ક્યારેક ઉલ્ટી થવી પણ શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. જો કોઈ સ્પષ્ટ કારણ વગર ભૂખ ઓછી લાગે કે ખાવાનું મન ન કરે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. આમ કરવું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.