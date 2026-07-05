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શું લીવરમાં પથરી થાય છે? સ્ટેજ 1મા જોવા મળતા શરૂઆતી સંકેત વિશે જાણો

Liver Stone: ઘણા લોકોને લાગે છે કે પથરી માત્ર કિડનીમાં થાય છે, પરંતુ તેવું નથી કારણ કે લીવરમાં પણ તેના સંકેત જોવા મળી શકે છે. એવા ઘણા રિસર્ચમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જો સમય પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો આ પરેશાનીથી બચી શકાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 05, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:01 AM IST
શું લીવરમાં પથરી થાય છે? સ્ટેજ 1મા જોવા મળતા શરૂઆતી સંકેત વિશે જાણો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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