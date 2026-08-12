/Lobia: ડાયાબિટીસ ફ્રેન્ડલી સૌથી હેલ્ધી કઠોળ છે સફેદ ચોળી, ખાવાથી વજન પણ ફટાફટ ઓછું થશે

Lobia Benefits for Diabetes: આપણા ગુજરાતી ઘરોમાં કેટલીક દાળ અને કઠોળ એવા છે જેના ફાયદાથી લોકો અજાણ હોય છે જેના કારણે આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. આવું જ એક કઠોળ છે સફેદ ચોળી. સફેદ ચોળી જેને હિન્દીમાં લોબિયા અને અંગ્રેજીમાં બ્લેક આઈ બીન્સ કહેવામાં આવે છે તે ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં અને વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આહારમાં જો તમે સફેદ ચોળીનો સમાવેશ કરો છો તો તેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહી શકે છે અને વજન પણ ઝડપથી ઓછું થઈ શકે છે.
ડાયાબિટીસમાં ચોળી ખાવાના ફાયદા
લોબિયા એટલે કે સફેદ ચોળાનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ખૂબ જ ઓછું હોય છે.. ડાયાબિટીસમાં લો ગ્લાઈસેમિક ઇન્ડેક્સ વાળી વસ્તુઓ ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળે છે. એટલા માટે જ ડાયટમાં સફેદ ચોળી ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. સફેદ ચોળી ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ ઝડપથી વધતું નથી.
કબજિયાતમાં ચોળી ખાવાના ફાયદા
લોબિયા એવું અનાજ છે જેમાં સોલ્યુબલ ફાઇબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. સોલ્યુબલ ફાઇબર પાચનતંત્રને બરાબર કામ કરતું રાખવામાં મદદ કરે છે. ચોળી એવા લોકો માટે પણ ફાયદાકારક છે જેમને પાચનની તકલીફો હોય ખાસ કરીને કબજિયાત અને એસિડિટીની સમસ્યા વારંવાર થતી હોય તેમના માટે સફેદ ચોળી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
વેઈટ લોસ ડાયટ માટે લોબિયા
ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે લોબિયા મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરતા ફૂડમાં આવે છે. સફેદ ચોળીનો ડાયટમાં સમાવેશ કરવાથી મેટાબોલિઝમ સુધરે છે અને ફેટ બર્ન તેમજ વેઈટ લૉસની પ્રક્રિયા ઝડપી બની શકે છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માંગતા હોય તેમણે આહારમાં લોબિયાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)