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Lobia: ડાયાબિટીસ ફ્રેન્ડલી સૌથી હેલ્ધી કઠોળ છે સફેદ ચોળી, ખાવાથી વજન પણ ફટાફટ ઓછું થશે

Lobia Benefits for Diabetes: લોબિયા કે બ્લેક આઈ બીન્સને ગુજરાતમાં સફેદ ચોળી કહેવાય છે. સફેદ ચોળી ડાયાબિટીસ અને વજન ઓછું કરવા માટે બેસ્ટ ફુડ ગણાય છે. ચોળી ડાયટમાં સામેલ કરો તો શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે અહીં દર્શાવેલું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:33 PM IST
Lobia: ડાયાબિટીસ ફ્રેન્ડલી સૌથી હેલ્ધી કઠોળ છે સફેદ ચોળી, ખાવાથી વજન પણ ફટાફટ ઓછું થશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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