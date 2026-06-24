/ખાવાપીવામાં થતી આ 3 ભુલોના કારણે 100 ની સ્પીડે વધે સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલ, પછી વ્યક્તિ સતત રહે ટેન્શનમાં

Bad Food Habits: એક સમય એવો હતો જ્યારે એવું કહેવાતું હતું કે બધી જ સમસ્યાનું મૂળ પેટ હોય છે. પરંતુ આજના સમયમાં લોકોની મોટાભાગની સમસ્યાનું કારણ સ્ટ્રેસ હોય છે. લોકો નાની મોટી વાતોમાં પણ સ્ટ્રેસથી પરેશાન જોવા મળે છે. ડોક્ટર સ્ટ્રેસને શરીર માટે સૌથી ખતરનાક ગણે છે. સ્ટ્રેસ એવી સમસ્યા છે જેની અસર શરીરની સાથે મગજ પર પણ પડે છે. સૌથી ચિંતાજનક વાત તો એ છે કે આજના સમયમાં 20-25 વર્ષના યુવાનો પણ સ્ટ્રેસથી પરેશાન હોય છે. તેમાંથી પણ ઘણા લોકો તો એવા હોય જે કારણ વિનાની વાતો પર ચિંતા કરતા હોય. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે વ્યક્તિ સતત સ્ટ્રેસમાં રહેતી હોય તો તેની પાછળ તેની જ કેટલીક ભૂલો જવાબદાર હોઈ શકે છે. આ ભૂલો વ્યક્તિ ખાવા પીવાની વાતમાં કરે છે.
સ્ટ્રેસ હોર્મોન વધાતી 3 ખરાબ આદતો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખાવા પીવાની બાબતમાં આ ત્રણ ભૂલો કરે છે ત્યારે તેના શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોન એટલે કે કોર્ટિસોલ ઝડપથી વધી જાય છે. શરીરમાં જો કોર્ટિસોલ હોર્મોન વધારે રહેતું હોય તો તેના કારણે વ્યક્તિ સ્ટ્રેસમાં રહે છે. આમ તો સ્ટ્રેસ અલગ અલગ સમસ્યાના કારણે થાય છે પરંતુ ખાવા પીવાની આ આદતોના કારણે પણ સ્ટ્રેસ વધે છે. જો તમે સતત સ્ટ્રેસ અનુભવતા હોય તો બની શકે કે તમે પણ આ ત્રણ ભૂલ કરી રહ્યા હોય.
કોર્ટિસોલ હોર્મોન વધવાનું કારણ
શરીરમાં કોર્ટિસોલ હોર્મોન જ્યારે વધી જાય છે તો તે સ્ટ્રેસનું સ્વરૂપ લે છે. જો શરીરમાં કોર્ટિસોલ લાંબા સમય સુધી વધેલું રહે તો તેનો પ્રભાવ પાચનશક્તિ, ઉર્જા, ઊંઘ, ત્વચા અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ પડવા લાગે છે. શરીરમાં કોર્ટિસોલ લેવલ વધે તેના માટે અલગ અલગ કારણો જવાબદાર હોય છે. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે ખાવા પીવાની ત્રણ આદતો એવી છે જે ઝડપથી કોર્ટિસોલ વધારી શકે છે.
શરીરમાં કોર્ટિસોલ વધારતી ખરાબ આદતો
નાસ્તો ન કરવો
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર સૌથી મોટી ભૂલ છે નાસ્તો ન કરવો. જ્યારે સવારનો નાસ્તો સ્કિપ કરી દેવામાં આવે છે તો તેનાથી શરીરમાં સ્ટ્રેસ ઝડપથી વધે છે. ઘણા લોકો સવારે ફક્ત ચા કે કોફી પીને ઘરેથી નીકળી જાય છે. જેના કારણે શરીરમાં કોર્ટિસોલ ઝડપથી વધે છે.. શરીરની બાયોલોજીકલ ક્લોક અનુસાર સવારના સમયે કોર્ટિસોલનું સ્તર નેચરલી વધારે રહેતું હોય છે તેવામાં જો કોઈ વ્યક્તિ નાસ્તો ન કરે તો તે અસામાન્ય રીતે વધી શકે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે સવારના સમયે ફક્ત કેફીન લેવાને બદલે હેલ્ધી નાસ્તો કરીને દિવસની શરૂઆત કરવી જોઈએ તેનાથી કોર્ટિસોલ લેવલ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે.
બિનજરૂરી લો કાર્બ ડાયટ લેવી
છેલ્લા કેટલાક સમયથી લો કાર્બ ડાયટ લોકપ્રિય થઈ રહી છે.. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ નું કહેવું છે કે આહારમાંથી જરૂરી કાર્બોહાઈડ્રેટને દૂર કરી દેવા હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.. શરીરને કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂર પણ હોય છે જ્યારે શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ન મળે તો પણ કોર્ટિસોલ વધી જાય છે.. હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે બિસ્કીટ, ચોકલેટ જેવા પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવાને બદલે હેલ્ધી કાર્બનો સમાવેશ આહારમાં કરવો જોઈએ. હેલ્ધી કાર્બમાં રોટલી, ભાત, પોહા જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વસ્તુઓ કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટમાં મદદ કરે છે.
સીઝનલ ફ્રુટ ન ખાવા
ઘણા લોકો એવા હોય છે જે સિઝન અનુસાર મળતા ફળ ખાવાનું ટાળે છે.. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રોજના આહારમાં ફળનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે. ઘણા લોકો સુગર વધી જવાની વાત કરીને ફળ ખાવાનું બંધ કરી દે છે પરંતુ આ ભૂલ સ્ટ્રેસ વધારે છે. ફળ આપણા શરીરને જરૂરી પોષક તત્વો, એન્ટિઓક્સિડન્ટ, વિટામીન સી આપવાની સાથે કોર્ટિસોલ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તેથી દરેક વ્યક્તિએ સીઝન અનુસાર ફળ ખાવાનું રાખવું જોઈએ..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)