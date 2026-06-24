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ખાવાપીવામાં થતી આ 3 ભુલોના કારણે 100 ની સ્પીડે વધે સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલ, પછી વ્યક્તિ સતત રહે ટેન્શનમાં

Bad Food Habits: ઘણા લોકો એવા હોય છે જેને નાની-મોટી દરેક વાત પર સ્ટ્રેસ થઈ જાય છે. સ્ટ્રેસ થવાનું મુખ્ય કારણ શરીરમાં વધેલું કોર્ટિસોલ હોય છે. અને શરીરમાં કોર્ટિસોલ વધવા પાછળ 3 ભુલો જવાબદાર હોય છે. જે લોકો ખાવાપીવાની વાતમાં આ 3 ભુલો કરે છે તેના શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલ ઝડપથી વધે છે તેવું એક્સપર્ટનું કહેવું છે. આ 3 ભુલો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:00 AM IST
ખાવાપીવામાં થતી આ 3 ભુલોના કારણે 100 ની સ્પીડે વધે સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલ, પછી વ્યક્તિ સતત રહે ટેન્શનમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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