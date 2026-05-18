/Lung Cancer: ફક્ત 7 મિનિટમાં થશે ફેફસાના કેન્સરની સારવાર, ભારતમાં નવું ઈન્જેકશન લોન્ચ, જાણો એક ડોઝની કીંમત કેટલી ?

Lung Cancer 7 Minutes Injection: ભારતની કંપની રોશ ફાર્મા ઈંડિયાએ ફેફસાના કેન્સરના દર્દીઓ માટે ખાસ ઈન્જેકશન લોન્ચ કર્યું છે. આ ઈન્જેકશનની કીંમત શું છે અને કેવી રીતે દર્દીને તેનાથી ફાયદો થશે ચાલો જાણીએ.
Lung Cancer 7 Minutes Injection: ફેફસાના કેન્સરની સારવારમાં ક્રાંતિ કહી શકાય તેવી સફળતા ભારતની રોશ ફાર્મા ઈંડિયા કંપનીએ પ્રાપ્ત કરી છે. રોશ ફાર્માએ ફેફસાના કેન્સરના દર્દીઓ માટે ખાસ ઈંજેકશન થેરાપી લોન્ચ કરી છે જેમાં દર્દીને માત્ર 7 મિનિટમાં ઈંજેકશનના માધ્યમથી દવા આપી દેવામાં આવશે. એટલે કે જે કામ માટે દર્દીને કલાકો સુધી હોસ્પિટલમાં રહેવું પડતું હતું તે હવે 7 મિનિટમાં થઈ જશે.
ફેફસાના કેન્સર માટે જે 7 મિનિટના ઈંજેકશનની ચર્ચાઓ જોરશોરથી થઈ રહી છે તે દવાનું નામ ટેસેંટ્રિક છે. રોશ ફાર્મા ઈંડિયાએ ઈમ્યૂનોથેરાપી દવા ટેસેંટ્રિકનું નવું સબક્યૂટેનિયસ ઈંજેકશન લોન્ચ કર્યું છે. આ ઈંજેકશનથી દર્દીની સારવાર માત્ર 7 મિનિટમાં થઈ જશે. કેન્સર હોસ્પિટલમાં આઈવી ઈંજેકશનથી આ કામ કરવામાં કલાકો જાય છે. પરંતુ આ ઈંજેકશનથી દવા ત્વચાની નીચે આપવામાં આવશે જેના કારણે સારવારનો સમય ઓછો થઈ જશે.
ઈમ્યૂનોથેરાપીની દવા કેવી રીતે કામ કરે ?
આ નવા ઈંજેકશનમાં એટિજોંલિજુમૈબ નામની દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે ઈમ્યૂનોથેરાપી દવા છે. આ દવા શરીરની પ્રતિરક્ષા પ્રણાલીને કેન્સરની કોશિકાને ઓળખી તેની સામે લડવામાં મદદ કરે છે. ઈમ્યૂનોથેરાપી કીમોથેરાપી કરતાં અલગ રીતે કામ કરે છે. ઈમ્યૂનોથેરાપી રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત કરે છે જેથી તે કેન્સરની કોશિકાઓને ઓળખી તેનો નાશ કરી શકે.
કેન્સરની સારવારમાં સમય બચશે
આ નવી ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાથી ફેફસાના કેન્સરનો ઈલાજ વધારે સારી રીતે થઈ શકશે તેવું કહેવામાં આવે છે. ત્વચાની અંદર આપી શકાય તેવા ઈંજેકશનના કારણે દર્દીને વધારે સમય હોસ્પિટલમાં રોકાવું નહીં પડે, હોસ્પિટલમાં થતી ભીડ ઓછી થશે. મહત્વનું છે કે હાલ ઈમ્યુનોથેરાપી ડ્રિપની મદદથી આપવામાં આવે છે જેમાં વધારે સમય લાગે છે અને દર્દીઓને રાહ પણ જોવી પડે છે. તેની સાથે આ ઈંજેકશન માત્ર 7 મિનિટમાં લાગી જશે.
ભારતમાં કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. તેવામાં આ ઈંજેકશનને ટ્રીટમેન્ટમાં ક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. જો કે આ ઈંજેકશનની કીંમત વધારે હોવાથી દરેદ વ્યક્તિ માટે તેને લેવું શક્ય નથી તેવી પણ ચર્ચાઓ છે.
7 મિનિટના ઈંજેકશનના એક ડોઝની કીંમત
રિપોર્ટ અનુસાર ફેફસાના કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ માટેના આ એક ઈંજેકશનની કિંમત અંદાજે 3.7 લાખ રુપિયા હોય શકે છે. કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં ઈમ્યૂનોથેરાપીમાં દર્દીને લગભગ 6 જેટલા ડોઝની જરૂર પડી શકે છે. તેવામાં આ ઈંજેકશન લેવું શક્ય ન બને. કારણ કે આ સારવારમાં 6 ડોઝની કીંમત લાખોમાં થાય જે ખર્ચ ઉઠાવવો સામાન્ય પરિવારો માટે શક્ય ન બને.
