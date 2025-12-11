Prev
Lung Cancer: સામાન્ય લાગતી આ 5 સમસ્યાઓ હોય શકે છે ફેફસાના કેન્સરનું પહેલું સ્ટેજ, એક પણ જણાય તો ચેતી જજો

Lung Cancer Symptoms: ખરાબ જીવનશૈલી, વધતું પ્રદૂષણ ફેફસાનું કેન્સર થવાનું કારણ બની શકે છે. ફેફસાના કેન્સરની શરુઆત થઈ છે તે વાત તમે 5 શરુઆતી લક્ષણો પરથી ઓળખી શકો છો. આ 5 લક્ષણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:27 PM IST

Lung Cancer Symptoms: ફેફસાનું કેન્સર એક એવું કેન્સર છે જેના શરૂઆત લક્ષણ કેટલીક સામાન્ય સમસ્યાઓની જેવા દેખાય છે જેના કારણે લોકો તેને સમજી શકતા નથી અને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. જો સમય રહેતા જ ફેફસા સંબંધિત આ સમસ્યાઓને ઓળખી અને યોગ્ય સારવાર લેવામાં આવે તો કેન્સર ગંભીર સ્ટેજ સુધી પહોંચતું નથી. પરંતુ જો આ સમસ્યાઓને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો પર્મનેન્ટ ડેમેજ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ ફેફસાના કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણોને ઓળખવા જરૂરી છે. 

ફેફસાના કેન્સરમાં ફેફસાના ઉત્તકોમાં અબનોર્મલ સેલ્સ વધવા લાગે છે. આ કેન્સર ફેફસાના માધ્યમથી શરીરના અન્ય અંગો સુધી પણ ફેલાઈ શકે છે. જો ફેફસા સંબંધિત આ સામાન્ય ગણાતા રોગ પણ લાંબા સમય સુધી રહે તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જઈ યોગ્ય તપાસ કરાવી. 

ફેફસાના કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણો 

ઉધરસ 

ફેફસાના કેન્સરનું સૌથી પહેલું શરૂઆતથી લક્ષણ ઉધરસ છે. કેન્સરના શરૂઆતના સ્ટેજમાં દર્દીને ઉધરસ થાય છે. આ ઉધરસ લાંબા સમય સુધી આવે છે અને ઝડપથી મટતી પણ નથી. ધીરે-ધીરે ઉધરસમાં કફ પણ નીકળવા લાગે છે. 

ઉધરસમાં લોહી નીકળવું 

જેમ જેમ કેન્સર વધતું જાય તેમ ઉધરસમાં કફ આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે અને પછી કફમાં પણ લોહી દેખાવા લાગે છે. ઉધરસ દરમ્યાન જો લોહી દેખાય તો તે ફેફસા સંબંધિત ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે જેમાં કેન્સરનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ

ફેફસાના કેન્સરમાં શ્વસન પ્રણાલી પ્રભાવિત થાય છે તેથી દર્દીને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા અનુભવાય છે. આ સિવાય શ્વાસ લેતી વખતે કે હસતી વખતે છાતીમાં દુખાવો થાય છે. 

અવાજ બદલી જવો

ફેફસાના કેન્સરમાં દર્દીના અવાજમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. કેન્સરના કારણે અવાજ ફાટી જાય કે કર્કશ જેવી થઈ જાય છે. 

થાક અને વજન ઘટવું

ફેફસાનું કેન્સર શરીરમાં વધતું હોય તો દર્દીનું વજન અચાનક વધારે પડતું ઘટી જાય છે. સાથે જ કારણ વિના વ્યક્તિને થાક લાગે છે. 

ફેફસાનું કેન્સર થવાના કારણો

-ધૂમ્રપાન કરવાની આદતના કારણે ફેફસાનું કેન્સર થઈ શકે છે. 
- ધૂમ્રપાન કરતી વ્યક્તની નજીક રહેતી વ્યક્તિને પણ કેન્સર થઈ શકે છે. 
- પ્રદૂષણના કારણે પણ ફેફસાનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે. 
- પહેલા થયેલા કેન્સરના રેડિએશનના કારણે પણ ફેફસાનું કેન્સર થઈ શકે છે. 

ફેફસાના કેન્સરની તપાસ ફિઝિકલ એક્ઝામ ઉપરાંત બ્લડ ટેસ્ટ, એક્સ રે, સીટી સ્કેન અને બાયોસ્પી દ્વારા કરવામાં આવે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

