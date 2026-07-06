/સિગારેટ નથી પીતા તો પણ ફેફસાંનું કેન્સર થવાનું જોખમ! નિષ્ણાતોએ જણાવ્યા ચોંકાવનારા કારણો

Lung Cancer Without Smoking: હંમેશા લોકો વિચારે છે કે ફેફસાનું કેન્સર માત્ર સિગારેટ પીવાથી થાય છે. પરંતુ તે સંપૂર્ણ સાચું નથી. ધૂમ્રપાન ફેફસાના કેન્સરનું એક મોટું કારણ જરૂર છે, પરંતુ ઘણા એવા લોકો પણ બીમારીનો શિકાર થાય છે જેણે ક્યારેય સિગારેટ પીધી નથી. તેવા મામલામાં એક ખાસ પ્રકારનું ફેફસાનું કેન્સર વધુ જોવા મળે છે. તો જે લોકો ધૂમ્રપાન કરતા નથી, તેમાં ફેફસાના કેન્સર પાછળ હંમેશા એક કારણ હોતા નથી. લાંબા સમય સુધી બીજાની સિગારેટના ધુમાડાના સંપર્કમાં રહેવા, પ્રદૂષિત હવામાં રહેલા શુક્ષ્મ કણ, ઘરની અંદર લાકડી, કોલસા અને કામની જગ્યા પર એસ્બેસ્ટસ, સિલિકા કે ક્રોમિયમ જેવી વસ્તુઓ ખતરો વધારી શકે છે. આ સિવાય કેટલાક ક્ષેત્રોમાં ઇમારતની અંદર જમા થનાર રેડોન ગેસ પણ એક કારણ માનવામાં આવે છે. તેને લઈને ડોક્ટરનું કહેવું છે કે ફેફસાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, બાકી કેન્સરનો ખતરો વધી જાય છે.
કેન્સરની કોશિકાઓ કઈ રીતે બને છે?
ફેફસાનું કેન્સર માત્ર બહારના કારણોથી થતું નથી. ઘણીવાર શરીરની કોશિકાઓમાં સમયની સાથે ફેરફાર થવા લાગે છે, જે કેન્સરનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. કેટલાક દર્દીઓમાં કેન્સર કોશિકાઓમાં વિશેષ પ્રકારના જીન ફેરફાર જોવા મળે છે. તેને સમજવા માટે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ડોક્ટર તે નક્કી કરી શકે છે કે દર્દી માટે કઈ સારવાર ઉપયોગી રહેશે.
ક્યારે બની જાય છે કેન્સર?
જો લાંબા સમય સુધી ખાંસી રહે, ખાંસીની સાથે લોહી આવે, શ્વાસ ચઢવા લાગે, છાતીમાં દુખાવો થાય, અવાજ બેસી જાય, વારંવાર ફેફસામાં સંક્રમણ થાય, કોઈ કારણ વગર થાકનો અનુભવ થાય કે ઝડપથી વજન ઘટવા લાગે તો આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. ઘણા લોકો તેને એલર્જી, ગેસ કે સામાન્ય સંક્રમણ સમજી ટાળી દેતા હોય છે, જેનાથી બીમારી વિશે સમય રહેતાં જાણી શકાતું નથી.
ફેફસાના કેન્સરની જાણકારી માટે ક્યા ટેસ્ટ કરાવવા?
ફેફસાના કેન્સરને જલ્દી ઓળખવા માટે લો-ડોઝ સીટી સ્કેન કરાવવો જરૂરી છે. આ ખાસ કરી તે લોકો માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે, જેમાં જોખમ વધુ છે, જેમ કે લાંબા સમય સુધી ધૂમ્રપાન કરનાર, ખતરનાક રસાયણોના સંપર્કમાં રહેતા કે જેના પરિવારમાં આ બીમારીનો ઈતિહાસ રહ્યો હોય. પરંતુ આ ટેસ્ટ દરેક લોકો માટે જરૂરી નથી અને ડોક્ટરની સલાહ બાદ કરાવવો જોઈએ.
શું ધૂમ્રપાન છોડવાથી નહીં થાય ફેફસાનું કેન્સર?
ફેફસાના કેન્સરથી બચવા માટે ધૂમ્રપાન છોડવા સુધી સીમિત નથી. ઘર અને કાર્યસ્થળને ધૂમાડાથી મુક્ત રાખવું, હવાની સારી અવરજવર બનાવી રાખવી, પ્રદૂષિત હવા અને હાનિકારક સરાયણોનો સંપર્ક ઘટાડવો તથા કોઈપણ ચેતવણીવાળા લક્ષણ જોવા મળે તો સમય પર ડોક્ટરની સલાહ લેવી પણ એટલી જરૂરી છે.