કેમ અપાઈ રહી છે આવી ભયાનક ચેતવણી! પાર્ટનરને 'કિસ' કરતા પહેલા જરૂર વાંચી લો આ અહેવાલ
Kissing health risks 2026 study: એક નવો અભ્યાસ સામે આવ્યો છે જે મુજબ કિસિંગ દરમિયાન લાળ દ્વારા ગ્લુટેન અને એપ્સટિન-બાર જેવા વાયરસ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, જે સીલિયાક ડિસીઝ અને મલ્ટીપલ સ્ક્લેરોસિસનું જોખમ વધારે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે માત્ર અડધો ગ્લાસ પાણી પીને તમે આ જોખમને ઘટાડી શકો છો? જો નહીં, તો આ સમાચાર તમારા કામના છે.
Kissing health risks 2026 study: જ્યારે પણ તમે કોઈને સાચા દિલથી પ્રેમ કરો છો, ત્યારે તમે તેના માટે કંઈ પણ કરી છૂટવાની ઈચ્છા રાખો છો. આ સાથે જ તમે બધું ભૂલીને અલગ-અલગ રીતે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરો છો, જેમાં પાર્ટનરને પ્રેમથી 'કિસ' કરવી પણ સામેલ છે. કહેવાય છે કે પ્રેમમાં માણસ બધું ભૂલી જાય છે, પરંતુ 2026નું એક નવું સંશોધન કહે છે કે બધું ભૂલો પણ પાણી પીવાનું ન ભૂલશો.
તમારા રોમાંસની વચ્ચે આ અડચણ અમે નથી ઉભી કરી રહ્યા, પરંતુ એક સંશોધનમાં ખુલાસો થયો છે કે કિસ કરતી વખતે તમારી લાળ દ્વારા કેટલાક એવા બિનઆમંત્રિત મહેમાનો ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે મોટું જોખમ બની શકે છે. જો તમે આનાથી બચવા માટે તમારા રોમાંસ પર બ્રેક લગાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો થોભો. તમારા સ્વાસ્થ્યને બચાવવા માટે તમારે કિસ કરવાનું બંધ કરવાની જરૂર નથી, બસ અડધો ગ્લાસ પાણી પીવાની જરૂર છે.
સીલિયાક દર્દીઓ માટે કેમ જરૂરી છે પાણી પીવું?
જો કોઈ વ્યક્તિને સીલિયાક ડિસીઝ (Celiac Disease) હોય, તો તેના શરીર માટે ગ્લુટેન હાનિકારક હોઈ શકે છે. આ બીમારીમાં ગ્લુટેન ખાવાથી શરીર નાની આંતરડાને નુકસાન પહોંચાડવા લાગે છે. તાજેતરમાં કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં થયેલા એક અભ્યાસમાં એ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું કે શું કિસ દ્વારા ગ્લુટેન એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે?
આ જાણવા માટે કેટલાક કપલ્સ પર ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું, જેમાં એક પાર્ટનરે ઘઉંમાંથી બનેલા ક્રેકર્સ ખાધા અને પછી પોતાના પાર્ટનરને કિસ કરી. ટેસ્ટના રિઝલ્ટમાં સામે આવ્યું કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં ગ્લુટેનનું પ્રમાણ સુરક્ષિત લેવલની અંદર જ હતું, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે સુરક્ષિત લેવલને વટાવી ગયું હતું. જોકે, જો કોઈએ કિસ કરતા પહેલા પાણી પી લીધું, તો ગ્લુટેન ટ્રાન્સફર લગભગ ખતમ થઈ ગયું. ઘણા કિસ્સાઓ તો એવા હતા જેમાં બિલકુલ ગ્લુટેન જોવા મળ્યું ન હતું. તેનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે જો કોઈને સીલિયાક ડિસીઝ હોય, તો તેના પાર્ટનરે કિસ કરતા પહેલા ફક્ત અડધો ગ્લાસ પાણી પી લેવું જોઈએ.
આ વાયરસ પણ કરી શકે છે અટેક!
અમેરિકાની મેયો ક્લિનિકમાં કરવામાં આવેલા એક અન્ય અભ્યાસમાં એક એવા વાયરસ પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું જે લાળ દ્વારા ફેલાય છે. તેનું નામ એપ્સટિન-બાર વાયરસ (Epstein-Barr Virus) છે. આ ફેલાવાથી જે બીમારી થાય છે તેને સામાન્ય ભાષામાં 'કિસિંગ ડિસીઝ' પણ કહેવામાં આવે છે. જો આ વાયરસ લાળ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં આવી જાય તો તેને તાવ, ગળામાં દુખાવો, થાક અને ગરદનમાં સોજા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો થોડા અઠવાડિયામાં સાજા થઈ જાય છે, પરંતુ આ વાયરસ શરીરમાં છુપાયેલો રહે છે. આ અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકોને આ ઈન્ફેક્શન થયું હતું, તેમાં આગળ જતાં મલ્ટીપલ સ્ક્લેરોસિસ (Multiple Sclerosis) નામની બીમારી થવાનું જોખમ વધારે રહે છે. આ એક ગંભીર બીમારી છે, જેમાં ઈમ્યુન સિસ્ટમ જ શરીરની નસોને નુકસાન પહોંચાડવા લાગે છે.
બંને અભ્યાસમાં કોમન છે લાળ
બંને સંશોધનોમાં લાળ કોમન છે કારણ કે બંને બીમારીઓ લાળ દ્વારા ફેલાય છે. પહેલા અભ્યાસમાં લાળ દ્વારા ગ્લુટેન ટ્રાન્સફર થવાની વાત સામે આવી, જેની અસર તરત જ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પર પડી શકે છે. જ્યારે બીજા અભ્યાસમાં લાળ દ્વારા ફેલાતો વાયરસ એક ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે.
કિસ કરતી વખતે ડરવું જોઈએ?
જો તમે થોડી સાવધાની રાખો તો આ જોખમોને સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે. જેમ કે સીલિયાક દર્દીઓના કિસ્સામાં પાર્ટનરનું પાણી પી લેવું ઘણું મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. તો બીજી તરફ જો કોઈને વાયરલ ઈન્ફેક્શન હોય, તો તે દરમિયાન કિસ કરવાનું ટાળવું વધુ સારું છે.
