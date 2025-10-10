Health Tips: નબળી ઈમ્યુનિટીને બનાવો લોખંડ જેવી મજબૂત, જાણો રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા શું ખાવું અને શું પીવું ?
Immunity Booster Foods: ઈમ્યૂનિટી એટલે કે રોગપ્રતિકારક શક્તિ શરીરનું સૌથી મોટું કવચ હોય છે. યોગ્ય આહાર અને હેલ્ધી ડ્રિંક્સની મદદથી તમે નેચરલી ઈમ્યૂનિટીને બુસ્ટ કરી શકો છો. આજે તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જેનાથી ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે.
Immunity Booster Foods: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં સ્વસ્થ રહેવું હોય તો જરૂરી છે કે શરીરની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા એટલે કે ઈમ્યુનિટી મજબૂત રહે. ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ રહે તે માટે ખાવા પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. બદલતું વાતાવરણ, પ્રદૂષણ, મિલાવટી આહાર, ઊંઘનો અભાવ અને માનસિક તણાવના કારણે આપણી ઇમ્યુનિટી નબળી પડી જાય છે. જેના કારણે શરીર ઝડપથી સંક્રમણનો શિકાર થઈ શકે છે.
ઇમ્યુનિટી શરીરની પ્રાકૃતિક ઢાલ હોય છે જે આપણને વાયરસ, બેક્ટેરિયા અને અન્ય રોગોથી બચાવે છે. જો ઇમ્યુનિટી નબળી હોય તો શરદી, ઉધરસ, તાવ, એલર્જી અને ગંભીર બીમારીનું જોખમ પણ વધી જાય છે. સારી વાત એ છે કે તમે સારી જીવનશૈલી અને આહારમાં થોડા ફેરફાર કરીને ઈમ્યુનિટીને દવા વિના સ્ટ્રોંગ બનાવી શકો છો. આજે તમને જણાવીએ આહારમાં કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે.
આ ફૂડને ડાયટમાં કરો સામેલ
ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવા માટે સંતુલિત આહાર લેવો જરૂરી છે. જેમાં આખા અનાજ, સિઝનલ ફ્રૂટ, લીલા શાકભાજી, દાળ અને હેલ્ધી ફેટનો સમાવેશ કરવો. આ વસ્તુઓ શરીરની સુરક્ષા પ્રણાલીને સુદ્રઢ કરે છે. આ સિવાય વિટામીન સી થી ભરપુર ફળ જેમકે આમળા, સંતરા, લીંબુ વગેરેનો પણ આહારમાં સમાવેશ કરવો તેનાથી શ્વેત રક્ત કોશિકા સક્રિય થાય છે. વિટામીન ડી શરીરને મળે તેના માટે રોજ 15 થી 20 મિનિટ તડકામાં બેસવાનું રાખો. આ સિવાય ઝીંકથી ભરપૂર ખાદ્ય પદાર્થ જેમ કે કોળાના બી, મગફળી અને તલનો સમાવેશ ડાયટમાં કરો તેનાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે.
આમળા અને હળદર પણ શક્તિશાળી એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ છે. હળદરમાં રહેલું કર્ફ્યુમીન ઇમ્યુન કોશિકાઓને સક્રિય કરે છે. આ સિવાય લસણ પણ નિયમિત લેવું જોઈએ. લસણમાં રહેલા તત્વ બેક્ટેરિયા અને વાયરસ સામે શરીરની સુરક્ષા કરે છે. આદુથી પણ શરીરમાં ઈન્ફ્લેમેશન ઘટે છે અને સંક્રમણ સામે બચાવ થાય છે. આ વસ્તુઓની સાથે પ્રોબાયોટિક્સ માટે દહીં લેવું જોઈએ. દહીંથી ગટ હેલ્થ સુધરે છે.
આહારમાં આ ફેરફાર કરવાની સાથે પૂરતા પ્રમાણમાં ઊંઘ લેવાનું શરૂ કરો. રોજ સાથી આઠ કલાક ગાઢ ઊંઘ થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો તેનાથી શરીરની ટી કોષિકા સક્રિય થાય છે અને શરીરની સંક્રમણ સામે લડવાની ક્ષમતા વધે છે. સાથે જ નિયમિત યોગ અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરો તેનાથી ફેફસા મજબૂત થાય છે અને સ્ટ્રેસ ઘટે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
