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Mango and Milk: કેરી અને દૂધ એકસાથે લઈ શકાય કે નહીં ? જાણો શું કહે છે આયુર્વેદનો નિયમ

Mango and Milk: આયુર્વેદ અનુસાર ખાટા ફળને દૂધ સાથે લેવા હાનિકારક છે. વિરુદ્ધ આહારના આ નિયમના કારણે લોકોના મનમાં કેરી અને દૂધને લઈને મુંજવણ હોય છે કે કેરીમાં દૂધ ઉમેરીને પી શકાય કે નહીં ? જો તમને પણ આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ જાણવો છે તો ચાલો તમને આજે જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:25 PM IST
Mango and Milk: કેરી અને દૂધ એકસાથે લઈ શકાય કે નહીં ? જાણો શું કહે છે આયુર્વેદનો નિયમ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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