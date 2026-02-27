Prev
Mental Health: ખરાબ માનસિક સ્વાસ્થ્યના કારણે થઈ શકે છે આ 5 ગંભીર બીમારીઓ, સમય રહેતા મેન્ટલ હેલ્થ પર આપો ધ્યાન

Mental Health Importance: મેન્ટલ હેલ્થ વિશે ચર્ચા કરવાનું મોટા ભાગે લોકો ટાળે છે. પરંતુ હકિકતમાં આજના સમયમાં સૌથી વધુ ધ્યાન મેન્ટલ હેલ્થ પર આપવું પડે તેવું છે. કારણ કે ખરાબ થતી મેન્ટલ હેલ્થ શરીરમાં ગંભીર બીમારી વધવાનું કારણ પણ બની શકે છે. સતત સ્ટ્રેસ અને માનસિક તણાવના કારણે ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. આ રોગ કયા છે તેના વિશે જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:36 PM IST
  • ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ ધીરે ધીરે શરીરમાં 5 બીમારીઓ વધવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. 
  • સ્ટ્રેસ લેતા યુવાનોમાં પણ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ જોવા મળે છે.
  • મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ હોય તો તેના કારણે કઈ બીમારીઓ થઈ શકે જાણો. 
     

Mental Health Importance: હરિફાઈ અને ટેકનોલોજીના યુગમાં કામ કરવામાં સ્ટ્રેસ રહે તેને સામાન્ય ગણી લેવામાં આવે છે પરંતુ સ્ટ્રેસની સ્થિતિ ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થનું કારણ હોય છે અને ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ ધીરે ધીરે શરીરમાં 5 બીમારીઓ વધવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. વર્તમાન સમયમાં યુવાનોમાં પણ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ જોવા મળે છે તેનું એક કારણ ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ પણ છે. મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ હોય તો તેના કારણે કઈ બીમારીઓ થઈ શકે ચાલો જાણીએ. 

માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને બીમારીઓ

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું કારણ બની શકે છે. ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થ એટલે પાગલપણું નહીં પરંતુ જે વ્યક્તિ સતત સ્ટ્રેસ, તણાવ અને ચિંતામાં રહે તેને પણ ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થના કારણે હોય છે. જે લોકો કામ, જવાબદારીઓ અને ભવિષ્યની ચિંતામાં રહે છે તેમની આ ચિંતાની અસર ધીરે ધીરે તેમના શરીર પર પડવા લાગે છે. સતત સ્ટ્રેસ અને ચિંતાના કારણે શરીરમાં રોગ પણ વધવા લાગે છે. સ્ટ્રેસ, ચિંતા એ ક્યારેક કોઈ વાતના કારણે થઈ જાય તો ઠીક છે પરંતુ દરેક વાતમાં ચિંતા કરવી ફિઝિકલ હેલ્થ માટે યોગ્ય નથી. સતત સ્ટ્રેસમાં રહેતા લોકોને કેવા રોગ થવાનું જોખમ વધે છે ચાલો જાણીએ.

સતત સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી થતા રોગ

હાર્ટ પ્રોબ્લેમ

સતત તણાવમાં રહેતા લોકોના શરીરમાં કોર્ટિસોલ હોર્મોન વધારે રિલીઝ થાય છે. આ હોર્મોન હાર્ટ રેડ, બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે અને ધમનીઓને સાંકળી કરી શકે છે. આ સ્થિતિમાં સતત રહેતા વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે. 

વજનમાં વધારો

સ્ટ્રેસ અને ચિંતા ફક્ત માનસિક હાલતને ખરાબ કરે છે એવું નથી, સ્ટ્રેસના કારણે શરીરનું વજન પણ વધી શકે છે. ઘણા લોકોને થતું હોય કે બીજાની સરખામણીમાં તેનો ખોરાક ઓછો છે છતા વજન વધી જાય છે. વજન વધવાનું કારણ ફક્ત આહાર નથી. સ્ટ્રેસના કારણે પણ સ્થૂળતા થઈ શકે છે. જે લોકોનું વજન સ્ટ્રેસના કારણે વધે છે તેમને મોટાભાગે પેટની આસપાસ ચરબી જામે છે. જેને ઝડપથી ઘટાડવી પણ મુશ્કેલ છે. 

ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યા

જે લોકો વધારે સ્ટ્રેસમાં રહેતા હોય તેમને ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. શરીરમાં જ્યારે કોર્ટિસોલનું સ્તર વધારે હોય છે ત્યારે ઊંઘ આવતી નથી. ઘણા લોકો રાત્રે ઓવરથિકિંગના કારણે સુઈ શકતા નથી. રોજ રાત્રે ઓછી ઊંઘ કરવાથી પણ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. 

મગજની શક્તિ ઘટી જવી

જે લોકો કારણ વિના ચિંતા કરે, વધારે પડતું વિચારે તેમની મગજની શક્તિ ઘટવા લાગે છે. કારણ કે સ્ટ્રેસ વધારતા હોર્મોન કોર્ટિસોલ મગજના કાર્યને પણ પ્રભાવિત કરે છે. આવા લોકોને કામમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં સમસ્યા થાય છે. ઘણીવાર વસ્તુ યાદ રહેતી નથી. 

એનર્જીનો અભાવ

જે લોકો સતત સ્ટ્રેસમાં રહેતા હોય તે લોકોના શરીરમાં એનર્જી ઘટી જાય છે. આવા લોકો પુરતો આરામ કરે તો પણ શરીર થાકેલું લાગે અને મગજમાં ખાલીપો રહે છે. આવા લોકો કોઈપણ કામ કરે તેમાં તેને કંટાળો જ આવે છે. તેનું કારણ હોય છે કે કોર્ટિસોલ મગજને સતત થાકમાં રાખે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

