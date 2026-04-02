Mental Health: પોતાની વાત રજૂ કરવા માટે કોલ કરવો સારો કે પછી મેસેજ? લોકો કેમ Text પસંદ કરે છે...જાણો એક્સપર્ટનો મત
Mental Health: અત્યારનું જીવન એટલું તે ભાગદોડવાળું બની ગયું છે કે આપણને ફોન પર વાત કરવી હોય તો પણ બહું મોટું કામ લાગે છે. એટલે તમે ઘણીવાર લોકોને એવું કહેતા સાંભળ્યા પણ હશે કે ફોન કરતા મેસેજ કરી દેજે ને...તો આવું તેઓ શાં માટે કહે છે અને ફોન પર વાત કરવાના ફાયદા શું છે તે પણ ખાસ જાણો.
- ફોન નહીં મેસેજ કરી દે ને... લોકો કેમ ફોન પર વાત કરવાનું ટાળે છે
- સાઈકોલોજિસ્ટ જણાવે છે આ માનસિક અવસ્થા પાછળના કારણો
- ટેક્સ્ટિંગ કરતા ફોન પર વાત કરવું કેમ સારું છે એ પણ જાણો
અત્યારની આ ભાગદોડવાળી લાઈફમાં જેટલું જરૂરી શારીરિક સ્વાસ્થ્ય છે એટલું જ જરૂરી માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ છે. લોકોના જીવનમાં તણાવ પણ વધ્યો છે જેમાં પોતાના માટે સમય રહેતો નથી. આવા સમયમાં તમે કોઈને જો પૂછ્યા વગર ફોન કરો તો તેને સરપ્રાઈઝ જેવું નહીં પરંતુ ક્યાં ફોન કર્યો એવું કદાચ લાગતું હોય છે. ફોનની ઘંટડી વાગતા જ પહેલા તો એક નજરે લોકો ઘૂરે અને પછી મનમાં વિચારે કે એવી તે શું વાત હશે કે તેણે ફોન કર્યો હશે. શું મેસેજ ન કરી શકે? જો તમને યાદ હોય તો હાલમાં જ જાહન્વી કપૂરે પોતાના એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે તે ટેક્સ્ટિંગથી વધુ કોલ કરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે કોલ પર વાત કરવી તેને વધુ સરળ અને સીધુ લાગે છે.
પરંતુ આવા લોકો કેટલા? ગણ્યાં ગાંઠ્યા લોકોને બાદ કરીએ તો અત્યારની જનરેશન તો ટાઈપિંગની જાણે દીવાની છે. એટલે સુધી કે લોકો આવતા કોલ ઘણીવાર કટ કરીને પછી તરત મેસેજ કરે કે શું કઈ અરજન્ટ હતું? આવી સ્થિતિમાં સાઈકોલોજિસ્ટ અને મહિલા તથા માનવાધિકારોના સમર્થક ડોક્ટર માલિની સબાનું માનવું છે કે રોજબરોજના અનુભવોને જોઈએ તો આ 'કોલ ફોબિયા' પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર હોય છે. જેને વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ.
ઉતાવળમાં કઈ પણ બોલવાનો ડર!
કોલ પર ડિલીટ કે બેકસ્પેસનું બટન હોતું નથી. આથી મોઢામાંથી જે નીકળી જાય તે નીકળી ગયું. ટેક્સ્ટમાં વિચારવાની, થોડું થોભવાની અને પોતાની વાત યોગ્ય ઢબે રજૂ કરવાનો સમય મળે છે. કોલ પર આપણે હંમેશા ઉતાવળમાં કઈક એવું બોલી નાખીએ છીએ કે જેના માટે પાછળથી અફસોસ પણ થતો હોય છે.
પ્રાઈવસી અને સ્પેસની જરૂર
કોલની વાત કરીએ તો કોલ એક તાનાશાહી જેવું છે. તે એવું ડિમાન્ડ કરે છે કે બધુ કામ છોડો અને અત્યારે વાત કરો. જૂના સમયમાં ફોન ઘરના એક ખૂણામાં રહેતો હતો જ્યારે આજે તો ફોન આપણા ખિસ્સામાં હોય છે. કોલ કરવાનો અર્થ એ છે કે કોઈના પર્સનલ સ્પેસમાં મંજૂરી વગર ઘૂસી જવું. જ્યારે ટેક્સ્ટ એક લોકતંત્ર જેવું છે જેમાં જ્યારે વ્યક્તિને મન હોય ત્યારે જવાબ આપવામાં આવે છે. આપણે આપણી લાઈફનો કંટ્રોલ આપણા હાથમાં રાખવા માંગીએ છીએ અને ટેક્સ્ટિંગ આપણને એ પાવર આપે છે.
'વિચિત્ર સન્નાટા'નો ડર
કોલ પર જ્યારે વાત ખતમ થવાની હો ત્યારે તે જે 5-10 સેકન્ડનો સન્નાટો છવાય છે તે ખુબ ભારે લાગે છે. બીજુ કઈ? બસ બધુ ઠીક, તમે કહો...આ ખેંચાયેલી વાતચીતથી બચવા માટે લોકો મેસેજ પર એક ઈમોજી મોકલીને વાત ખતમ કરવાનું વધુ પસંદ કરતા હોય છે.
સોશિયલ એન્ઝાઈટી
ફોન પર જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ચહેરો તો ન દેખાય પછી વીડિયો કોલ કરો એ અલગ વાત પરંતુ વોઈસ કોલમાં ચહેરો ન દેખાય અને અવાજ સંભળાય. તેનાથી મગજમાં એક અજાણ્યો ડર રહેતો હોય છે કે ક્યાંક સામેવાળો કંટાળશે તો નહીં? કે પછી તે નારાજ નહી થાય ને?
મલ્ટીટાસ્કર જીવન થઈ ગયું છે
અત્યારે જીવન એટલું ભાગદોડવાળું છે કે વાત ન પૂછો. કોલ પર 15 મિનિટ વાત કરવી એ પણ આપણને સમય વેડફવા જેવું લાગે છે. મેસેજ તો કોઈ પણ કામ કરતા કરતા પણ થઈ શકે છે. કોલ આપણને એક જગ્યાએ બાંધી દે છે જે નવી પેઢીને ગમતું નથી.
ડોક્ટરે જણાવ્યાં કોલના ફાયદા
મેસેજ કરવો સરળ છે પરંતુ કોલ પર વાત કરવાના પણ અનેક ફાયદા છે. કારણ કે મેસેજ કરતી વખતે કોલ પર વાત કરીએ ત્યારે જે રીતે હસીના ફૂવારા ઉડે તેવી લાગણી વર્તાતી નથી. આપણે સુવિધાના ચક્કરમાં સ્વજનોની સાથે વાત કરીને તેમનો અવાજ સાંભળવાની આદત જાણે ગુમાવી રહ્યા છીએ. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ પણ ખાસ કારણ વગર પણ એવા મિત્રોને ફોન ચોક્કસ કરજો જે તમને કહેતા હોય કે મેસેજ કરી દે ને....આવા લોકો વાત શરૂ થયાની 2 મિનિટ બાદ જાણે પોતે જ મેસેજિંગ કરવાનું ભૂલી જશે.
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
