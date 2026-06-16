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Depression: ડિપ્રેશનને સામાન્ય ઉદાસી ગણવાની ભુલ ન કરો, આ અવસ્થા જીવન માટે ઘાતક બને તે પહેલા લક્ષણોને ઓળખો

Depression Symptoms: મન સતત અશાંત રહેવું, અચાનક ઉદાસીનો અનુભવ થવો આ લક્ષણોને સામાન્ય સમજવાની ભુલ કરવી નહીં. આ સમસ્યા ડિપ્રેશનના કારણે હોય શકે છે. ડિપ્રેશન ધીરેધીરે વ્યક્તિને ખતમ કરી નાખે છે. આ સમસ્યાના લક્ષણોની ઓળખ અને સારવાર જરૂરી છે. ચાલો તમને જણાવીએ ડિપ્રેશનના લક્ષણો કેવા હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:55 AM IST
Depression: ડિપ્રેશનને સામાન્ય ઉદાસી ગણવાની ભુલ ન કરો, આ અવસ્થા જીવન માટે ઘાતક બને તે પહેલા લક્ષણોને ઓળખો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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