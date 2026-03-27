Methi Sprouts: રોજ આવી મેથી ખાવાનું શરુ કરો, શરીર લોખંડ જેવું મજબૂત થશે, બ્લડ સુગર અને વજન કંટ્રોલમાં રહેશે
Methi Sprouts: કઠોળની જેમ સુકી મેથીને ફણગાવીને ખાવી હેલ્થ માટે લાભકારી છે. ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી પાચન સુધરે છે, બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે, શરીરને ઠંડક આપે છે. ફણગાવેલી મેથી ક્યારે અને કેવી રીતે ખાવી ચાલો જાણીએ.
- ફણગાવેલી મેથી ખાવાના ફાયદા.
- મેથીને ફણગાવવાની રીત.
- ફણગાવેલી મેથી કેવી રીતે ખાવી
Trending Photos
Methi Sprouts: અલગ અલગ પ્રકારના કઠોળને ફણગાવીને ખાવાથી થતા લાભ વિશે તો તમે પણ જાણતા હશો પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઉનાળામાં મેથીને ફણગાવીને ખાવી હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે ? નથી જાણતા તો આજે જાણી લો ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે. ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી શરીરને ફાઇબર, પ્રોટીન અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ મળે છે જેના કારણે ગરમીમાં વધતી સમસ્યાઓથી રાહત મળી શકે છે.
ફણગાવેલી મેથીમાં ફ્લેવેનોઇડ, આલ્ક્લોઈડ સહિતના તત્વો હોય છે. જે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવાથી લઈને શરીરને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. ફણગાવેલી મેથી એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી પર ભરપૂર હોય છે. જે શરીરને બીમારીઓથી બચાવે છે. ફણગાવેલી મેથી પાચનથી લઈને બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. જો તમે વજન ઓછું કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તો પણ ફણગાવેલી મેથી ફાયદો કરશે.
ફણગાવેલી મેથી ખાવાના ફાયદા
મેથી કુદરતી સુપરફૂડ છે. તેમાં પણ જો તમે તેને પાણીમાં પલાળીને ફણગાવો છો તો તેનાથી તેના પોષક તત્વો ડબલ થઈ જાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મર્યાદિત માત્રામાં રોજ ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી શરીર લોખંડ જવું મજબૂત થઈ જાય છે. ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ મળે છે. ફણગાવેલી મેથી પેટની ચરબીને ઓગાળવામાં પણ હેલ્પ ફૂલ છે. ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી શરીરને ફોલિક એસિડ, પોટેશિયમ, આયરન, કેલ્શિયમ, વિટામીન એ સહિતના પોષક તત્વો મળી રહે છે.
સાંધાના દુખાવા
ફણગાવેલી મેથી સાંધા અને સ્નાયુ માટે ફાયદાકારક છે. ફણગાવેલી મેથીમાં રહેલું કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ હાડકાં મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે તેનાથી સાંધાની સમસ્યાથી પણ રાહત મળે છે અને હાડકા મજબૂત થાય છે.
બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરશે
જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે ફણગાવેલી મેથી વરદાન છે. ફણગાવેલી મેથી બ્લડ સુગરને નેચરલી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી શરીરમાં ગ્લુકોઝના અવશોષણની પ્રક્રિયા સ્લો થઈ જાય છે અને ઇન્સ્યુલિન નેચરલી વધે છે.
પાચન સુધરશે
પાચનતંત્ર ખરાબ હોય તો વજન વધવાથી લઈને ગેસ, એસીડીટી, બ્લોટિંગ જેવી તકલીફો કાયમી રહે છે. આ સ્થિતિમાં ફણગાવેલી મેથી ખાવામાં આવે તો પાચન સુધરે છે અને પેટની ચરબી ઓછી થવા લાગે છે કારણ કે ફણગાવેલી મેથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે. મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થવાથી પેટની ચરબી ઝડપથી ઓછી થાય છે.
મેથી ફણગાવવાની રીત
ફણગાવેલી મેથી ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી જો તમને પણ ઈચ્છા થઈ હોય કે રોજ ફણગાવેલી મેથી ખાવી છે તો આ રીતે ખાવા માટે ફણગાવેલી મેથી તૈયાર કરો. સૌથી પહેલા એક ચમચી મેથીને પાણીમાં પલાળી દો. મેથી પાંચથી છ કલાક પાણીમાં પલળે પછી તેને પાણીમાંથી કાઢી કોટનના સાફ કપડામાં લપેટી કપડું હુંફ હોય એવી જગ્યાએ લટકાવી દો. ચારથી પાંચ કલાકમાં જ મેથીમાં અંકુર ફૂટવા લાગશે. મેથીમાં સારી રીતે અંકુર ફૂટે તે માટે રાત્રે તેના કપડામાં બાંધીને રાખો જેથી બીજા દિવસે સવારે મેથી સરસ રીતે ખીલી જાય.
ફણગાવેલી મેથી ક્યારે અને કેવી રીતે ખાવી ?
ફણગાવેલી મેથી બનાવવાની રીત અને તેના ફાયદા વિશે જાણી લીધું હવે એ પણ જાણી લો કે આ બધા ફાયદા માટે મેથી ક્યારે ખાવી જોઈએ. આદર્શ સ્થિતિ છે કે તમે ફણગાવેલી મેથી સવારે ખાલી પેટ ખાવાનું રાખો. જો તમે સવારે ખાલી પેટ મેથી ન ખાઈ શકો તો ફણગાવેલી મેથીને સલાડમાં કે દહીંમાં ઉમેરીને ભોજન સાથે કે ભોજન પહેલા પણ લઈ શકો છો
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે