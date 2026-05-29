/Healthy Seeds: માઈગ્રેનથી લઈ બ્લડ શુગર મેનેજ કરવામાં મદદ કરશે આ બી, મહિલાઓ ખાસ ખાવા

Pumpkin Seeds: જે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત છે તેઓ એવી વસ્તુઓ વિશે જાણવા માંગતા હોય છે જેને રોજના આહારમાં સામેલ કરવાથી શરીરની પોષકતત્વોની જરૂરીયાત પુરી થાય અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. જો તમે પણ આવા લોકોમાંથી એક છે તો આજે તમને જણાવીએ એવી વસ્તુ વિશે જેને રોજ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા વધતી અટકે છે અને શરીરને જરૂરી પોષકતત્વો પણ મળે છે.
Pumpkin Seeds: દોડધામ ભરેલી જીવનશૈલીના કારણે અનેક લોકો સ્ટ્રેસ, માઈગ્રેન, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ, ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાઓથી પરેશાન જોવા મળે છે. ગંભીર સમસ્યાઓની સાથે શરીરમાં અનેક નાની મોટી સમસ્યાઓ પણ રોજ અનુભવાતી હોય છે. જેમકે સ્કીન ડેમેજ થઈ જવી, વાળ ખરવા, આંખ નબળી પડવી વગેરે. આવી સમસ્યાઓ થવાનું મુખ્ય કારણ શરીરમાં પોષક તત્વોનો અભાવ પણ હોય છે. આપણા શરીર માટે અમુક પોષક તત્વ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે જ્યારે આહારના માધ્યમથી આવા પોષક તત્વો શરીરને મળતા નથી તો તેનું પરિણામ અલગ અલગ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા તરીકે જોવા મળે છે. એટલા માટે જ હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ એવી કેટલીક વસ્તુઓ નિયમિત થવાની સલાહ આપતા હોય છે જેના માધ્યમથી શરીરને પોષક તત્વ મળે. આવી જ અલગ અલગ વસ્તુઓમાંથી એક છે પમ્પકીન સીડ્સ.
પમ્પકીન સીડ્સ જેને ગુજરાતીમાં કોળાના બીજ પણ કહેવાય છે તેને આહારમાં સામેલ કરી લેવાથી શરીરની નાની મોટી સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગે છે. સાથે જ ઊંઘ ન આવવી, સ્ટ્રેસ, માઈગ્રેન જેવી તકલીફોમાં પણ કોળાના બીજ ખાવાથી ફાયદો થાય છે.
પમ્પકીન સીડ્સમાં મેગ્નેશિયમ, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ, પ્રોટીન, ફાઇબર અને ઝીંક ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ પોષક તત્વ એવા છે જેને જરૂરિયાત આપણા શરીરને સૌથી વધુ હોય છે. જો રોજ એક થી બે મોટી ચમચી પમ્પકીન સીડ્સ દિવસ દરમિયાન ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરની પોષક તત્વોની જરૂરિયાત પૂરી થાય છે અને સાથે જ નીચે દર્શાવ્યા અનુસારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં પણ ફાયદો થવા લાગે છે.
કઈ બીમારીઓમાં પમ્પકીન સીડ્સ ફાયદો કરે
1. પમ્પકીન સીડ્સ એવા લોકો માટે સૌથી વધારે અસરકારક છે જેમને રાત્રે બરાબર ઊંઘ ન આવતી હોય. અનિંદ્રાની સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે પમ્પકીન સીડ્સનું સેવન કરી શકાય છે. પમ્પકીન સીડ્સમાં મેગ્નેશિયમ સૌથી વધારે હોય છે જે સ્નાયુને રિલેક્સ કરે છે અને સારી ઊંઘ આવે છે.
2. જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમણે રોજ બે ચમચી જેટલા પમ્પકીન સીડ્સ ખાવા જોઈએ. પમ્પકીન સીડ્સ ફાઈબરથી ભરપૂર હોય છે અને ડાયાબિટીસના રોગીઓ માટે ફાયદાકારક છે. ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર મેનેજ કરવામાં પમ્પકીન સીડ્સ મદદ કરે છે.
3. હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે પણ પમ્પકીન સીડ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પમ્પકીન સીડ્સ બ્લડપ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને હાર્ટની બીમારીઓથી બચાવી શકે છે.
4. પમ્પકીન સીડ્સમાં રહેલા પોષક તત્વો સ્ટ્રેસ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. પમ્પકીન સીડ્સમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ તમને શાંત રાખશે અને તેમાં રહેલું ઝીંક સ્ટ્રેસ દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
5. પમ્પકીન સીડ્સ માઈગ્રેનના દુખાવાથી રાહત આપવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. પમ્પકીન સીડ્સ મેગ્નેશિયમથી ભરપુર હોય છે. આ મેગ્નેશિયમ રક્ત વાહિકાઓને રીલેક્સ કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે માઈગ્રેન એટેક રોકવામાં મદદ કરે છે. પમ્પકીન સીડ્સ ખાવાથી માથું દુખવાનું પ્રમાણ ઘટે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)