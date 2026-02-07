Milk: દૂધ ઉપયોગમાં લેતા પહેલા કેટલી મિનિટ ઉકાળવું જોઈએ ખબર છે તમને ? જાણો ક્યારે કાચું દૂધ પીવું અને ક્યારે નહીં
Milk Boiling Importance: દૂધ દરેક ઘરમાં રોજ ઉપયોગમાં લેવાય છે. દૂધને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ઉકાળવામાં આવે છે. આ કામ શા માટે કરવામાં આવે છે તેની પાછળનું સાચું કારણ મોટાભાગના લોકો જાણતા નથી. દૂધ ઉકાળવાનો સંબંધ આપણા સ્વાસ્થ્ય સાથે છે. આ કારણ શું છે ચાલો જાણીએ.
Milk Boiling Importance: દૂધ સંપૂર્ણ આહાર ગણાય છે. ઘરમાં નાના બાળકથી લઈ વડિલો પણ દૂધ પીતા હોય છે. દરેક ઘરમાં દૂધ 2 રીતે આવતું હોય છે. ઘણા લોકો ડેરીમાંથી પેકેટમાં મળતું દૂધ ખરીદે છે તો કેટલાક લોકોના ઘરે ગાય-ભેંશનું ફ્રેશ દૂધ પહોંચાડવામાં આવતું હોય છે. આ રીતે આવતું દૂધ પ્રોસેસ કરેલું નથી હોતું. દૂધ કોઈપણ રીતે લીધું હોય તેને ઘરે લાવી ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ઉકાળવામાં આવે છે. દરેક ઘરમાં વર્ષોથી આ કામ થાય છે એટલે તેનું અનુકરણ પેઢી દર પેઢી થતું આવે છે. પરંતુ દૂધ ઉકાળવું શા માટે જરૂરી છે તેના સાચા કારણ વિશે ઘણા લોકો નથી જાણતા.
દૂધ ઘરે લાવ્યા પછી ઉકાળવું અનિવાર્ય હોય છે. ઘણા લોકો એવું માને છે કે દૂધ ગરમ એટલા માટે કરવું જોઈએ કે તેમાંથી મલાઈ કાઢી શકાય. પરંતુ દૂધ ગરમ કરવાનું આ સાચું કારણ નથી. મલાઈ માટે દૂધ ગરમ કરવાનું નથી હોતું. દૂધ એટલા માટે ગરમ કરવું જરૂરી હોય છે કે તેમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ દુર કરી શકાય.
દૂધમાં રહેલા પોષકતત્વો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દૂધમાં કેલ્શિયમ, વિટામિન બી, વિટામિન ડી, પ્રોટીન, ફેટ મેગ્નેશિયમ જેવા પોષકતત્વો હોય છે. દૂધ પીવાથી હાડકા અને સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે. દૂધ પીવાથી શરીરના વિકાસમાં મદદ મળે છે. અને શરીરની શક્તિ વધે છે.
દૂધમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ
દૂધમાં ઉપર જણાવ્યાનુસારના પોષકતત્વોની સાથે કેટલીક અશુદ્ધિઓ હોય છે. જ્યારે પશુનું તાજું દૂધ કાઢવામાં આવે છે તો આ દૂધમાં કેટલાક બેક્ટેરિયા, નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા જીવ હોય છે. દૂધ પીવામાં ઉપયોગમાં લેતા પહેલા આ અશુદ્ધિઓને દુર કરવી જરૂરી છે. તેથી દૂધને ઉકાળવું જરૂરી હોય છે. પશુનું તાજું દૂધ તમારા ઘરે આવતું હોય તો તેને ગરમ કર્યા વિના ઉપયોગમાં ક્યારેય ન લેવું. પશુનું દૂધ કાચું પીવાથી તેમાં રહેલા બેક્ટેરિયા પેટમાં જાય છે. આ કારણે દૂધ ઉકાળવું જરૂરી છે. ઉકાળવાની પ્રોસેસ દરમિયાન બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ જાય છે.
દૂધને કેટલી મિનિટ ઉકાળવું જોઈએ ?
દૂધમાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને અશુદ્ધિઓ દુર કરવા તેને ઉકાળવું જરૂરી છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દૂધ ઉકાળવાની સમય મર્યાદા પણ હોય છે. ? જી હાં દૂધ 10 મિનિટથી વધુ ક્યારેય ન ઉકાળો. દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવો જોઈએ. અથવા વધુમાં વધુ 10 મિનિટ દૂધ ઉકાળો. તેનાથી વધારે સમય માટે દૂધ ઉકાળો તો તેમાં રહેલા પોષકતત્વો પણ બળી જાય છે. વધારે સમય સુધી દૂધ ઉકળી જાય પછી તેને પીવાથી શરીરને પોષકતત્વો મળતા નથી. દૂધને તમે 5 મિનિટ માટે ઉકાળી ગેસ બંધ કરી દો તે આદર્શ સમય છે. તેનાથી દૂધમાં રહેલા પોષકતત્વો જળવાઈ રહે છે.
પેકેટમાં મળતું દૂધ ઉકાળવું જોઈએ કે નહીં ?
આ વાતો તો થઈ પશુનું તાજું દૂધ ઘરે આવતું હોય તેની. હવે વાત આવે પેકેટમાં મળતા દૂધની તો આ દૂધને પેશ્યુરાઈઝ્ડ દૂધ કહેવામાં આવે છે. પશુનું તાજું દૂધ ડેરીવાળા ખરીદે છે અને પછી તેના પર અલગ અલગ પ્રોસેસ થાય છે અને પછી તેને પેકેટમાં ભરી વહેંચવામાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર થયેલું પેશ્યુરાઈઝ્ડ દૂધ ઉકાળ્યા વિના ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. કારણ કે તેમાં પહેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયા પ્રોસેસ દરમિયાન નષ્ટ થઈ ગયા હોય છે. એટલે આવું દૂધ પીવા માટે રેડી જ હોય છે. જો કે આ દૂધને પણ ગરમ કરવું ખોટું નથી. બસ તેને ફક્ત ગરમ કરી છોડી દેવું જોઈએ. ઉકાળવાની જરુર હોતી નથી.
કાચું અને ઠંડુ દૂધ ક્યારે પીવું અને ક્યારે નહીં ?
ઘણીવાર એસિડિટી, પેટમાં બળતરા જેવી તકલીફ હોય ત્યારે ઠંડુ દૂધ પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમયે તમે પેકેટમાં મળતું કાચુ દૂધ પી શકો છો. કારણ કે તે પ્રોસેસ કરેલું હોય છે. આ દૂધ ઠંડુ અને કાચું હોય ત્યારે પી શકાય છે. આ સિવાય પશુનું તાજું દૂધ હોય તો તેને ઉકાળી પછી ઠંડુ કરી ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ.
