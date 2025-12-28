Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

80 ટકા ભારતીયોને દૂધથી થાય છે સમસ્યા! એક ભારતીય ડોક્ટરનો શોકિંગ દાવો

Milk Side Eeffects : ડૉ. અંશુમન કૌશલે સમજાવ્યું કે ભારતમાં મોટાભાગના પુખ્ત વયના લોકો લેક્ટોઝને પચાવી શકતા નથી, જેના કારણે ગેસ, પેટનું ફૂલવું અને દૂધમાંથી થાક જેવી સમસ્યાઓ થાય છે. તેમણે A1 અને A2 દૂધ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવ્યો અને સૂચવ્યું કે લેક્ટોઝ-મુક્ત દૂધ એક સારો વિકલ્પ છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

80 ટકા ભારતીયોને દૂધથી થાય છે સમસ્યા! એક ભારતીય ડોક્ટરનો શોકિંગ દાવો

Health Update : ભારતીયોમાં દૂધ પીવું એક પરંપરા છે, જે હજુ પણ મોટાભાગના ઘરોમાં અનુસરવામાં આવે છે. ભારતમાં, દૂધને સંપૂર્ણ ખોરાક અને શક્તિ, સ્વાસ્થ્ય અને પરંપરાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. લોકો નાસ્તાથી લઈને સૂતા પહેલા દૂધ પીવે છે, અને તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે દૂધ પીવાથી શક્તિ મળે છે. પરંતુ હવે એક ડૉક્ટરે દૂધ અંગે નવી ચર્ચા જગાવી છે. દિલ્હીની ઇન્દ્રપ્રસ્થ એપોલો હોસ્પિટલના સર્જિકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી નિષ્ણાત ડૉ. અંશુમન કૌશલ (@theangry_doc) એ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડિઓ શેર કર્યો છે જેમાં તેમણે દાવો કર્યો છે કે મોટાભાગના ભારતીયો ગેસથી નહીં, પરંતુ દૂધથી સમસ્યાઓથી પીડાય છે. તેમના નિવેદનથી દેશભરમાં દૂધ વિશે નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

દૂધ દરેક માટે કેમ સારું નથી?
ડૉ. કૌશલના મતે, વિશ્વભરમાં લગભગ બે-તૃતીયાંશ પુખ્ત વયના લોકો બાળપણ પછી લેક્ટોઝ-પાચનની અક્ષમતા વિકસાવે છે. એશિયામાં, આ સંખ્યા 80-90% જેટલી ઊંચી છે. દૂધમાં જોવા મળતી કુદરતી ખાંડ, લેક્ટોઝને પચાવવા માટે લેક્ટેઝ નામના એન્ઝાઇમની જરૂર પડે છે, જે ઉંમર સાથે ઘટે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

દૂધ પીધા પછી આ સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે:
બ્લોટિંગ, ગેસ, ક્રૅમ્પ્સ, એસિડિટી, ભારેપણું, થાક, વારંવાર પેશાબ

ડૉ. કૌશલ કહે છે, "લોકો ઘણીવાર તેને એસિડિટી સમજી લે છે, પરંતુ તે ખરેખર દૂધને કારણે થતી સમસ્યા છે."

A1, A2 અને મૂંઝવણ વિશે સત્ય
ડૉ. કૌશલે A1, A2 અને લેક્ટોઝ-મુક્ત દૂધ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરતા દૂધના પ્રકારો પણ સમજાવ્યા.

  • A1 દૂધ એ બજારમાં ઉપલબ્ધ સામાન્ય ગાયનું દૂધ છે. તે BCM7 નામનું પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે, જે પેટનું ફૂલવું અને પેટમાં દુખાવો વધારી શકે છે.
  • A2 દૂધ એ ગીર અને સાહિવાલ જેવી સ્વદેશી ગાયનું દૂધ છે. તે BCM7 ઉત્પન્ન કરતું નથી, પરંતુ લેક્ટોઝ એ જ રહે છે, તેથી લેક્ટોઝ અસહિષ્ણુતા ધરાવતા લોકોને તેની સાથે સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે.
  • લેક્ટોઝ-મુક્ત દૂધમાં પહેલાથી જ લેક્ટેઝ એન્ઝાઇમ હોય છે અને મોટાભાગના લોકો દ્વારા સરળતાથી પચાય છે.
  • બદામ, સોયા અને ઓટ મિલ્ક જેવા છોડ આધારિત દૂધમાં બિલકુલ લેક્ટોઝ હોતું નથી.
  • ભેંસનું દૂધ ગાઢ અને ભારે હોય છે, જેમાં ગાયના દૂધ જેવું જ લેક્ટોઝનું પ્રમાણ હોય છે. તેથી, તેને પીવાથી સમસ્યા થઈ શકે છે.

ડૉ. કૌશલ સલાહ આપે છે કે તમારું શરીર તમારી સાથે વાત કરી રહ્યું છે; તમે ઠીક છો એવો ડોળ કરવાનું બંધ કરો.

 

તમને દૂધની સમસ્યા છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું?
ડૉ. કૌશલે એક સરળ પરીક્ષણ શેર કર્યું જે તમને દૂધની સમસ્યા છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે લઈ શકાય છે.

  • 2-4 અઠવાડિયા સુધી દૂધ સંપૂર્ણપણે ટાળો.
  • જુઓ કે તમારા પેટની સમસ્યાઓ, ગેસ અને થાક ઓછો થાય છે કે નહીં.
  • પછી દૂધ પર પાછા ફરો. જો લક્ષણો પાછા આવે, તો સમસ્યા લેક્ટોઝની છે.
  • વધુમાં, તમે હાઇડ્રોજન શ્વાસ પરીક્ષણ કરાવી શકો છો, જે સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલોમાં કરવામાં આવે છે.

કેલ્શિયમની ઉણપથી ડરો છો?
ડોક્ટરો કહે છે કે દૂધ જ કેલ્શિયમનો એકમાત્ર સ્ત્રોત નથી. કેલ્શિયમની ઉણપને દૂર કરવા માટે, બીજા ઘણા ખોરાક છે જે દૂધ કરતાં વધુ કેલ્શિયમ સરળતાથી આપી શકે છે.

  • તલ
  • રાગી
  • બ્રોકોલી
  • ટોફુ
  • લીલા શાકભાજી

દૂધ પર પુનર્વિચાર શા માટે કરવો મહત્વપૂર્ણ છે?
આજકાલ યુવાનોમાં પેટની સમસ્યાઓ, થાક અને ક્રોનિક એસિડિટી ખૂબ જ સામાન્ય બની ગઈ છે. ડૉ. કૌશલના મતે, જો દૂધ પચવામાં ન આવે, તો તે લાંબા ગાળે આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય અને રોગપ્રતિકારક શક્તિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Health Updatemilkહેલ્થ અપડેટ

Trending news