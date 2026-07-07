/શું તમારા મગજમાં પણ એકની એક વાત ઘૂમ્યા કરે છે? મનોચિકિત્સકે જણાવ્યું ઓવરથિંકિંગથી બચવાનો રામબાણ ઈલાજ!

શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે કોઈ વાત, કોઈ નિર્ણય કે ભૂલ વિશે તમે વારંવાર વિચારતા રહો છો. કેટલાક લોકો ભવિષ્યમાં થનારી ચિંતા વિશે પહેલાથી વિચારતા રહે છે. કેટલાક લોકોને લાગે છે કે વધુ વિચારવાથી દરેક સમસ્યાનું સમાધાન શોધી લેશું અને બધુ પોતાના કંટ્રોલમાં કરી લેશો. જ્યારે સત્ય છે કે આવું કરવાથી હંમેશા કોઈ સમાધાન નીકળતું નથી. પરંતુ તેનાથી તણાવ, ચિંતા અને માનસિક થાક લાગે છે.
મનોચિકિત્સક, લાઇફ કોચ અને ગેટવે ઓફ હીલિંગના સંસ્થાપક ડોક્ટર ચાંદની તુગનૈત અનુસાર ઓવરથિન્કિંગ એટલે કે જરૂરિયાતથી વધુ વિચારવું સમસ્યાનું સમાધાન કાઢવાની ક્ષમતા વધવાની નિશાની નથી. જો તમે આ આદતને ઓળખી લેશો તો તેમાંથી બહાર નીકળી શકો છો.
ઓવરથિન્કિંગની સમસ્યાનું સમાધાન
કેટલાક લોકોને લાગે છે કે દરેક વાત પર વધુ વિચાર કરવો જવાબદારી કે સમજદારીની નિશાની છે. પરંતુ તેવું નથી. ડોક્ટર ચાંદની જણાવે છે કે જે લોકો ઓવરથિંન્કિંગ કરે છે, તે આવું શોખથી કરતા નતી. તેનું મગજ તે માની લે છે કે દરેક સંભવિત પરિસ્તિથિ વિશે પહેલાથી વિચારી લેવું ખુદને સુરક્ષિત રાખવા અને કંટ્રોલ બનાવી રાખવાની સૌથી સારી પદ્ધતિ છે.
પરંતુ તેનાથી સમસ્યાનો હલ નીકળતો નથી. ઉલ્ટુ વ્યક્તિ માનસિક રૂપથી થાકી જાય છે, જ્યારે તમે કોઈ વાતની ચિંતા કરી રહ્યાં હોવ છો જે હજુ થઈ નથી. સમસ્યાનું સમાધાન તમને આગળ વધારે છે, જ્યારે ઓવરથિન્કિંગ તમને એક જ જગ્યાએ ફેરવે છે.
જ્યારે એક વાત પર વારંવાર વિચાર
ઓવરથિન્કિંગની સૌથી મોટી ઓળખ છે કે તમે કોઈ પરિણામ પર પહોંચ્યા વગર એક જ વાત પર વારંવાર વિચારો છો. એટલે કે તમારી મગજ નવા સમાધાન શોધવાની જગ્યાએ તે વિચારમાં ફસાયેલું રહે છે અને બહાર નીકળતું નથી.
વધુ પડતું વિચારવાનું કેવી રીતે ટાળવું
વિચારવા માટે ચોક્કસ સમય નક્કી કરો
જો તમને કોઈ વાત પરેશાન કરી રહી છે તો આખો દિવસ તેના વિશે વિચારવાની જગ્યાએ તેના માટે એક સમય નક્કી રાખો. તે સમયે શાંતિથી વિચારો શું કરવાનું છે. સમય પૂરો થયા બાદ તે વાતને છોડી દો અને તમારૂ ધ્યાન બીજા કામમાં લગાવો.
ખુદને એક સવાલ જરૂર પૂછો
ઓવરથિન્કિંગનું એક મોટું કારણ તે વાતોની ચિંતા કરવાનું છે જે હજુ થઈ નથી. તેવામાં ખુદને માત્ર એક સવાલ પૂછો કે શું આ ખરેખર થઈ રહ્યું છે, તે હું માત્ર તેની કલ્પના કરી રહ્યો છું. આ સવાલ તમને કાલ્પનિક ડરમાંથી બહાર કાઢી વાસ્તવિક સ્થિતિ પર ધ્યાન આપવામાં મદદ કરી શકે છે.
શરીરને સક્રિય રાખો
વધુ વિચારવું દરેક સમસ્યાનો હલ નથી. શારીરિક ગતિવિધિઓ મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. તે માટે તમે ચાલો. વિચારોથી બચવા માટે થોડી એક્સરસાઇઝ કરો. ગરનું કામ કરી શકો છો કે કોઈ વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ સાથે વાત કરી શકો છો. જ્યારે તમારૂ ધ્યાન વારંવાર આવતા વિચારોથી હટી કોઈ કામમાં લાગે છે તો સતત વિચારોના વંટોળમાંથી બહાર આવવામાં મદદ મળે છે.
દરેક વિચાર સાચો હોય તે જરૂરી નહીં
દરેક કોઈ ક્યારેક તો જરૂરિયાતથી વધુ વિચારે છે. જરૂરી છે કે તમે ઓળખી શકો કે ક્યારે તમારૂ મગજ સમાધાન શોધી રહ્યું છે અને ક્યારે તે માત્ર એક વાત રિપીટ કરી રહ્યું છે. જો તમે તમારી ચિંતાને સીમિત રાખવાનું શીખો, ફેક્ટ્સ પર ધ્યાન આપો અને વારંવાર આપતા વિચારોને ખુદ પર વાહી ન થવા દો, તો ધીમે-ધીમે તમારૂ મન વધુ શાંત અને હળવાશનો અનુભવ કરશે.