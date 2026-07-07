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શું તમારા મગજમાં પણ એકની એક વાત ઘૂમ્યા કરે છે? મનોચિકિત્સકે જણાવ્યું ઓવરથિંકિંગથી બચવાનો રામબાણ ઈલાજ!

શું સતત એક જ વાત તમારા મગજમાં ફર્યા કરે છે. તમે સૂવા-જાગવા કે કામ કરવા સમયે એક વાત પર વિચારો છે. ભવિષ્યની ચિંતાઓ વિશે વિચારતા રહો છો? આ આદત માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી છે. આવો જાણીએ ઓવરથિંકિંગથી કઈ રીતે બચવું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:56 AM IST
શું તમારા મગજમાં પણ એકની એક વાત ઘૂમ્યા કરે છે? મનોચિકિત્સકે જણાવ્યું ઓવરથિંકિંગથી બચવાનો રામબાણ ઈલાજ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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