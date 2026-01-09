Roti: પ્રોટીનથી ભરપુર રોટલી ખાવી હોય તો ઘઉંના લોટમાં મિક્સ કરો આ લોટ, 7 દિવસમાં શરીરમાં દેખાશે આ પોઝિટિવ ફેરફાર
Besan Roti: દરેક ઘરમાં રોટલી બનતી જ હોય છે. પરંતુ જો તમારે હેલ્થમાં તુરંત સુધારો જોવો હોય તો ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરવા લાગો. ઘઉં-ચણાના લોટની રોટલી ખાવાથી શરીરની અંદર 7 દિવસમાં જ આવા ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
Besan Roti: ઘઉંના લોટની રોટલી રોજ ખવાતી હોય છે. ઘઉંનો લોટ પણ શરીરને જરૂરી પોષણ આપે છે પરંતુ જો તમે ઘઉંના લોટમાં થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરી દેશો તો રોટલી પોષણનો પાવર હાઉસ બની જશે. ચણાનો લોટ પ્રોટીન વધારે છે અને ઘુલનશીલ ફાઇબર જોડે છે, તેનાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રાખવામાં પણ મદદ મળે છે. ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને ખાવાથી ફોલેટ, આયરન જેવા જરૂરી મિનરલ્સ શરીરમાં ઝડપથી વધે છે. ડાયટમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કે ઘટાડો કર્યા વિના જો તમારે હેલ્થમાં પોઝિટિવ ફેરફાર જોવા હોય તો ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ નાખીને રોટલી બનાવવાનું શરૂ કરો.
ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરવાના ફાયદા
100 ગ્રામ ચણાના લોટમાંથી 22 ગ્રામ પ્રોટીન મળે છે જ્યારે ઘઉંમાંથી લગભગ 13 ગ્રામ પ્રોટીન મળે છે. ઘઉં અને ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને તેની રોટલી બનાવવાથી પ્રોટીન કન્ટેન્ટ વધી જાય છે અને કાર્બ્સ ધીરે ધીરે પચે છે જેના કારણે એનર્જી અચાનક ઘટતી નથી એટલે કે જમ્યા પછી આળસ નહીં આવે.
ચણાના લોટમાં ઘુલનશીલ ફાઇબર હોય છે, જે આંતરડાના ગુડ બેક્ટેરિયાને પોષણ આપે છે અને મળ ત્યાગને નિયમિત કરવામાં મદદ કરે છે. ચણાના લોટથી રોટલીનો લોટ નરમ બને છે અને રોટલી પચવામાં પણ સરળ થઈ જાય છે. જો તમે થોડા દિવસ આવી રોટલી ખાશો તો પાચન સંતુલિત થયું છે તેવું અનુભવ કરશો.
ચણાના લોટના કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સ અને રઝીસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચ ગ્લુકોઝ ધીરે ધીરે રિલીઝ કરે છે તેથી ઘઉંના લોટમાં ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી રોટલીનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઘટી જાય છે. આવી રોટલી ડાયાબિટીસ અને પ્રી ડાયાબિટીસવાળા લોકો માટે બેસ્ટ વિકલ્પ છે.
ચણાના લોટમાં ફોલેટ આયરન અને મેગ્નેશિયમ વધારે હોય છે. રોટલીના લોટમાં ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી એનર્જી મેટાબોલિઝમ અને બ્લડ હેલ્થને સપોર્ટ મળે છે. ચણાના લોટમાં પોલીફેનોલ્સ હોય છે જે ફ્રી રેડીકલ્સથી કોશિકાઓની રક્ષા કરે છે અને હાનિકારક કમ્પાઉન્ડને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
જો તમે શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર ઝડપથી જોવા માંગો છો તો એક કપ ઘઉંના લોટમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ મિક્સ કરો. તમે તમારા સ્વાદ અને પાચનશક્તિ અનુસાર લોટનો રેશિયો વધારી-ઘટાડી શકો છો. ચણાના લોટવાળી રોટલી પહેલીવાર બનાવતા હોય તો પાણી ઉમેરવામાં ધ્યાન રાખવું ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરવું અને લોટ બાંધવો. ચણાનો લોટ મિક્સ કરેલો લોટ લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવો નહીં તે ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી હંમેશા તાજા લોટનો જ ઉપયોગ કરવો.
