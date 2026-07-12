/ચોમાસામાં ડાયાબિટીસ અને બીપીના દર્દીઓ થઈ જાઓ એલર્ટ! ફિટ રહેવા માટે રાખો આટલી બાબતોનું ધ્યાન

Monsoon Health Tips: વરસાદની સિઝન જ્યાં ગરમીથી રાહત લાવે છે તો પોતાની સાથે ઘણા સ્વાસ્થ્ય પડકાર પણ લાવે છે. આ દરમિયાન તાપમાન અને ભેજમાં સતત ફેરફાર, સંક્રમણનો વધતો ખરતો અને ખાનપાનમાં બેદરકારી ડાયાબિટીસ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. તેવામાં થોડી સાવધાની અને યોગ્ય દિનચર્યા અપનાવી ચોમાસાનો આનંદ પણ લઈ શકાય છે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરી શકાય છે. આવો જાણીએ ડાયાબિટીસ અને બીપીના દર્દીઓએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને શું નહીં?
સંક્રમણથી બચાવ કરો
ચોમાસામાં બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને ફંગસ ઝડપથી ઉદ્ભવે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓની ઇમ્યુનિટી ઘણીવાર સામાન્ય લોકોની તુલનામાં નબળી હોઈ શકે છે, જેનાથી સંક્રમણનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી બહારનું ખુલ્લું કે વાસી ભોજન કરવાથી બચો, માત્ર સ્વસ્છ અને તાજુ ભોજન કરો તથા પીવા માટે સ્વચ્છ અને ઉકાળેલા પાણીનો ઉપયોગ કરો.
ખાનપાનમાં બેદરકારી ન રાખો
વરસાદની સિઝનમાં તળેલી અને સ્ટ્રીટ ફુડ ખાવાનું મન કરે છે, પરંતુ આ આદત સુગર અને બીપી બંનેને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ દિવસોમાં ખાવામાં લીલા શાકભાજી, દાળ, સંપૂર્ણ અનાજ, સિઝનલ ફળ અને પર્યાપ્ત પ્રોટીન સામેલ કરો. ભોજનમાં નમકનું સેવન ઓછું રાખો અને પેકેઝ્ડ તથા પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી દૂર રહો, કારણ કે તેમાં સોડિયમની માત્રા વધુ હોઈ શકે છે.
નિયમિત તપાસ કરાવો
ચોમાસામાં ઘણા લોકો હવામાનને કારણે પોતાની દિનચર્યામાં ફેરફાર કરે છે, પરંતુ દવાઓનો સમય ન બદલવો જોઈએ. ડોક્ટર જણાવેલી દવાઓ નિયમિત લો અને સમય-સમય પર બ્લડ સુગર અને બ્લડ પ્રેશરનો ટેસ્ટ કરાવો. જો રીડિંગ સતત અસામાન્ય આવે કે ચક્કર, નબળાઈ અને જોવામાં કે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
શું કરવું (Do's)
શું ન કરવું (Don'ts)
હળવી કસરત કરો
વરસાદને કારણે બહાર ચાલવા જવાનું સંભવ ન હોય તો ઘરની અંદર યોગ, સ્ટ્રેચિંગ, પ્રાણાયમ કે હળવી કસરત કરો. નિયમિત શારીરિક ગતિવિધિ બ્લડ સુગર અને બ્લડ પ્રેશર બંનેને નિયંત્રિત રાખવામાં મદદ કરે છે.