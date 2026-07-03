/ચોમાસામાં પગના અંગૂઠાના નખ સડી જાય છે ? આ તકલીફને દુર કરવાના ઘરેલુ ઉપાય જાણો

Toenail Infection Remedies: ચોમાસામાં સ્કિન સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ ઝડપથી વધી જતી હોય છે. વરસાદમાં વારંવાર પલળવાનું થતું હોય તેવા લોકોને સૌથી વધારે પગમાં તકલીફ પડે છે. છત્રી અને રેઇનકોટ હોય એટલે શરીરનું પ્રોટેક્શન થઈ જાય છે પણ પગ વરસાદના પાણીમાં અવારનવાર પલળતા હોય છે. જેના કારણે ઘણા લોકોને પગના આંગણાની વચ્ચેની સ્કિનમાં ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે તો ઘણા લોકોના પગના નખ સડવા લાગે છે.
વારંવાર પગ પલળતા હોય તો નખમાં પણ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે. ઇન્ફેક્શનના કારણે પહેલાં નખ પીળા પડે છે પછી ધીરે ધીરે કાળા થઈને તૂટવા લાગે છે. આવા નખમાં ઘણી વખત રસી પણ થઈ જાય છે. નખ સડી જાય તો જૂતા-ચપ્પલ પહેરતી વખતે દુખાવો પણ થાય છે. ચોમાસા દરમિયાન આવી તકલીફ તમને પણ પડતી હોય તો ચાલો તેનું સમાધાન શું છે તમને જણાવીએ.
નખને ઇન્ફેક્શનથી બચાવવાની સરળ રીત કઈ છે ?
જો તમારા પગ વારંવાર પાણીમાં પલળતા હોય તો નખમાં ઇન્ફેક્શન થવાનું જોખમ અનેક ગણું વધી જાય છે. નખમાં ઇન્ફેક્શન ન લાગે તે માટે ધ્યાન રાખવું કે પગ ભીના ન રહે. જો પગ ભીના થયા હોય તો પગને કોરા કરો અને પછી નખ ઉપર ટી ટ્રી ઓઇલ લગાડો. ટી ટ્રી ઓઇલમાં એન્ટિ સેપ્ટિક, એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે જે નખમાં ઇન્ફેક્શન થતું અટકાવશે.
નાળિયેર તેલ
પગના નખને ખરાબ થતા બચાવવા હોય તો નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. પગના નખ પર લગાડવા માટે નાળિયેર તેલને થોડું ગરમ કરી લેવું અને પછી નખ ઉપર લગાડવું. નાળિયેર તેલમાં પણ એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જે ઇન્ફેક્શનથી રક્ષણ કરી શકે છે.
લીમડાના પાનની પેસ્ટ
કડવો લીમડો એન્ટી ફંગલ અને એન્ટિ બેક્ટેરિયલ ગુણ માટે પ્રખ્યાત છે. લીમડાના પાન નખમાં ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. લીમડાના પાનને પાણીથી ધોયા પછી તેની પેસ્ટ બનાવી લો અને પગને બરાબર સાફ કરી લીમડાના પાનની પેસ્ટ નખ પર લગાડો.
આ પણ વાંચો: 3 સ્ટેપ ફોલો કરો અને થઈ જાવ સ્ટ્રેસ ફ્રી
આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ તમે પગના નખ પર લગાડી શકો છો. આ સિવાય અન્ય એક વાતનું ધ્યાન રાખો કે ભેજવાળા વાતાવરણમાં બેક્ટેરિયા અને ફંગસ ઝડપથી વધે છે તેથી પગને હંમેશા સાફ અને કોરા રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. આ વાતનું ધ્યાન રાખશો તો ઇન્ફેક્શન લાગવાનું જોખમ ઓછું થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)