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ચોમાસામાં પગના અંગૂઠાના નખ સડી જાય છે ? આ તકલીફને દુર કરવાના ઘરેલુ ઉપાય જાણો

Toenail Infection Remedies: ચોમાસા દરમિયાન પગ વાંરવાર ભીના થતા હોય છે. જેના કારણે પગના આંગળા વચ્ચે ઈંફેકશન અને પગના અંગૂઠા સહિતના નખ સડી જવા જેવી સમસ્યા થાય છે. શરુઆતમાં નખ પીળા પડે છે અને ધીરેધીરે નખ કાળા પડી જાય છે. પગના અંગૂઠાના કાળા પડેલા એટલે કે સડેલા નખ માટેના ઘરેલુ ઉપાયો જાણો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST
ચોમાસામાં પગના અંગૂઠાના નખ સડી જાય છે ? આ તકલીફને દુર કરવાના ઘરેલુ ઉપાય જાણો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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