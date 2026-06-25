/Spiny Gourd: ચોમાસામાં મળે ત્યાં સુધી ખાઈ લેજો, પ્રોટીનથી ભરપુર આ શાક ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરશે

Spiny Gourd: ચોમાસું શરુ થાય એટલે થોડા દિવસમાં માર્કેટમાં કારેલા જેવું દેખાતું કાંટાવાળું શાક દેખાવા લાગે છે. શાકને કંટોલા કહેવામાં આવે છે. જે લોકો કંટોલા વિશે જાણતા ન હોય તેને જણાવી દઈએ કે કંટોલા સૌથી શક્તિશાળી અને સૌથી વધુ પ્રોટીન ધરાવતું શાક છે. આ શાક ચોમાસામાં અચૂક ખાવું.
પોષકતત્વોનો પાવરહાઉસ કંટોલા
કંટોલાનું શાક ખાસ એટલા માટે છે કે તેમાં કેલેરી સૌથી ઓછી અને પ્રોટીન, ફાઈબર અને વિટામિન ભરપુર માત્રામાં હોય છે. આ શાક ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જ મળે છે પણ તેને ખાઈ લીધું તો શરીર લોખંડ જેવું મજબૂત થઈ જશે. કંટોલા ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત થાય છે અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ મળે છે.
પ્રોટીનનો પાવરહાઉસ કંટોલા
કંટોલાની ખાસિયત એ છે કે તેમાં પ્રોટીન સૌથી વધુ હોય છે. જે લોકો શરીરમાંથી ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવા માંગતા હોય તેમણે તો કંટોલા ખાવા જ જોઈએ. કંટોલામાંથી સૌથી વધુ પ્રોટીન મળે છે. કંટોલા દેખાવમાં કાંટાવાળા લાગે છે પરંતુ તેનો સ્વાદ કડવો નથી હોતો. તેનું શાક પણ સ્વાદિષ્ટ બને છે. પ્રોટીનની માત્રાની વાત કરીએ તો 100 ગ્રામ કંટોલામાંથી 3 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન મળે છે. વેજીટેરીયન લોકો માટે કંટોલા સૌથી બેસ્ટ શાક છે.
કંટોલાના શાકના ફાયદા
પ્રોટીનથી ભરપુર હોવાની સાથે આ શાક પાચન માટે પણ સારું ગણાય છે. કંટોલાનું શાક ખાવાથી કબજિયાતની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. કંટોલા વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપુર હોય છે તેને ખાવાથી ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થાય છે. કંટોલામાં આયરન પણ વધારે હોય છે જે લોહી વધારવામાં મદદ કરે છે.
કંટોલા કઈ કઈ બીમારીઓમાં લાભ કરે ?
વજન ઓછું કરવાથી લઈ કંટોલા ડાયાબિટીસમાં બ્લડ શુગર મેનેજ કરવામાં, હાડકા મજબૂત કરવામાં, બ્લડ પ્રેશર મેનેજ કરવામાં મદદરુપ થાય છે. કંટોલા પાચનની તકલીફો દુર કરવામાં મદદ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)