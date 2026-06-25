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Spiny Gourd: ચોમાસામાં મળે ત્યાં સુધી ખાઈ લેજો, પ્રોટીનથી ભરપુર આ શાક ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરશે

Spiny Gourd: વરસાદી ઋતુમાં માર્કેટમાં કારેલા જેવું દેખાતું શાક મળવા લાગશે. આ શાકને ગુજરાતમાં કંટોલા કહેવામાં આવે છે. મોટાભાગે ચોમાસાની ઋતુમાં જ મળતાં કંટોલા પ્રોટીનનું પાવરહાઉસ શાક છે. આ શાક શરીરમાંથી ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:25 PM IST
Spiny Gourd: ચોમાસામાં મળે ત્યાં સુધી ખાઈ લેજો, પ્રોટીનથી ભરપુર આ શાક ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ચોમાસામાં અચૂક ખાજો, પ્રોટીનથી ભરપુર આ શાક ફેટ ઓછું કરી મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરશે
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