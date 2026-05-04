Moringa Powder: મોરિંગા સુપરફુડ હશે બીજા માટે પણ આ 7 અવસ્થામાં લોકોએ મોરિંગા પાવડર લેવાથી બચવું, આ લોકોને મોરિંગા નુકસાન કરે

Moringa Powder: મોરિંગા પાવડરના ફાયદા વિશે જાણી લોકો મોરિંગા પાવડરનો ઉપયોગ કરતાં થયા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મોરિંગા પાવડર અમુક લોકો માટે નુકસાનકારક છે? 99 ટકા લોકો આ વાત નહીં જાણતાં હોય એટલે જ તમને આજે જણાવીએ મોરિંગા પાવડર કોણે ન લેવો જોઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 04, 2026, 04:25 PM IST
  • મોરિંગા સુપરફૂડ છે પરંતુ 7 અવસ્થામાં તેનું સેવન કરવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
  • મોરિંગા સુપર છે જે એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. 
  • આજે તમને મોરિંગાથી થતા નુકસાન વિશે જણાવીએ. 

Moringa Powder: જે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત છે તેઓ આહારમાં એવી હેલ્ધી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરતા હોય છે જેના માધ્યમથી શરીરને પોષક તત્વ મળે. આવી વસ્તુઓમાંથી એક છે મોરિંગા. મોરિંગા સુપર  છે જે એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. મોરિંગાનું સેવન કરવાથી ઘણી બધી બીમારીઓથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ મળી શકે છે. મોરિંગાથી થતા ફાયદા વિશે તો તમે પણ જાણ્યું હશે. પરંતુ શું તમને એ વાતની ખબર છે કે મોરિંગા પાવડર અમુક લોકો માટે હાનિકારક પણ છે? 

મોરિંગા સુપરફૂડ છે પરંતુ 7 અવસ્થામાં તેનું સેવન કરવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. જરૂરી નથી કે દરેક હેલ્દી વસ્તુ દરેક વ્યક્તિ માટે ફાયદાકારક જ હોય મોરિંગા પણ આવી જ વસ્તુ છે હેલ્ધી હોવા છતાં અમુક હેલ્થ કન્ડિશનમાં મોરિંગાનું સેવન કરવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. મોરિંગાથી થતા ફાયદાની વાત તો મોટાભાગે થતી હોય છે. આજે તમને મોરિંગાથી થતા નુકસાન વિશે જણાવીએ. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો કે કઈ હેલ્થ કન્ડિશનમાં મોરિંગા પાવડરનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ. 

મોરિંગા કોને નુકસાન કરે? 

1. જે લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય અથવા તો પેટ ખરાબ રહેતું હોય તેઓ રોજ મોરિંગાનું સેવન કરે તો તેમને સમસ્યા થઈ શકે છે. વધારે માત્રામાં મોરિંગા લેવાથી પેટ બગડી શકે છે, ઝાડા ઉલટી થઈ શકે છે અને છાતીમાં બળતરાની ફરિયાદ પણ રહે છે. 

2. મોરિંગાના કારણે ગેગ રીફ્લક્સ થઈ શકે છે.. ઘણા લોકોને મોરિંગાનું સેવન કર્યા પછી ઉલટી થવા જેવું મન થાય છે તેનું કારણ ગેગ રીફ્લક્સ હોય છે. મોરિંગા લીધા પછી આવો અનુભવ થાય તો તેનું સેવન બંધ કરવું જોઈએ. 

3. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પણ મહિલાઓએ મોરિંગાનું સેવન કરવાનું ટાળવું જોઈએ.. મોરિંગાના મૂળ, તેના ફૂલ અને તેની છાલમાં કેટલાક કેમિકલ એવા હોય છે જે ગર્ભાવસ્થા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. 

4. જે મહિલાઓ નાના બાળકને સ્તનપાન કરાવતી હોય તેમણે પણ મોરિંગા લેવાનું ટાળવું જોઈએ.. મોરીંગામાં એવા તત્વો હોય છે જે નાના બાળક માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. 

5. જે લોકો લોહી પાતળું કરવાની દવાઓ નિયમિત ખાતા હોય તેમણે મોરિંગાનું સેવન કરતાં પહેલાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. 

6. જે લોકોને બ્લડ પ્રેશર લો રહેતું હોય તેમણે પણ મોરિંગાનું સેવન ટાળવું જોઈએ. મોરીંગામાં રહેલા પોષક તત્વ બ્લડ પ્રેશરને લો કરવામાં મદદ કરે છે જે લોકોનું બીપી પહેલાથી જ લો હોય તેમણે મોરિંગા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. 

7. મોરિંગા પાવડર ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે પરંતુ જે લોકો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવાની દવાઓ લેતા હોય તેમણે મોરિંગાનું સેવન શરૂ કરતાં પહેલાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. 

મોરિંગા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, વિટામીન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. તેથી તેનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ જ સમસ્યા નથી ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો જ થાય છે.. પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુના ફાયદા વિશે જાણીને જાતે તેનો ઉપયોગ કરી દેવાનું શરૂ કરવાને બદલે એક વખત ડોક્ટર સાથે આ અંગે ચર્ચા કરી લેવી જોઈએ..

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

