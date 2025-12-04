Moringa Benefits: 5 બીમારીઓનો કાળ છે સરગવાની શીંગ અને પાન, વર્ષો જુની તકલીફોથી પણ મુક્તિ મળી શકે
Moringa Uses and Benefits: સરગવાના પાન અને તેની શીંગ એટલી ફાયદાકારક છે કે વર્ષો જૂની બીમારીઓને પણ દુર કરી શકે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ સરગવાની શીંગ ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે. આ ફાયદા વિશે જાણીને તમે પણ ડાયટમાં સરગવાની બાફેલી શીંગનો સમાવેશ કરી લેશો.
Trending Photos
Moringa Uses and Benefits: મોરિંગા એટલે કે સરગવાના પાનને કુદરતનું સૌથી મોટું વરદાન કહેવામાં આવે છે. સરગવાના ઝાડ ના પાન તેની સિંગ અને તેના ફૂલ એટલા ગુણકારી છે કે વર્ષોથી આયુર્વેદમાં તેનો ઔષધી તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સરગવાના પાનથી થતા ફાયદા વિશે જેમ જેમ લોકો જાણતા થાય છે તેમ તેમ તેનો ઉપયોગ વધારે કરતા થયા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સરગવાના પાનના ઉપયોગ અને તેનાથી થતા ફાયદા વિશે લોકો સૌથી વધુ ચર્ચા કરે છે.
શિયાળામાં સરગવો ઔષધિની જેમ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જોકે આજે તમને સરગવાના પાન અને તેની શીંગથી થતા ફાયદા વિશે જણાવીએ. જો સરગવાની સિંગનું સેવન કરવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે ચાલો જાણીએ. સરગવાની શીંગનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે થતો હોય છે, મોટાભાગે શીંગને શાકમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પરંતુ સરગવાની શીંગને તમે બાફીને પણ ખાઈ શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ સરગવાની શીંગ ખાવાથી થતા 5 ફાયદા વિશે જણાવીએ.
સરગવો ખાવાના ફાયદા
1. સરગવાના પાન અને તેની શીંગમાં એવા તત્વો હોય છે જે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરે છે. જો તમે રોજ સરગવાના પાનનો તાજો જ્યુસ પીવો છો તો ઇન્સ્યુલિન પર પોઝિટિવ અસર થાય છે. સાથે જ સરગવાની શીંગ ખાવાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહી શકે છે.
2. સાંધાના દુખાવામાં પણ સરગવો ઉપયોગી છે. સરગવામાં એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે જે ગોઠણ, કમર અને સાંધાના દુખાવાની સમસ્યાથી પરેશાન લોકોને ફાયદો કરે છે. સાંધામાં દુખાવા રહેતા હોય તો અઠવાડિયામાં ત્રણથી ચાર વખત સરગવાનું શાક ખાવું.
3. સરગવાના પાનમાં આયરન અને ફોલિક એસિડ સૌથી વધુ હોય છે. જે મહિલાઓમાં રક્તની ખામીની સમસ્યાને દૂર કરે છે. જે લોકોને એનિમિયા એટલે કે લોહીની ઉણપની તકલીફ હોય તેમણે એક મહિના સુધી રોજ સરગવો ખાવો જોઈએ, તેનાથી હિમોગ્લોબિન ઝડપથી વધે છે.
4. સરગવામાં પોટેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે લોકો બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ રાખવા માંગે છે, તેમણે સરગવાનું શાક ડાયટમાં સામેલ કરવું જોઈએ તેનાથી બ્લડ પ્રેશરમાં દવા જેવી અસર થાય છે.
5. ગેસ, કબજિયાત, એસીડીટી કે અલ્સર જેવી પેટની સમસ્યાઓને ખતમ કરવામાં સરગવો રામબાણ છે. આવી સમસ્યાઓ થવાનું કારણ પાચનતંત્રની ખામી હોય છે. આ સ્થિતિમાં સરગવાનું સેવન કરવાથી પાચનતંત્ર સાફ થાય છે અને પેટ હળવું રહે છે. સરગવો ખાવાથી પેટની બધી જ બીમારીઓથી રાહત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે