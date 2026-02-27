Prev
ફેટી લિવરની સમસ્યા માટે રામબાણ છે આ લીલા પાંદડા, જાણો કઈ રીતે કરશો ઉપયોગ

reduce fatty liver risks: મોરિંગાના પાંદડા તમારા લિવરના ઝેરી પદાર્થો અને બીમારીઓને કારણે થતાં નુકસાનથી બચાવે છે, કારણ કે તે લિવરનું કાર્ય વધારે છે અને ડિટોક્સિફિકેશન પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે.

Feb 27, 2026
  • ફેટી લિવરના ઇલાજ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે- મોરિંગાના પાંદડા.
  • મોરિંગાના પાંદડા તમારા લિવરના ઝેરી પદાર્થો અને બીમારીને કારણે થનાર નુકસાનને બચાવે છે
  • મોરિંગો ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે
ફેટી લિવરની સમસ્યા માટે રામબાણ છે આ લીલા પાંદડા, જાણો કઈ રીતે કરશો ઉપયોગ

ભારતમાં ફેટી લિવર રોગ ધીમે-ધીમે સૌથી સામાન્ય મેટાબોલિક વિકારોમાંથી એક બની રહ્યો છે. આ અંદાજિત 35થી 40 ટકા વયસ્ક જનસંખ્યા અને 35 ટકા બાળકોને પ્રભાવિત કરે છે. હવે સંશોધકો અને પોષણ નિષ્ણાંત એક શક્તિશાલી સુપરફૂડ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી રહ્યાં છે, જેનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં સદીઓથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઘાતક બીમારીના ઇલાજ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે- મોરિંગાના પાંદડા.

શું આ પોષક તત્વોથી ભરપૂર છોડ ખરેખર ફેટી લિવરના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે?

મોરિંગાની શક્તિ
પૂર્ણ પ્રોટીન સિવાય મોરિંગાના પાંદડામાં જરૂરી વિટામિન અને ખનિજો હોય છે. જેમાં વિટામિન A, C, અને E, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને આયરન સામેલ છે. મોરિંગો ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે તે સ્વાભાવિક રૂપથી બ્લડ સુગરના સ્તરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

મોરિંગાને મોરિંગા ઓલિફેરાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને 'ચમત્કારી છોડ' કહેવામાં આવે છે અને તે ભારત અને આફ્રિકાના કેટલાક ભાગમાં મૂળ નિવાસી છે. તેના પાંદડા એન્ટી ઓક્સીડેન્ટ્સ, વિટામિન સી અને બીટા-કેરોટીન, આયરન અને કેલ્શિયમ અને એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી યૌગિકોથી ભરપૂર હોય છે. આ પોષક તત્વ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ઓક્સીડેટિવ તણાવ અને સોજા ફેટી લિવરના વિકાસનું મુખ્ય કારણ છે.

મોરિંગો ફેટી લિવરમાં કઈ રીતે મદદ કરે છે?
અધ્યયનો અનુસાર મોરિંગાના પાંદડા તમારા લિવરના ઝેરી પદાર્થો અને બીમારીને કારણે થનાર નુકસાનને બચાવે છે, કારણ કે તે લિવરના કાર્યને વધારે છે અને ડિટોક્સિફિકેશનની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે. પશુ રિસર્ચે લિવરની ચરબીને ઘટાડવા અને લિવર ઉત્સેચકોના સ્તરમાં સુધાર માટે જરૂરી પરિણામ દેખાડ્યા છે, પરંતુ મોટા પાયા પર માનવ પરિક્ષણ સીમિત છે અને હજુ પ્રગતિ પર છે. પરંતુ નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે મોરિંગાને એક સહાયક આહારના રૂપમાં જોવો જોઈએ, ન માત્ર ઉપચારના રૂપમાં. તે કેટલીક રીતે મદદ કરી શકે છે.

- ઓક્ટીડેટિવ તણાવ ઘટાડે છેઃ ઓક્સીડેટિવ તણાવ લિવરની કોશિકાઓને નુકસાન પહોંચાડે છે અને ચરબીના સંગ્રહને વધારે છે. મોરિંગાની ઉચ્ચ એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ સામગ્રી મુક્ત કણોને નિષ્ક્રિય કરે છે અને લિવરના ઉત્સેચકોની રક્ષા કરી શકે છે.

- ઇંસુલિન સંવેદનશીલતામાં સુધાર કરે છેઃ ઇંસુલિન પ્રતિરોધ NAFLD નું એક મુખ્ય કારણ છે. કેટલાક રિસર્ચમાં જે પશુઓ અને નાના માનવ અધ્યયનો પર આધારિત છે, તે સૂચન આપે છે કે મોરિંગો બ્લડ સુગરના સ્તરને નિયંત્રિત કરી શકે છે, જે લિવરમાં ચરબી જમા થવી ઘટાડે છે.

- કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સને ઘટાડે છેઃ હાઈ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ ફેટી લિવરમાં યોગદાન આપે છે. રિસર્ચ જણાવે છે કે મોરિંગાનો અર્ક કુલ કોલેસ્ટ્રોલ અને  LDL (ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ) ને ઘટાડે છે, જેનાથી સમગ્ર મેટાબોલિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થાય છે.

- એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી લાભઃ જૂના સોજા સાધારણ ફેટી લિવરને વધુ ગંભીર સ્થિતિ તરફ ધકેલી શકે છે, જે નોન-આલ્કોહોલિક સ્ટેટોહેપેટાઇટિસ. મોરિંગાના છોડ યૌગિક સોજાને શાંત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

તમે મોરિંગાના પાંદડાનો ઉપયોગ કઈરીતે કરી શકો?
મોરિંગાનો વ્યાપક રૂપથી ભોજનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- તાજા પાંદડા, જેને તમે સૂપમાં નાખી શકો છો.

- પાઉડર, જેને તમે દાળ, શાકમાં મિક્સ કરી શકો  છો.

- કેપ્સૂલ કે સપ્લીમેન્ટ

- હર્બલ ચા, જે તમે દિવસમાં બે વખત પી શકો છો.

નિષ્ણાંતો તેને નાની માત્રામાં શરૂ કરવાની ભલામણ કરે છે, કારણ કે વધુ સેવનથી પાચનમાં અસુવિધા થઈ શકે છે.

 

