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Heart Attack: સવારની 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ, આ સમયે કરેલી એક ભુલ વધારે હાર્ટ એટેકનું જોખમ

Heart Attack In Morning: સવારે આંખ ખુલે પછીની 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ 10 મિનિટ દરમિયાન કરેલી એક ભુલ તમને હાર્ટ એટેકની નજીક પહોંચાડી શકે છે. ચાલો આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી મેળવી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:15 AM IST
Heart Attack: સવારની 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ, આ સમયે કરેલી એક ભુલ વધારે હાર્ટ એટેકનું જોખમ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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