/Heart Attack: સવારની 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ, આ સમયે કરેલી એક ભુલ વધારે હાર્ટ એટેકનું જોખમ

Heart Attack In Morning: અલગ અલગ મેડિકલ રિસર્ચમાં એવું અનેક વખત કહેવામાં આવ્યું છે કે મોટાભાગે હાર્ટ અટેક સવારના સમયે આવે છે. જ્યારે આપણે ઊંઘ કરીને જાગીએ છીએ ત્યારે આપણું લોહી સૌથી વધારે ઘટ્ટ હોય છે. મેડિકલ રિસર્ચ અનુસાર સવારે છ થી આઠ વાગ્યાની વચ્ચે હાર્ટ એટેક આવ્યાના મામલા પણ વધારે જોવા મળે છે. રિસર્ચમાં એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે સવારે જાગ્યા પછીની 10 મિનિટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ સમય દરમિયાન આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તેની અસર આપણા હૃદય પર સૌથી વધારે પડે છે. સવારના સમયે અજાણતા કરેલી એક ભૂલ તમને હાર્ટ એટેકની વધારે નજીક લઈ જઈ શકે છે. આ ભૂલ કઈ છે અને સવારે જાગીને શું ન કરવું ચાલો જાણીએ.
કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અનુસાર જ્યારે આપણે સવારે જાગીએ છીએ ત્યારે આપણું હૃદય આરામની સ્થિતિમાં હોય છે. સવારની 10 મિનિટ હાઈટની હેલ્થી રાખવામાં મદદ પણ કરી શકે છે અને હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાનું જોખમ વધારી પણ શકે છે. એટલા માટે જ સવારની 10 મિનિટ દરમિયાન કેટલાક કામ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ કામ હાર્ટને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
સવારની 10 મિનિટ શા માટે મહત્વની ?
જ્યારે આપણે ઊંઘ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું લોહી દિવસ કરતાં વધારે ઘાટું હોય છે. રાત દરમિયાન આપણું શરીર પાણી ગુમાવે છે. જેના કારણે સવારે આપણું લોહી વધારે ઘાટું હોય છે. જ્યારે આપણે જાગીએ છીએ તો લોહી ધીરે ધીરે વહેવાનું શરૂ થાય છે. જેમ જેમ શરીરની પ્રવૃતિ શરૂ થાય છે તેમ રક્ત પ્રવાહ નોર્મલ થાય છે પરંતુ સવારની 10 મિનિટ દરમિયાન લોહીના થક્કા જામી જવાનું જોખમ સૌથી વધારે હોય છે.
સવારનો સમય જોખમી શા માટે ?
સવારની સ્થિતિને સૌથી ખતરનાક સ્થિતિ એટલા માટે ગણવામાં આવે છે કે આ સમયે લોહી ઘાટું હોય છે અને જો બ્લડ પ્રેશર હાય થઈ જાય તો લોહીની નસો વધારે સંકોચાઈ જાય છે અને હૃદય પર ઝડપથી પ્રેશર બને છે. જે લોકોને હાર્ટ સંબંધિત બીમારી હોય તેમને હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ વધી જાય છે. એટલા માટે જ સવારે આંખ ખુલે પછી 10 મિનિટ માટે નીચે દર્શાવેલા કામ કરવાનું ટાળવું.
સવારની 10 મિનિટ દરમિયાન શું ન કરવું ?
- અલાર્મ સાંભળતા જ પથારીમાંથી ભડકીને ઊભું ન થઈ જવું.
- બેડ પરથી ઉભા થઈને તુરંત જ દોડધામ ન કરવી.
- ખાલી પેટ ચા કે કોફી ન પીવા
- જાગીને તુરંત જ નહાવા માટે ન જવું.
- આંખ ખુલે કે તુરંત જ હાથમાં ફોન ન લેવો.
સવારે જાગીને શું કરવું?
1. હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઘટે અને દિવસની શરૂઆત શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તે માટે સૌથી પહેલા જાગીને 60 સેકન્ડ માટે આરામની સ્થિતિમાં રહો.
2. ત્યારબાદ બેડમાંથી ઊભા થઈ સૌથી પહેલા ધીરે ધીરે એક ગ્લાસ પાણી પીવું. શરીરમાં પાણી જશે એટલે લોહી નો પ્રવાહ નોર્મલી વધશે અને શરીર પણ હાઇડ્રેટ થશે.
3. સવારે જાગીને એક પછી એક કામ કરવાની શરૂઆત ન કરી દેવી. એક થી બે મિનિટ શરીરને આરામ આપો અને ધીરે ધીરે નોર્મલ એક્ટિવિટી વધારો.
4. ખાલી પેટ ચા કે કોફી પીવાને બદલે કોઈપણ વસ્તુ ખાધા પછી ચા કે કોફી પીવો. વહેલી સવારે ખાલી પેટ ચાકી કોફી પીવાથી કોર્ટિસોલ લેવલ વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)