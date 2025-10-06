Morning Bloating: સવારે જાગો ત્યારે પેટ ભારે રહે છે ? આ 3 નેચરલ વસ્તુઓ દુર કરી દેશે સમસ્યા
Home remedies for Morning Bloating: ઘણા લોકોને સવારે જાગે ત્યારથી પેટ ભારે અને ફુલેલું લાગે છે. આ સમસ્યા કાયમી હોય તો તેના માટે તમે આ 3 નેચરલ વસ્તુઓ અપનાવી શકો છો. આ વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી પેટ ફુલવાની સમસ્યા દુર થઈ શકે છે.
Home remedies for Morning Bloating: ઘણા લોકોની એવી સમસ્યા હોય છે કે તેઓ સવારે જાગે ત્યારથી જ પેટ ફુલેલું એટલે કે પેટ ભારી હોય તેવું લાગે. પેટમાં ગેસ બને અથવા તો વારંવાર પ્રેશર આવ્યું હોય તે રીતે પેટમાં દુખાવો થયા કરે. આ સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન હોય છે. આવી સમસ્યા થવાનું મુખ્ય કારણ રાત્રે મોડેથી જમવું અથવા તો વધારે પડતું મસાલેદાર ભોજન કરવું હોય શકે છે. આ સિવાય ઊંઘનો અભાવ, પાણી ઓછું પીવું અને શરીરમાં સોજો વધારે તેવી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ સવારે પેટ ફુલેલું લાગે છે.
આયુર્વેદ અને મોડર્ન સાયન્સ બંને માને છે કે જ્યારે ડાયજેસ્ટર સિસ્ટમ બરાબર રીતે કામ કરતી ન હોય તો શરીરમાં ટોક્સિન જામવા લાગે છે. અને તેના કારણે પણ આવા લક્ષણ જોવા મળે છે. જો કેટલીક કુદરતી વસ્તુઓથી સવારે પેટ ખાલી કરવામાં આવે તો પેટનો સોજો અને શરીરની અંદરના ટોક્સિન દૂર કરવામાં પણ મદદ મળે છે. આજે તમને એવી 3 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે નેચરલ છે અને તેનું સેવન કરવાથી સવારના સમયે થતી બ્લોટીંગની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
લીંબુ
લીંબુમાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે બોડીની ઇમ્યુનિટીને મજબૂત કરે છે સાથે જ પાચન રસને એક્ટિવ કરી ભોજનને બચાવવામાં મદદ કરે છે. હુંફાળા પાણીમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી સવારે ખાલી પેટ પીવામાં આવે તો પેટનો ગેસ બહાર નીકળી જાય છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે જેના કારણે સોજો ઓછો કરવામાં મદદ મળે છે.
આદુ
આયુર્વેદમાં આદુને પણ શરીરમાંથી વિશ કાઢનાર ઔષધી માનવામાં આવે છે. આદુમાં જે જીંજરોલ નામનું તત્વ હોય છે તે સોજો ઓછો કરે છે અને ડાયજેસ્ટિવ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે તેનાથી આંતરડાને પણ આરામ પહોંચાડે છે.
વરિયાળી
વર્ષોથી ભારતીય ઘરમાં પાચન સંબંધિત સમસ્યા માટે વરીયાળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પેટમાં ગેસ બનતા અટકાવો હોય અને પેટમાં ભરાયેલા ગેસને બહાર કાઢવો હોય તો વરીયાળી લેવી જોઈએ. આયુર્વેદ અનુસાર વરીયાળી વાત દોષને શાંત કરે છે અને પેટનો ગેસ તેમજ સોજા ઓછા કરે છે. તેના માટે એક કપ ગરમ પાણીમાં વરીયાળી ઉમેરી બરાબર ઉકાળો. ત્યાર પછી આ ચા ને ખાલી પેટ પી લેવી.
