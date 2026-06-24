/સવારની આ આદતો તમારા હૃદયની દુશ્મન બની શકે છે; હંમેશા આ વાતનું રાખો ધ્યાન

આજના વ્યસ્ત જીવનમાં હ્રદયની બીમારીઓ ઝડપથી વધી રહી છે. યુવાનો પણ હ્રદયની બીમારીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે હાર્ટની બીમારીનો ખતરો આટલો કેમ વધી રહ્યો છે. તેનું મુખ્ય કારણ છે સવારની કેટલીક અનહેલ્ધી આદતો. આપણી એવી આદતો, જે સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તે ધીમે-ધીમે હાર્ટને નબળી બનાવે છે. ખાસ કરી સવારની શરૂઆતમાં કરવામાં આવેલી ભૂલો હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકના ખતરાને વધારી રહી છે. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે સવારની કઈ-કઈ આદતો હાર્ટની બીમારી વધારી રહી છે.
1. એલાર્મ વાગતાની સાથે જ અચાનક ઉઠી જવું
સવારે ઊંઘમાંથી અચાનલ અને ઝટકા સાથે ઉઠવાથી શરીરમાં કોર્ટિસોલ અને એડ્રિનલીન જેવા સ્ટ્રેસ હોર્મોનનું લેવલ ઝડપથી વધે છે. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર અને હાર્ટ રેટ અચાનક વધી જાય છે, જે હાર્ટ પર ભારે દબાણ ઉભું કરે છે. તેવામાં એલારામ વાગ્યા બાદ થોડો સમય બેડ પર રહો, ઊંડા શ્વાસ લો અને શરીરને સ્ટ્રેચ કરો પછી આરામથી બેસો.
2. ઉઠવાની સાથે ચા કે કોફીનું સેવન
ખાલી પેટ બેડ-ટી કે કોફી પીવાથી શરીરમાં એસિડિટી વધે છે અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. કેફીનની વધુ માત્રા ખાલી પેટ લેવાતી હાર્ટના ધબકારા અનિયમિત થઈ શકે છે અને બ્લડ પ્રેશર અચાનક વધી શકે છે. સવારે ઉઠી પહેલા 1-2 ગ્લાસ હુંફાળુ પાણી પીવો, જેથી આખી રાત ડિહાઇડ્રેટ થયેલા અંગોને ઓક્સીજન મળી શકે.
3. હેવી વર્કઆઉટ
સવારે ઉઠી વોર્મ-અપ કર્યા વગર સીધું હેવી વેટ લિફ્ટિંગ કે હાઈ-ઈન્ટેસિટી કાર્ડિયો શરૂ કરવું હાર્ટ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. સવારના સમયે લોહી થોડું ઘાટું હોય છે, જેનાથી બ્લોકેજનો ખતરો રહે છે. તેવામાં એક્સરસાઇઝ શરૂ કરતા પહેલા ઓછામાં ઓછી 5-10 મિનિટ હળવું વોર્મ-અપ કે સ્ટ્રેચિંગ જરૂરી છે.
4. બ્રેકફાસ્ટ સ્કિપ કરવો કે અનહેલ્ધી નાસ્તો
સવારનો નાસ્તો ન કરવાથી શરીરનું મેટાબોલિઝ્મ બગડી જાય છે અને બ્લડ સુગર લેવલમાં ઉતાર-ચઢાવ આવે છે. તો નાસ્તામાં વધુ ઓયલી, પ્રોસેસ્ડ ફૂટ કે એક્સ્ટ્રા સુગર લેવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે, જે ધમનિઓને બ્લોક કરે છે.