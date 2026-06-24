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સવારની આ આદતો તમારા હૃદયની દુશ્મન બની શકે છે; હંમેશા આ વાતનું રાખો ધ્યાન

આજના સમયમાં હાર્ટ સાથે જોડાયેલી બીમારીઓનો ખતરો વધી રહ્યો છે. નાની ઉંમરમાં પણ લોકો હાર્ટ રોગનો સામનો કરી રહ્યાં છે. તેવામાં આવો જાણીએ કેમ હાર્ટ રોગનો ખતરો વધી રહ્યો છે. સવારની કેટલીક આદત હાર્ટની બીમારીનું કારણ બની શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:07 PM IST
સવારની આ આદતો તમારા હૃદયની દુશ્મન બની શકે છે; હંમેશા આ વાતનું રાખો ધ્યાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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