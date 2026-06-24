/Morning Headache: આ 6 કારણોને લીધે સવારે ઊંઘ કરીને જાગો તો પણ માથું દુખતું હોય

Morning Headache: સવારે ઊંઘ કરીને જાગો ત્યારે માથામાં થોડીવાર દુખાવાનો અનુભવ થતો હોય તો તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. મોટાભાગના લોકોને આ સમસ્યા સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ ઘણી વખત શરીરમાં વધતી ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ આ દુખાવો હોઈ શકે છે. જ્યારે શરીરમાં અમુક ફેરફારો થતા હોય ત્યારે ઊંઘ કર્યા પછી સવારે જાગો ત્યારે માથું ભારે લાગે છે. સવારે માથું કયા કારણોસર ભારે લાગે ચાલો તમને જણાવીએ.
સવારે માથામાં દુખાવો થવાના કારણો
બ્રુક્સિઝ્મ
બ્રુક્સિઝ્મ એવી સમસ્યા છે જેમાં વ્યક્તિ સુતી વખતે અજાણતા પોતાના દાંત કચકચાવે છે. ઘણા લોકો દાંત એટલી જોરથી ઘસે છે તેના કારણે દાંત ઘસાવા લાગે છે અને સાથે જ અને માથામાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. રાત્રે ઊંઘમાં દાંત ઘસ્યા પછી સવારે માથું ભારે લાગે છે.
ડિહાઇડ્રેશન
શરીરને રાત્રે પાણી મળતું નથી અને દિવસ દરમિયાન પણ ઓછું પાણી પીધું હોય તો ડિહાઇડ્રેશનના કારણે સવારે માથામાં દુખાવો રહે છે. ડિહાઇડ્રેશનના કારણે મગજ સુધી રક્ત ઓછી માત્રામાં પહોંચે છે જેના કારણે માથું ભારે થઈ જાય છે.
લો બ્લડ સુગર
જો રાત્રે જમવાનો સમય અને સવારના નાસ્તાના સમય વચ્ચે લાંબો ગેપ રહેતો હોય તો તેના કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીનું બ્લડ સુગર લેવલ અચાનક ઘટી જાય છે. બ્લડ સુગર લેવલ ઘટી જવાના કારણે પણ માથામાં દુખાવો કે માઈગ્રેન ટ્રિગર થઈ જાય છે.
શરીરની વધતી બીમારી
કેટલાક કેસમાં સવારે માથામાં દુખાવો થવા પાછળ શરીરમાં વધતી ગંભીર બીમારી પણ જવાબદાર હોય છે. જેમકે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, સાઈનસાઈટિસ, અથવા તો મગજની અંદર થતાં ફેરફારો. કેટલીક ન્યુરોલોજિકલ સમસ્યામાં પણ સવારના સમયે માથામાં દુખાવો રહે છે.
દવાઓની આડઅસર
જો તમે નિયમિત રીતે કેટલીક પેનકિલર ખાતા હોય તો તેના પ્રભાવના કારણે પણ માથાનો દુખાવો રહી શકે છે. ઘણી વખત વધારે માત્રામાં કેફીનના કારણે પણ માથું સવારે થોડીવાર સખત દુખે છે.
સ્લીપ એપનિયા
સ્લીપ એપનિયા એટલે કે એવી સ્થિતિ જેમાં વ્યક્તિની ઊંઘ રાત્રે અચાનક વારંવાર તૂટે છે. ગાઢ ઊંઘમાંથી અચાનક જાગી જવાથી અને પછી સુવાથી ઊંઘ પૂરી થતી નથી જેના કારણે મગજને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન મળતું નથી. વારંવાર ઊંઘ તૂટવાની સમસ્યા રહેતી હોય તેમને પણ સવારે માથામાં દુખાવો રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)