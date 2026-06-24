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Morning Headache: આ 6 કારણોને લીધે સવારે ઊંઘ કરીને જાગો તો પણ માથું દુખતું હોય

Morning Headache: ઘણા લોકો સવારે જાગે ત્યારે તેમનું માથું ભારે લાગતું હોય છે. માથામાં સવારના સમયે રોજ દુખાવો થતો હોય તો તેને સામાન્ય ન ગણો. માથામાં દુખાવો થવા પાછળ ગંભીર કારણ જવાબદાર હોય શકે છે. એવી કેટલીક સમસ્યાઓ છે જે શરીરમાં વધી રહી હોય ત્યારે સવારે માથું દુખે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:12 PM IST
Morning Headache: આ 6 કારણોને લીધે સવારે ઊંઘ કરીને જાગો તો પણ માથું દુખતું હોય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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