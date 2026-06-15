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High Blood Pressure: આ લક્ષણો દેખાય તો તુરંત થઈ જાજો એલર્ટ, હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં શરુઆતમાં આવી તકલીફો થાય

High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશરના સ્પષ્ટ સંકેત જોવા નથી મળતાં તેથી લોકોને લાંબા સમય સુધી તેના વિશે ખબર પણ પડતી નથી. જો કે કેટલાક લોકોને શરીરમાં કેટલાક ફેરફારોનો અનુભવ થાય છે જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે થાય છે. આ ફેરફારો કેવા હોય ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:09 PM IST
High Blood Pressure: આ લક્ષણો દેખાય તો તુરંત થઈ જાજો એલર્ટ, હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં શરુઆતમાં આવી તકલીફો થાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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આ લક્ષણો દેખાય તો તુરંત થઈ જાજો એલર્ટ, હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં શરુઆતમાં આવી તકલીફો થાય
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