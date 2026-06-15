/High Blood Pressure: આ લક્ષણો દેખાય તો તુરંત થઈ જાજો એલર્ટ, હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં શરુઆતમાં આવી તકલીફો થાય

High Blood Pressure: હાઈ બ્લડ પ્રેશરને સાઇલેન્ટ કિલર એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેના સ્પષ્ટ લક્ષણો દેખાતા નથી જેના કારણે વ્યક્તિની સ્થિતિ ઘણી વખત ગંભીર પણ થઈ જતી હોય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ એટેકનું જોખમ અનેક ગણું વધી જાય છે આ સિવાય મગજ, આંખ અને તંત્રિકાને પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર નુકસાન કરે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના સ્પષ્ટ લક્ષણો નથી દેખાતા પરંતુ તેના કારણે શરીરમાં કેટલાક ફેરફાર થાય છે જેને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના વોર્નિંગ સાઈન કહેવામાં આવે છે. આ ફેરફારો કેવા હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ.. મોટાભાગે આ ફેરફાર ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે બ્લડ પ્રેશર વધારે રહેતું હોય.
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણો
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર 20 વર્ષની ઉંમર પછી વ્યક્તિએ થોડા થોડા સમયે પોતાનું બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવતા રહેવું જોઈએ. આ સિવાય શરીરમાં નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફેરફાર અચાનક દેખાવા ખાવા લાગે તો તેને ઇગ્નોર ન કરવા અને બીપી ચેક કરાવવું.
સવારના સમયે માથું દુખવું
બ્લડ પ્રેશર હાઈ રહેતું હોય ત્યારે સવારના સમયે કારણ વિના માથામાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે લાંબા સમયથી અનિયંત્રિત હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે મગજને નસો પર દબાણ વધી રહ્યું હોય. માથાના દુખાવાની સાથે સવારે ચક્કર આવવા અને ધૂંધળું દેખાવા જેવી સમસ્યા હોય તો બ્લડ પ્રેશર તુરંત ચેક કરાવવું.
આંખની નબળાઈ
બ્લડ પ્રેશરના કારણે આંખની નાની નસોમાં પણ ફેરફાર થાય છે જેના કારણે રેટિનાને નુકસાન થાય છે અને વ્યક્તિને ધૂંધળું દેખાય છે. જો વાંચવામાં તકલીફ પડી રહી હોય અથવા તો ધૂંધળું દેખાતું હોય તો તેને આંખની નબળાઈ સમજીને ઇગ્નોર ન કરો. બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવો.
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શ્વાસ ફુલવો
જો તમે થોડા દાદર ચઢો કે તમારો શ્વાસ ફુલવા લાગે કે પછી ઝડપથી થોડું કામ કરી લીધા પછી પણ શ્વાસ ફૂલે તો તેને ઇગ્નોર ન કરો. આવું બ્લડ પ્રેશર વધારે રહેતું હોય ત્યારે પણ થાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં હૃદયને શરીરમાં રક્ત પહોંચાડવા માટે વધારે મહેનત કરવી પડે છે જેના કારણે શ્વાસ ફુલેલો રહે છે.
અચાનક ધબકારા વધવા
હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું એક લક્ષણ એ પણ છે કે અચાનક જ ધબકારા વધી જાય છે. જોકે ધબકારા વધી જવાની સમસ્યા સ્ટ્રેસ, કેફિન કે અન્ય કારણોને લીધે પણ હોય છે પરંતુ મોટાભાગે આવું હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે થાય છે. અચાનક ધબકારા વધી જવાની સાથે ચક્કર આવે કે છાતીમાં દુખાવો લાગે તો ડોક્ટરને બતાવી લેવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)