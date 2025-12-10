Kidney Damage: સવારે પથારી છોડતાં જ જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ 5 લક્ષણ, 89% લોકો કરે છે અવગણના
Morning Signs Of Kidney Disease: કિડની આપણા શરીરનું સૌથી જરૂરી અંગ છે. આવો તમને જણાવીએ કિડની ખરાબ થાય તો કયા લક્ષણો જોવા મળે છે અને તેનાથી બચવા તમારે શું કરવું જોઈએ.
Trending Photos
How to Identify Kidney Disease Early: કિડની શરીરના સૌથી મહત્વના અંગમાં સામેલ છે, જે પીએચ બેલેન્સથી લઈને નમક, પોટેશિયમ અને ઘણા જરૂરી મિનરલ્સને કંટ્રોલ કરે છે. પરંતુ ખોટી લાઇફસ્ટાઇલ, બીમારીઓ અને જેનેટિક કારણો તેની કાર્યક્ષમતા ધીમી કરી શકે છે. કિડની નબળી થાય તો લોહી સારી રીતે ફીલ્ટર થતું નથી. ડાયાબિટીસ અને હાઈ બીપીના દર્દીમાં તેનો ખતરો વધી જાય છે. ઘણીવાર કિડનીના શરૂઆતી લક્ષણ સુક્ષ્મ હોય છે, તે સામાન્ય દેખાય છે પરંતુ ઘણું જણાવે છે. આવો આપણે તેના લક્ષણ વિશે જાણીએ.
સવારે ઉઠતી વખતે ચહેરા પર સોજો
જો તમને દરરોજ સવારે તમારા ચહેરા પર થોડો સોજો દેખાય, તો તેને સામાન્ય ન માની લો. આ કિડની રોગની નિશાની હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો તે પગ અથવા પગની ઘૂંટીઓમાં ચાલુ રહે. ડોકટરો કહે છે કે આ પ્રવાહી રીટેન્શનને કારણે થાય છે, એટલે કે કિડની લોહીમાંથી કચરો અને વધારાનું પાણી યોગ્ય રીતે દૂર કરી શકતી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, પેશાબમાં વધુ પડતા પ્રોટીન લીકેજથી ચહેરા સહિત શરીરના વિવિધ ભાગોમાં સોજો પણ આવી શકે છે.
ફીણવાળું અથવા પરપોટાવાળું પેશાબ
જો સવારે તમારો પહેલો પેશાબ ફીણવાળું અથવા ખૂબ પરપોટાવાળું દેખાય, તો તે કિડનીની સમસ્યા પણ હોઈ શકે છે. પેશાબમાં વધુ પડતું પ્રોટીન હોય ત્યારે આવું થાય છે, જેને પ્રોટીન્યુરિયા કહેવાય છે. આ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે કિડની યોગ્ય રીતે ફિલ્ટર થતી નથી અને પહેલાથી જ નુકસાન થઈ શકે છે.
ત્વચાની વધુ પડતી શુષ્કતા અને ખંજવાળ
જ્યારે કિડની નબળી પડે છે, ત્યારે શરીરમાં ઝેરી તત્વો એકઠા થવા લાગે છે. આના કારણે પરસેવાની ગ્રંથીઓ સંકોચાઈ જાય છે અને ત્વચા ઝડપથી સુકાઈ જવા લાગે છે. ડોક્ટરોના મતે, જ્યારે ખંજવાળ એટલી તીવ્ર થઈ જાય છે કે મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવવાથી પણ રાહત મળતી નથી, ત્યારે તે યુરેમિક પ્ર્યુરિટસની નિશાની હોઈ શકે છે, જે કિડનીના નુકસાનનું મુખ્ય લક્ષણ છે.
મગજ પર અસર
જ્યારે કિડની યોગ્ય રીતે કામ કરતી નથી, ત્યારે લોહીના પ્રવાહમાં ઝેરી તત્વો એકઠા થાય છે. આ થાક, સુસ્તી અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી તરફ દોરી શકે છે. લાંબા ગાળે, આ સ્થિતિ એનિમિયા તરફ પણ દોરી શકે છે, જે મગજમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો ઘટાડે છે અને બ્રેન ફોગ વધી જાય છે. જો આ લક્ષણો કિડનીના અન્ય લક્ષણો સાથે જોવા મળે છે, તો તાત્કાલિક તબીબી સહાય લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.
સવારે શ્વાસમાં દુર્ગંધ આવવી
ક્યારેક-ક્યારેક સવારની દુર્ગંધ સામાન્ય હોઈ શકે છે, પરંતુ જો તે સતત હોય અને એમોનિયા જેવી ગંધનો અનુભવ થાય તો તે કિડની તરફ ઈશારો કરે છે. કિડની સારી રીતે કામ ન કરે તો શરીરમાં જમા કચરો શ્વાસ દ્વારા બહાર નીકળે છે, તેને યુમરિક બ્રીથ કહેવામાં આવે છે.
કિડની રોગ શું છે?
કિડની મુઠ્ઠી જેવા આકારનું નાનું અંગ છે, પરંતુ તે મોટા કામ કરે છે. બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરનાર હોર્મોન બનાવવા, રેડ બ્લડ સેલ્સની સંખ્યા સંભાળવી અને વિટામિન ડીને એક્ટિવ કરવું. પરંતુ ડાયાબિટીસ, હાઈ બીપી કે લાંબા સમયની ક્રોનિક બીમારીઓને કારણે કિડની ડેમેજ થઈ શકે છે. કિડની રોગ આગળ જતાં હાડકા નબળા, નસોને નુકસાન અને પોષણની કમીની સમસ્યા પણ પેદા કરી શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે