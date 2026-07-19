/Morning Tips: સવારે જાગ્યા પછી સુસ્તી રહે છે ? 4 સ્ટેપ ફોલો કરી સવારના આળસને દુર ભગાડો

Morning Tips: શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે આખી રાત ઊંઘ કર્યા પછી પણ સવારે આંખ નથી ખુલતી ? આંખ ખુલે તો પણ બેડમાંથી ઉભા થવાની ઈચ્છા ન થાય ? સતત થાક અને ઊંઘ પૂરી ન થઈ હોય તેવું જ લાગે ? સવારના સમયે શરીરમાં રહેતી સુસ્તી અને થાક પાછળ અનહેલ્ધી લાઈફ સ્ટાઈલ જવાબદાર હોય છે. જો તમારી સાથે પણ રોજ સવારે આવું થાય છે તો ચાલો તેની પાછળના કારણ જાણીએ અને સાથે જ જાણીએ સવારના સમયની સુસ્તી કેવી રીતે દૂર કરવી અને દિવસની સારી શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ?
સવારના સમયે શરીરમાં રહેતી સુસ્તી, થાક અને આળસને દૂર કરવા માટે લાઈફસ્ટાઈલમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જરૂરી હોય છે. સવારના સમયે જે સુસ્તી અને આળસનો અનુભવ થાય છે તેની પાછળ આપણી જ કેટલીક ભૂલ જવાબદાર હોય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા એ કારણો વિશે જાણીએ જે સવારના સમયે શરીરમાં આળસ ભરી દે છે.
ઊંઘ કર્યા પછી પણ શરીરમાં રહેતા થાકનું કારણ
ઊંઘની ખરાબ ગુણવત્તા
શરીરમાં આયરન સહિતના વિટામિનની ખામી
વધારે પડતી ચિંતા અને સ્ટ્રેસ
મોડીરાત સુધી મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો
શરીરમાં પાણીની ઉણપ
સુવાનો અને જાગવાનો સમય ફિક્સ ન હોવો
સવારના થાક અને સુસ્તીને દૂર કરવાના 4 સ્ટેપ
સવારની શરૂઆત એનર્જી સાથે થાય અને ફ્રેશ ફીલ કરી શકાય તે માટે સૌથી પહેલું કામ એ કરવું કે સૂવાનો અને જાગવાનો સમય ફિક્સ કરવો. રાત્રે એક સમય નક્કી કરી લો જ્યારે મોબાઈલ છોડીને બેડ પર સૂઈ જવું. આમ કરવાથી બોડી ક્લોકનું બેલેન્સ જળવાશે. આ કામ કર્યા પછી સવારે જાગીને શું કરવું તે પણ જાણી લો.
સૌથી પહેલા પાણી પીવો
જો દિવસની શરૂઆત સારી રીતે કરવી હોય તો સવારે જાગીને સૌથી પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવો. જો તમે હુંફાળું પાણી પીવા ઈચ્છતા હોય તો તે પણ કરી શકો છો નહીં તો નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચરનું પાણી પી શકો છો. પાણી પીવાથી શરીર હાઇડ્રેટ થાય છે અને મેટાબોલિઝમ એક્ટિવ થઈ જાય છે.
ખુલ્લી જગ્યાએ બેસો
પાણી પીધા પછી રોજ 10 થી 15 મિનિટ માટે એવી જગ્યાએ બેસો જ્યાં હવાની અવરજવર હોય અને થોડો તડકો પણ આવતો હોય. તેનાથી શરીરને વિટામિન ડી મળશે અને ફ્રેશ એરથી માઈન્ડ ફ્રેશ થઈ જશે. સવારે જાગીને સૌથી પહેલા મોબાઈલ જોવાની ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં તેનાથી માઈન્ડ ખરાબ રીતે એક્ટિવ થાય છે અને આખો દિવસ બધું જ અસ્તવ્યસ્ત ચાલે છે.
એક્સરસાઇઝ કરો
સવારે જાગીને 30 મિનિટ લાઈટ એક્સરસાઇઝ કરો. જો તમને આવડતાં હોય તો યોગ કરી શકો છો, વોક કરી શકો છો અથવા તો કોઈ પણ બ્રિધિંગ એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. એક્સરસાઇઝ કરવાથી શરીરમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરશે. જેના કારણે શરીર એક્ટિવ મોડમાં આવી જશે.
હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ
ચોથું અને સૌથી જરૂરી સ્ટેપ છે સવારે નાસ્તો કરવો. નાસ્તામાં પણ ચા સાથે તળેલા ફરસાણ ન ખાવા. સવારે જાગીને નાસ્તામાં પ્રોટીન, ફાઇબર અને હેલ્ધી ફેટથી ભરપૂર નાસ્તો કરવો. હેલ્થી બ્રેકફાસ્ટ શરીરને એનર્જી આપે છે અને સુસ્તી દૂર કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)