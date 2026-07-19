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Morning Tips: સવારે જાગ્યા પછી સુસ્તી રહે છે ? 4 સ્ટેપ ફોલો કરી સવારના આળસને દુર ભગાડો

Morning Tips: સવાર પડે એટલે આંખ તો ખુલી જાય પણ શરીર સુસ્ત રહે છે ? જાગી ગયા પછી પણ બેડમાંથી ઊભા થવાનું મન નથી થતું ? સવારના સમયે રહેતી સુસ્તી અને આળસ દુર કરવાના 4 સ્ટેપ જાણી લો. દિવસની શરુઆત આ રીતે કરશો તો આખો દિવસ એનર્જી સાથે પસાર થશે.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:59 AM IST
Morning Tips: સવારે જાગ્યા પછી સુસ્તી રહે છે ? 4 સ્ટેપ ફોલો કરી સવારના આળસને દુર ભગાડો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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