Morning Weakness: શરીરમાં સર્જાઈ હોય આ ખામી તો આખો દિવસ લાગે થાક અને નબળાઈ

Morning Weakness Causes: જો તમે પણ સવારે જાગો ત્યારથી શરીરમાં નબળાઈ અને થાક રહેતો હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે જ છે. શરીરમાં જ્યારે 2 મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓની ખામી સર્જાય છે ત્યારે શરીર નબળું પડી જાય છે અને સતત થાક રહે છે.  
 

Morning Weakness Causes: આખો દિવસ વધારે પડતું કામ કર્યું હોય તો થાક લાગે તે સ્વાભાવિક છે, જો રાત્રે ઊંઘ ન થઈ હોય તો સવારના સમયથી જ સુસ્તી લાગે તે વાત પણ સામાન્ય છે. પરંતુ જો તમે સવારે ઊંઘ કરીને જાગો ત્યારથી જ શરીરમાં થાક અને નબળાઈ હોય તો તે સામાન્ય નથી. આખો દિવસ લાગતો થાક અને નબળાઈ શરીરમાં સર્જાયેલી મહત્વપૂર્ણ પોષક તત્વોની ખામી દર્શાવે છે. જ્યારે શરીરમાં જરૂરી પોષક તત્વો ઓછા થઈ ગયા હોય તો આવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. 

મોટાભાગે મહિલાઓને આ તકલીફ વધારે જોવા મળતી હોય છે. ઘણી મહિલાઓની ફરિયાદ હોય કે સવારે જાગે ત્યારથી જ થાક અને નબળાઈ તેમજ સસ્તીનો અનુભવ થાય છે. શરીરમાં ઉર્જા અને સ્ફૂર્તિ રહેતી નથી. આ સમસ્યાનું કારણ હોઈ શકે છે કે શરીરમાં વિટામિન બી12 અને વિટામિન ડી ઓછા હોય. જ્યારે શરીરમાં આ બે મહત્વપૂર્ણ વિટામીનનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે ત્યારે આવા લક્ષણો જોવા મળે છે. 

સવારે લાગતી નબળાઈ અને સુસ્તીનું કારણ

વિટામીન બી12

શરીર માટે વિટામીન બી12 ખૂબ જ જરૂરી છે.. જો શરીરમાં વિટામિન b12 ઓછું થઈ જાય તો તેના કારણે શરીરમાં નબળાઈ સહિતના લક્ષણો જોવા મળે છે.. જેમકે બી12 ઓછું હોય તો હાથ પગમાં ઝણઝણાટી થાય છે, શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ થાય છે, થાક લાગે છે. આ સિવાય જો વિટામીન બી12 ઓછુ હોય તો યાદશક્તિ પણ નબળી પડી જાય છે. જે લોકોના શરીરમાં વિટામીન b12 ઓછું હોય તેમની સ્કિનનો રંગ પીળો અથવા સફેદ પડી જાય છે. ઘણા લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે અને ચક્કર પણ આવી શકે છે. 

વિટામીન ડી 

મહિલાઓમાં વિટામિન ડી ની ઉણપનું પ્રમાણ પણ વધારે જોવા મળે છે. શરીરમાં વિટામિન ડી ઓછું હોય તો સતત થાક લાગે છે. વિટામીન ડી ઓછું હોય ત્યારે હાડકામાં દુખાવો થાય છે. વિટામિન ડી ઓછું હોય ત્યારે સાંધા જકડાઈ જાય છે અને દુઃખે પણ છે. વિટામીન ડી ઓછું હોય ત્યારે મહિલાઓમાં મૂડ સ્વિંગ જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. 

વિટામિન ડી અને વિટામીન બી 12 ની ખામી સર્જાઈ હોય તો શરીરમાં ઉપર જણાવ્યા અનુસારની સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. જો તમને પણ આ પ્રકારની સમસ્યાઓ થતી હોય તો ટેસ્ટ કરાવીને ચેક કરાવી લેવું કે શરીરમાં આ વિટામીન કેટલા ઓછા છે ત્યાર પછી આ ખામીને દૂર કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરવા. શરીરમાં વિટામિન ડી અને બી12 ઓછું હોય તો તેને દૂર કરવા માટે આહારમાં શું સામેલ કરી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ. 

શરીરમાં વિટામિન ડી ઓછું હોય તો તેને દૂર કરવા માટે મશરૂમ, ઈંડાની જરદી, દૂધ અને દહીંનું સેવન કરી શકાય છે. વિટામીન બી12 ની ખામી હોય તો ડેરી પ્રોડક્ટ, સોયાબીન બદામ ડાયટમાં સામેલ કરવા. જો શરીરમાં આ પોષક તત્વોની ખામી વધારે હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી સપ્લીમેન્ટ પણ લઈ શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

