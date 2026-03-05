દુનિયાના સૌથી ખૂંખાર આતંકવાદી, જાણી લો દુનિયાના સૌથી નાના પણ સૌથી ઘાતક 'સીરીયલ કિલર'ની કહાની
SilentKiller: મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષ વચ્ચે 1100 લોકોનાં મોત થઈ ચૂક્યા છે. યુદ્ધમાં એક પણ નિર્દોષનું મોત થાય ત્યારે આપણો જીવ બળી જાય કે એકનું મોત થયું છે પણ શું તમે દુનિયાના સૌથી ખૂંખાર આતંકવાદી, જેઓ અદ્રશ્ય હુમલા, ગેરિલા વોરફેર અને બાયોલોજીકલ વોરફેર માટે કુખ્યાત છે અને એમના હુમલાથી દુનિયામાં 10 લાખ લોકોના મોત થાય છે. અહીં જાણો દુનિયાના સૌથી નાના પણ સૌથી ઘાતક 'સીરીયલ કિલર'ની કહાની
- યુદ્ધ કે આતંકવાદ નહીં, પણ આ નાનકડું જીવડું છે દુનિયાનું સૌથી મોટું 'સીરિયલ કિલર'!
- તણાવ વચ્ચે મિસાઈલ અને ડ્રોન ક્યારે ખાબકશે એના ડર કરતાં કોઈ મચ્છર તમને કરડી ના જાય એનો ડર રાખવાની વધુ જરૂર
- આતંકવાદ કરતાં 100 ગણા વધારે મોત ખાલી મચ્છર કરડવાથી થાય છે.
- એટલે જ વિજ્ઞાનીઓ મચ્છરને 'The Deadliest Animal in the World' કહે છે
Mosquito Vs War : ઈરાન સામે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ શરૂ કરેલા સંઘર્ષમાં મોતનો આંકડો રોજ ઉંચકાઈ રહ્યો છે. ઈઝરાયેલ અને યુએસ સતત પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે કે આ વોરમાં પોતાના સૈનિકોની આહુતી ના ચડે... માનવીનું જીવન એ અતિ કિંમતી છે. યુદ્ધમાં હજારો લોકોનાં જીવ દાવ પર લાગેલા હોય છે. હાલમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં ઇરાને વળતા પ્રહાર રૂપે યુદ્ધના નિયમોને બાજુમાં મૂકી દીધા છે અને શહેરો પર હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. જેમાં 11 દેશો ઝપેટમાં આવી ગયા છે પણ તમે એ જાણો છો કે જે દુશ્મનો તમારી વચ્ચે જ રહે છે અને વિશ્વમાં લગભગ 10 લાખ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે. હા અમે એ દુશ્મનોની વાત કરી રહ્યાં છે જે તમારા ઘરમાં, તમારી આસપાસ અને તમારા બેડરૂમમાં કે તમારી ઓફિસમાં હોય છે. આ લોકોને કારણે 7 લાખ લોકોના મોત થયા હોવાના ઓફિશિયલ આંકડાઓ છે. જો તમને ખબર ના હોય તો તમારે મિસાઈલ કે ડ્રોનથી બચવા કરતાં આ લોકોથી બચવાની જરૂર છે જે તમને શાંતિથી મોત આપે છે અને તમને ખબર પણ પડતી નથી.
હા અમે અહીં કોઈ આતંકવાદી સમૂહની કે કોઈ દેશની વાત કરી રહ્યાં નથી પણ મચ્છરની વાત કરી રહ્યાં છીએ જે તમારી આસપાસ જ હોય છે. દુનિયામાં મચ્છરોની 3500ની આસપાસ પ્રજાતિઓ આવેલી છે. જેમાં એનાફિલિઝ, એડીસ અને ક્યુલેક્સ પ્રજાતીના મચ્છરોના કારણે માનવીનાં મોત થાય છે.
આપણે અહીં મૃત્યુઆંકનું વિશ્લેષણ કરીએ તો....
આખી દુનિયામાં યુદ્ધ અને આતંકવાદને કારણે વર્ષે જેટલા લોકો મરે છે, તેના કરતા અનેકગણા લોકો મચ્છરના કરડવાથી મરે છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં યુક્રેન-રશિયા, ગાઝા-ઈઝરાયેલ, સુડાન અને મ્યાનમાર જેવા મોટા સંઘર્ષોને કારણે મૃત્યુઆંકમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આમ છતાં આ આંક 1.50 લાખથી 2.40 લાખની આસપાસ જ રહે છે પણ વૈશ્વિક સ્તરે મચ્છરોને કારણે 7થી 10 લાખ લોકોનાં મોત થાય છે.
- આતંકવાદ એ માનસિક ડર પેદા કરે છે પણ આંકડાકિય રીતે જોઈએ તો તેના કરતાં 100 ગણા મોત તો મચ્છર કરડવાથી થાય છે.
- આપણે જ્યારે દુનિયાના સૌથી ખતરનાક પ્રાણી અંગે વાત કરીએ ત્યારે આપણા મગજમાં શાર્ક, વાઘ, સિંહ જેવા પ્રાણીઓ જ આવે છે
- સામૂહિક મોતની વાત કરીએ તો રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને મિડલ ઈસ્ટ તણાવ આંખોની સામે આવી જાય પણ શું તમે જાણો છો કે એક નાનકડું જીવડું આ બધા કરતાં જીવલેણ છે.
- મચ્છર પોતે મારતું નથી પણ જેતે વાયરસ અને પેરાસાઈટ દ્વારા તે ફેલાવે થે અને તે સાયલન્ટ કિલર સાબિત થાય છે.
- વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO)ના આંકડાઓ મુજબ, મચ્છર દર વર્ષે આશરે 7,00,000 (7 લાખ) થી 10 લાખ લોકોનો ભોગ લે છે. મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા અને ઝીકા જેવા હથિયારોથી તે માનવજાત માટે સૌથી ખતરનાક છે.
તે કેમ 'ખૂંખાર આતંકવાદી' છે?
તે કોઈ અવાજ વગર રાત્રિના અંધકારમાં હુમલો કરે છે અને તમને ખબર પણ પડતી નથી અને કર઼ીને જતા રહે છે.
ગેરિલા વોરફેર: તે ગમે તેવા સિક્યોરિટી પ્રોટોકોલ (બારી-બારણાં) તોડીને અંદર ઘૂસી જાય છે.
બાયોલોજીકલ વોરફેર : તે પોતે નથી મરતો, પણ સામેવાળાના લોહીમાં ઝેરી વાયરસ છોડી દે છે.
દુનિયાના સૌથી ઘાતક જીવો અંગે આપણે વાત કરીએ તો
- મચ્છરથી દર વર્ષે અંદાજે 7,25,000 લોકો મોતને ભેટે છે.
- માણસ દ્વારા થતાં ખૂન કે યુદ્ધોથી દર વર્ષે 4,75,000 લોકો મોતને ભેટે છે.
- સાપ કરડવાથી દર વર્ષે 50 હજાર લોકો મોતને ભેટે છે.
- -કૂતરા કરડવાથી દર વર્ષે 25,000 હજાર લોકો મોતને ભેટે છે.
- સિંહ અને વાઘના હુમલામાં દર વર્ષે 1,000 લોકો મોતને ભેટે છે.
આ નાનો અમથો મચ્છર દુનિયાની સૌથી મોટી હેલ્થ સિસ્ટમને હલાવી નાખે છે. એટલે જ વિજ્ઞાનીઓ મચ્છરને 'The Deadliest Animal in the World' કહે છે. જો આપણે 'ડેથ રેશિયો' તપાસીએ, તો મચ્છર એ દુનિયાનો સૌથી નાનો પણ સૌથી ઘાતક 'સીરીયલ કિલર' છે. આમ આપણે સૌથી વધારે ડર હાલમાં ચાલતા મિડલ ઈસ્ટના તણાવને બદલે મચ્છરથી રાખવાની જરૂર છે. આ દુનિયાના સૌથી ખૂંખાર આતંકવાદી છે. જે અદ્રશ્ય થઈ હુમલા કરે છે. ગેરિલા વોરફેર અને બાયોલોજીકલ વોરફેર માટે કુખ્યાત છે અને વાયરસ ફેલાવી માનવજાતને નુક્સાન કરવાનું સૌથી મોટુ કામ કરે છે. હાલમાં તણાવ વચ્ચે મિસાઈલ અને ડ્રોન ક્યારે ખાબકશે એના ડર કરતાં કોઈ મચ્છર તમને કરડી ના જાય એનો ડર રાખવાની વધુ જરૂર હોવાનું આ આંકડાઓ કહે છે.
