Uterus Problems: અંદરથી બગડી રહ્યું હોય ગર્ભાશય ત્યારે આ લક્ષણો જોવા મળે, એક પણ લક્ષણ દેખાય તો તુરંત પહોંચી જવું ગાયનેક પાસે

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthUterus Problems: અંદરથી બગડી રહ્યું હોય ગર્ભાશય ત્યારે આ લક્ષણો જોવા મળે, એક પણ લક્ષણ દેખાય તો તુરંત પહોંચી જવું ગાયનેક પાસે

Uterus Problems Causes And Symptoms: ગર્ભાશયમાં ખરાબી વધવા લાગે તો તેના કારણે ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. ગર્ભાશયમાં જ્યારે સમસ્યા થવાની શરુઆત થાય ત્યારે મહિલાઓને સંકેત મળે છે. આ સંકેતને ઈગ્નોર ન કરવા જોઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:19 PM IST
  • ગર્ભાશય ખરાબ થવાના કારણો અને તેના લક્ષણો.
  • ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યામાં જો બેદરકારી રાખવામાં આવે તો ગર્ભાશય ખરાબ થઈ જાય છે.
  • ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યામાં પણ અનેક મહિલાઓ આવી ભૂલ કરતી હોય છે. 

Trending Photos

Uterus Problems Causes And Symptoms: મહિલાના શરીરનું મહત્વપૂર્ણ અંગ ગર્ભાશય હોય છે. ગર્ભાશય હેલ્ધી રહે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારની ખરાબી ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે કારણ કે જ્યારે ગર્ભાશય બગડે છે ત્યારે તેની અસર શરીરના હોર્મોન્સ અને માસિક પર જ નહીં પરંતુ મહિલાના સ્વાસ્થ્ય પર પણ થાય છે. ગર્ભાશયમાં ખરાબી કરતાં કારણો અને તેના લક્ષણો વિશે આજે તમને જાણકારી આપીએ. ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યામાં જો બેદરકારી રાખવામાં આવે તો ગર્ભાશય ખરાબ થઈ જાય છે અને તેને કઢાવવા સુધીની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે મહિલા પોતાના સ્વાસ્થ્યની વાતમાં મોટાભાગે બેદરકારી દાખવતી હોય છે. શરીરમાં વધતી સમસ્યાના લક્ષણો જોવા મળે તો પણ મહિલાઓ સહન થાય ત્યાં સુધી સહન કરે રાખે છે અને પછી જ્યારે ડોક્ટર પાસે પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં મોડું થઈ જાય છે. ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યામાં પણ અનેક મહિલાઓ આવી ભૂલ કરતી હોય છે. જેના કારણે ગર્ભાશય ખરાબ થઈ જાય છે અને ઘણી વખત કઢાવવું પણ પડે છે. 

ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યા થવાના મુખ્ય કારણો 

ગર્ભાશયમાં ખરાબી સર્જાવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. જેમાં સૌથી મુખ્ય અને પહેલું કારણ છે ઇન્ફેક્શન થવું. આ સિવાય શરીરમાં હોર્મોનોન અસંતુલન રહેતું હોય ત્યારે પણ ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. મહિલાઓમાં જોવા મળતી પીસીઓડી અને પીસીઓએસની સમસ્યામાં પણ જો સમયસર સારવાર કરવામાં ન આવે તો તેની અસર ગર્ભાશય પર થઈ શકે છે. આ કારણો સિવાય વધારે વજન, જંક ફૂડ ખાવાની આદત અને સ્ટ્રેસના કારણે પણ ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. 

ગર્ભાશયમાં સમસ્યા હોવાના લક્ષણો 

કોઈપણ કારણસર જ્યારે મહિલાના ગર્ભાશય પર ખરાબ અસર થવા લાગે છે તો તેને કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોમાંથી કોઈપણ લક્ષણ લાંબા સમય સુધી રહે તો મહિલાએ તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં અને તુરંત જ ગાયનેક પાસે પહોંચી જવું. આ લક્ષણોમાંથી કેટલાક લક્ષણ એકદમ સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તે અંદર મોટું નુકસાન થતું હોય તેનો સંકેત કરે છે તેથી તેને લઈ ગંભીરતા દાખવવી.

અનિયમિત માસિક 

ચાર-છ મહિનામાં એક વખત જો માસિક સમયસર ન આવે તો તે નોર્મલ હોઈ શકે પરંતુ જો દર મહિને તમારા માસિકની તારીખ બદલી રહી હોય એટલે કે માસિકનો સમય અનિયમિત હોય તો તે સંકેત હોઈ શકે છે કે ગર્ભાશયમાં કોઈ સમસ્યા છે. આ સિવાય માસિક દરમ્યાન ઓછું બ્લડ આવે અથવા તો વધારે પ્રગતું બ્લિડિંગ થાય તો તે પણ ગર્ભાશયની સમસ્યાના કારણે હોઈ શકે છે. 

પેટના નીચલા ભાગમાં દુખાવો 

પેટમાં નીચેના ભાગમાં જો તમને વારંવાર દુખાવો થતો હોય અને આ દુખાવો ધીરે ધીરે તીવ્ર બનતો જાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. ગર્ભાશયમાં ગંભીર સમસ્યા હોય ત્યારે પેટની નીચેના ભાગમાં તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય છે. 

માસિક વિના બ્લીડિંગ 

ઘણી મહિલાઓને ગર્ભાશયમાં સમસ્યા હોય ત્યારે આવું લક્ષણ પણ જોવા મળે છે, જેમાં માસિક ન હોય ત્યારે પણ અચાનકથી બ્લેડિંગ થાય. એક દિવસ બ્લડ સ્પોટ દેખાય અને પછી કંઈ જ ન હોય. આ રીતે અચાનક થતું બિલ્ડિંગ ખરાબ થતા ગર્ભાશયનો સંકેત હોઈ શકે છે. 

સફેદ પાણી પડવું 

વ્હાઈટ ડિસ્ચાર્જની સમસ્યા મહિલાઓમાં સામાન્ય હોય છે તેથી 99% મહિલાઓ આ વાતને ગંભીરતાથી લેતી જ નથી. પરંતુ વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ વધારે માત્રામાં થાય અને તેમાંથી બદબૂ પણ આવતી હોય તો તે ગર્ભાશયના સંક્રમણનું સંકેત હોઈ શકે છે. આ પ્રકારના વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જને ઇગ્નોર કર્યા વિના ડોક્ટરની સલાહ લેવી 

નબળાઈ અને થાક 

ઘણી મહિલાઓને નબળાઈ અને થાકનો અનુભવ રોજ થાય છે અને આ સમસ્યાને તે સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરે છે. સતત લાગતો થાક અને શરીરની નબળાઈ ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યાના કારણે પણ હોઈ શકે છે. તેથી જો શરીરમાં સતત નબળાઈ અને થાકનો અનુભવ થતો હોય તો એક વખત ગાયનેકોલોજિસ્ટને મળી લેવું. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર મહિલાઓએ ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં જાગૃત થવાની જરૂર છે. ઉપર જણાવ્યા અનુસારના લક્ષણો વારંવાર દેખાય તો તે ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત પણ હોઈ શકે છે તેને ઇગ્નોર કરવું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
UterusHealth TIPSuterus Diseaseswomen healthગર્ભાશય

Trending news