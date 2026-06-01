/શરીર માટે D, C, B12 જ નહીં Mg પણ જરૂરી, આ મિનરલ ઓછું થઈ જાય તો શરીર કામ કરવાની ક્ષમતા ગુમાવી બેસે

Magnesium Deficiency: જો તમે પૂરતી ઊંઘ કરી લેતા હોય તેમ છતાં તમને આખો દિવસ થાક લાગે, નબળાઈનો અનુભવ થાય અને સતત સુસ્તી રહેતી હોય તો તેનો મતલબ એવો છે કે તમારા શરીરમાં મેગ્નેશિયમની ખામી છે. મોટાભાગે વિટામિન ડી, કેલ્શિયમ, વિટામીન b12 વગેરે પોષક તત્વોની વાત વધારે થતી હોય છે પરંતુ શરીર માટે મેગ્નેશિયમ પણ અત્યંત જરૂરી પોષક તત્વ છે. શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો એનર્જી લેવલ ઘટી જાય છે અને સાથે જ અન્ય સમસ્યાઓ પણ થાય છે.
મેગ્નેશિયમ એવું મિનરલ છે જે સ્નાયુ, નસો, હૃદયની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાની સાથે અને શરીરમાં ઉર્જા જાળવી રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો વ્યક્તિ આખો દિવસ નબળાઈનો અનુભવ કરે છે. આ સિવાય મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો સ્નાયુ જકડાઈ જવા, ઊંઘની સમસ્યા અને સ્વભાવમાં ચીડિયાપણાનો અનુભવ પણ થાય છે. તો ચાલો આજે જાણીએ મેગ્નેશિયમનું મહત્વ શું છે અને શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું થઈ જાય તો તેની પૂર્તિ કેવી રીતે કરવી ?
મેગ્નેશિયમ એટલે શું ?
મેગ્નેશિયમ એક પ્રકારનું મિનરલ છે જે શરીરમાં 300 થી વધુ એન્જાઈમના કામને સપોર્ટ કરે છે. સ્નાયુ, નસો, હ્રદય, હાડકાના કામ કરવાની ક્ષમતા સાથે શરીરમાં એનર્જીનું ઉત્પાદન બધું જ બરાબર થાય તે માટે મેગ્નેશિયમ જરૂરી હોય છે. મેગ્નેશિયમ ઓછું થઈ જાય તો શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે.
શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોવાના સંકેતો
1. મેગ્નેશિયમની ખામી હોય તો તેના લક્ષણોમાં સતત થાકનો અનુભવ થાય અને નબળાઈ રહે. મોટાભાગના લોકો થાકને સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરે છે પરંતુ જો આરામ કર્યા પછી પણ શરીર થાકેલું લાગતું હોય તો મેગ્નેશિયમ ઓછું હોઈ શકે છે. મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય એટલે શરીરની કોશિકાઓ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી અને તેની અસર થાક તરીકે દેખાય છે.
2. શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો રાત્રે સૂતી વખતે પગમાં દુખાવો થાય અથવા તો સ્નાયુ ખેંચાવા લાગે છે. જો આ રીતે સ્નાયુ ખેંચાવા લાગતા હોય તો સમજી લેવું કે મેગ્નેશિયમ ઓછું છે.
3. શરીરમાં મેગ્નેશિયમ ઓછું થઈ જાય તો ઊંઘની સમસ્યા પણ થઈ જાય છે. મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો ઊંઘ નથી આવતી સ્ટ્રેસ વધે છે વારંવાર મૂડ બગડી જાય છે. મેગ્નેશિયમ પૂરતા પ્રમાણમાં હોય તો મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમ શાંત રાખવામાં મદદ કરે છે જો મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો ઊંઘ નથી આવતી અને તમે ફ્રેશ ફિલ નથી કરતા.
4. મેગ્નેશિયમની ખામી ગંભીર સ્તર સુધી પહોંચી જાય તો હૃદયના ધબકારા પ્રભાવિત થવા લાગે છે. મેગ્નેશિયમની ખામીના કારણે ધબકારા વધી જાય અનિયમિત થઈ જાય અને અચાનક બેચેની થવા લાગે છે. આવું થતું હોય તો તેને ઇગ્નોર કરવું નહીં.
મેગ્નેશિયમની ખામીને પૂરી કરવાની રીત
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના લક્ષણો દેખાતા હોય તો સૌથી પહેલા તો ટેસ્ટ કરાવીને જાણી લેવું કે શરીરમાં ખરેખર મેગ્નેશિયમ ઓછું છે કે પછી અન્ય સમસ્યા છે. જો કન્ફર્મ થઈ જાય કે શરીરમાં મેગ્નેશિયમ જ ઓછું છે અને તેના કારણે જ આખો દિવસ તમે લો ફિલ કરો છો તો આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીને મેગ્નેશિયમની ખામીને પૂરી કરી શકાય છે
1. મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર વસ્તુઓમાં પાલક, મેથી, સરસવ જેવા લીલા પાનવાળા શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે. મેગ્નેશિયમ ઓછું હોય તો આવી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરો.
2. મેગ્નેશિયમની ખામી પુરી કરવા માટે બદામ, કાજુ, અખરોટ, પમ્પકીન સીડ્સ, ચીયા સીડ્સનું સેવન પણ કરી શકો છો. આવા બીજમાં પણ મેગ્નેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે.
3. મેગ્નેશિયમની ખામી પૂરી કરવા માટે આહારમાં ચણા, રાજમા, મસૂર દાળનો સમાવેશ પણ કરી શકાય છે..
4. ફળની વાત કરીએ તો કેળા મેગ્નેશિયમનો સૌથી સારો સોર્સ ગણાય છે. આ સિવાય એવોકાડો ખાવાથી પણ મેગ્નેશિયમ સહિતના પોષક તત્વો શરીરને મળી શકે છે.
આહારમાં ઉપર જણાવ્યા અનુસારની વસ્તુઓનો સમાવેશ કર્યા પછી પણ જો શરીરમાં નબળાઈ, અનિંદ્રા જેવી તકલીફો રહેતી હોય તો ડોક્ટર પાસે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી મેગ્નેશિયમ સપ્લિમેન્ટ લેવાની સલાહ લઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)