Clove: 99 ટકા લોકો નથી જાણતાં લવિંગ ખાવાની સાચી રીત, આજે જાણો કઈ સમસ્યામાં કેવી રીતે ખાવાનું હોય લવિંગ
Right Way to Eat Clove: રસોડામાં મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં આવતું લવિંગ સદીઓથી ઔષધી તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકોને લવિંગ ખાવાની સાચી રીતે વિશે જાણકારી હોતી નથી. એટલે કે કઈ સમસ્યામાં લવિંગ કેવી રીતે ખાવું તે ખબર નથી. તો ચાલો આજે જાણીએ કે લવિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય છે.
- મોટાભાગના લોકોને લવિંગ ખાવાની સાચી રીતે વિશે જાણકારી હોતી નથી.
- લવિંગ માથાથી લઈ પગના સાધા સુધીની તકલીફોમાં મદદ રુપ થઈ શકે છે.
- લવિંગ શરીરમાંથી ખરાબ બેક્ટેરિયાને દુર કરે છે.
Right Way to Eat Clove: લવિંગનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં મસાલા તરીકે કરવામાં આવે છે. આ સિવાય દાંતમાં દુખાવો હોય ત્યારે લવિંગ યાદ આવે છે. પરંતુ લવિંગ એવી વસ્તુ છે જે શરીરની માથાથી લઈ પગના સાધા સુધીની તકલીફોમાં મદદ રુપ થઈ શકે છે. જો કે આ તકલીફોમાં લવિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેના વિશે લોકો જાણતા નથી. લવિંગનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમસ્યા પ્રમાણે અલગ અલગ રીતે કરવાનો હોય છે જેના વિશે લોકોને ખબર નથી હોતી. તો ચાલો જાણીએ લવિંગનો ઉપયોગ કઈ સમસ્યામાં કેવી રીતે કરવો.
લવિંગમાં રહેલા પોષકતત્વો
લવિંગમાં રહેલા પોષકતત્વોની વાત કરીએ તો લવિંગમાં યૂજેનોલ, એન્ટી ઓક્સીડન્ટ અને એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. લવિંગમાં મેંગનીઝ, વિટામિન કે, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ પણ હોય છે. લવિંગ શરીરમાંથી ખરાબ બેક્ટેરિયાને દુર કરે છે. ડાયાબિટીસમાં પણ લવિંગ લાભ કરી શકે છે.
લવિંગનો ઉપયોગ કઈ સમસ્યામાં કેવી રીતે કરવો ?
નબળી પાચન શક્તિ માટે
જો કોઈની પાચન શક્તિ નબળી હોય તો લવિંગનો ઉપયોગ જમ્યા પછી કરવાનો હોય છે. લવિંગના એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી ગુણ પાચન તંત્રને સુધારવામાં મદદ કરશે. તેના માટે રોજ રાત્રે જમ્યા પછી લવિંગ ચાવીને ખાવું જોઈએ. પાચન તંત્ર સંબંધિત સમસ્યામાં આ રીતે લવિંગ ખાવું.
શરદી-ઉધરસ હોય ત્યારે
શરદી-ઉધરસની સમસ્યા હોય ત્યારે લવિંગ ખાવાથી લાભ થઈ શકે છે. ગરમ તાસીરનું લવિંગ શરદી-ઉધરસ મટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. શરદી ઉધરસ હોય તો પાણીમાં લવિંગ ઉકાળી તે પાણી પીવું જોઈએ. ઉધરસ હોય તો લવિંગ ચાવીને પણ ખાઈ શકાય છે.
દાંત અને સાંધાના દુખાવા
દાંત અને સાંધાના દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે લવિંગના તેલનો ઉપયોગ કરવો વધારે અસરકારક સાબિત થાય છે. જે દાંત દુખતો હોય તેના પર લવિંગના તેલવાળું રુ દબાવીને રાખવું જોઈએ. તેવી જ રીતે સાંધા દુખતા હોય તો તેના પર લવિંગનું તેલ લગાડી માલિશ કરવી.
મોમાંથી આવતી વાસ દુર કરવા માટે
જે લોકોને મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય તેણે વાસ દુર કરવા માટે રાત્રે સૂતા પહેલા લવિંગ ચાવવા જોઈએ. રાત્રે જમ્યા પછી કોગળા કરી 2 લવિંગ ચાવીને ખાવાથી લાભ થાય છે.
ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવા
જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તેમણે પાણીમાં 2 થી 3 લવિંગ ઉકાળી લેવા અને પછી તે ઉકાળો રોજ પી લેવો. તેનાથી ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે.
આ અલગ અલગ રીતે તમે લવિંગ ખાઈ શકો છો. પરંતુ દિવસમાં 2 કે 3 લવિંગથી વધારે લવિંગ ન ખાવા જોઈએ. આ સિવાય થોડા દિવસ લવિંગ ખાધા પછી બ્રેક રાખો અને પછી ફરીથી ખાવાનું શરુ કરો. લવિંગ ખાધા પછી જો કોઈ સમસ્યા જણાય તો તેનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી દેવું અને ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
