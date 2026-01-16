Water Drinking Mistakes: પાણી પીતી વખતે 90 ટકા લોકો કરે છે આ 4 ભુલો, જાણો પાણી પીવાની સાચી રીત
4 Common Water Drinking Mistakes: આજે તમને 4 એવી ભુલ વિશે જણાવીએ જે પાણી પીતી વખતે લોકો કરતાં હોય છે. જો તમે પણ આ ભુલ કરો છો તો આજથી સુધારી લેજો. કારણ કે આ ભુલોની સાથે આજે તમને જણાવીએ પાણી પીવાની સાચી રીત કઈ છે.
4 Common Water Drinking Mistakes: પાણી પીવું આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. પાણી પીવાથી જ હેલ્થ સારી રહે છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો પાણી પીતી વખતે કેટલીક ભૂલ કરી બેસે છે જેની ખરાબ અસર શરીર પર પડે છે. જેમકે ખોટા સમયે પાણી પીવું, ઝડપથી પાણી પી લેવું સહિતની 4 એવી ભૂલ છે જે 99 ટકા લોકો જાણે અજાણે કરી બેસે છે. પાણી પીવામાં થતી આ ભૂલને લોકો સામાન્ય ગણે છે પરંતુ તે શરીરને નુકસાન કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ પાણી પીતી વખતે લોકો કઈ 4 ભૂલ કરતા હોય છે અને તેનાથી શરીર પર કેવી અસર પડે છે સાથે જ પાણી કેવી રીતે પીવું જોઈએ.
ઉતાવળમાં પાણી પીવું
ઘણા લોકો એક શ્વાસમાં એક ગ્લાસ પાણી પી જતા હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ રીતે પાણી પીવાથી બોડીને મીની શોક લાગી શકે છે. જેટલી ઝડપથી આપણે પાણી ગળે ઉતારીએ છીએ શરીર એટલી જલ્દી પ્રોસેસ કરી શકતું નથી. રોજ ઉતાવળમાં પાણી પીવાથી પાચનમાં ગડબડ થઈ શકે છે, પેટ ફૂલી જાય છે, એસીડીટીની સમસ્યા વધી જાય છે. પાણી પીવાની સાચી રીત છે કે એક ઘૂંટડો પીધા પછી એક કે બે સેકન્ડ પછી બીજો ઘૂંટડો ગળે ઉતારો. જેથી શરીર પર વધારે પ્રેશર ન આવે.
તાપમાનનું ધ્યાન રાખો
આ આદત અનેક લોકોને હશે કે ફ્રીજમાંથી બોટલ કાઢી ડાયરેક્ટ પાણી પીવા લાગે. ફ્રીજમાંથી નીકળેલું પાણી ઠંડુ હોય છે અને શરીર ગરમ હોય છે.. કારણ કે શરીરને ઠંડા પાણી સાથે એડજસ્ટ કરવામાં વધારે ઉર્જા યુઝ કરવી પડે છે. ત્યાર પછી જ પાણીને શરીર સારી રીતે અવશોષિત કરી શકે છે. તેથી જ હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે પાણી હંમેશા રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ પીવું જોઈએ.
જમવાની સાથે પાણી પીવું
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ભોજનની સાથે પાણી પીવું સૌથી મોટી ભૂલ છે.. જમતી વખતે પાણી પીવાથી જઠરાગ્ની પ્રભાવિત થાય છે. ભોજન કરતા કરતા પાણી પીવાથી ખાધેલો ખોરાક ઝડપથી પચતો નથી અને બ્લોટીંગ થઈ શકે છે. તેથી જ પાણી પીવું હોય જમવા બેસો તેની 30 મિનિટ પહેલાં પાણી પી લેવું અને જમ્યા પછી એક કલાક પછી પાણી પીવું જેથી ખાધેલો ખોરાક સારી રીતે પચે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલનું પાણી
પાણી પીવા માટે લોકો પ્લાસ્ટિકની બોટલનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે પરંતુ આ પાણીમાં માઈક્રોપ્લાસ્ટિક ભળી જતા હોય છે જે શરીરના નુકસાન કરે છે. તેથી પાણી પીવા માટે પ્લાસ્ટિકની બોટલને બદલે સ્ટીલ કે કોપરની બોટલનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.
