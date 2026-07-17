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તંબાકુ નથી ખાતા તો પણ થઈ શકે છે મોઢાનું કેન્સર! ડૉક્ટરે જણાવેલા આ લક્ષણોને ક્યારેય ન કરો નજરઅંદાજ

Mouth Cancer Signs: મોઢાના કેન્સરના લક્ષણો સામાન્ય હોય છે. વ્યક્તિને કોઈ વ્યસન ન હોય તો પણ આ લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. તેથી તમે ડેન્ટલ એક્સપર્ટે જણાવેલી ટિપ્સની મદદથી ઘર પર બીમારી વિશે જાણી શકો છો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:26 PM IST
તંબાકુ નથી ખાતા તો પણ થઈ શકે છે મોઢાનું કેન્સર! ડૉક્ટરે જણાવેલા આ લક્ષણોને ક્યારેય ન કરો નજરઅંદાજ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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