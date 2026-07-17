/તંબાકુ નથી ખાતા તો પણ થઈ શકે છે મોઢાનું કેન્સર! ડૉક્ટરે જણાવેલા આ લક્ષણોને ક્યારેય ન કરો નજરઅંદાજ

Mouth Cancer Ke Lakshan: કેન્સરનું નામ એટલું ખતરનાક છે કે વ્યક્તિને સંકેતોથી પણ ડર લાગે છે. એટલા માટે મોટા ભાગના લોકો શરીરમાં થતાં ફેરફારોને હળવાશથી લે છે અને કેન્સર જેવી બીમારી વિશે વિચારી શકતા નથી. તેવામાં મોઢાના કેન્સરને લઈને લોકોને લાગે છે કે આ બીમારી તમાકુ કે ગુટખા ખાનારને થાય છે. પરંતુ કેન્સર સેલ્સ ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલને કારણે પણ બનવા લાગે છે. પરંતુ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો પોસ્ટ કરતા ડોક્ટર નીતૂ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે કેન્સર અચાનક થતું નથી. તેની પહેલા શરીર ઘણા પ્રકારના સંકેત આપે છે, જેને ઘર પર ઓળખી શકાય છે.
મોઢાના કેન્સરની કઈ રીતે જાણકારી મેળવશો? | How To Identify Mouth Cancer
લાલ કે સફેદ ફોલ્લીઓ થવી
ડોક્ટરનું કહેવું છે કે તમે અરીસામાં જોઈે તે વાતની જાણકારી મેળવી શકો છો કે તમારા મોઢાની અંદર સફેદ કે લાલ ફોલ્લીઓ તો જોવા મળી રહી નથી અને જો છે તો કેટલા સમયથી મોઢાની અંદર છે. આ વાતની માહિતી મેળવો, કારણ કે આ કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
2 સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી ચાંદા રહેવા
જો તમારા મોઢામાં કોઈ ચાંદા કે ઘાવ બે સપ્તાહથી વધારે રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. જો ઠીક થયા બાદ ફરી તે જગ્યા પર નજર આવે તો તેની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. આ કેન્સર થવાકે શરૂઆતી લક્ષણનો હિસ્સો હોઈ શકે છે.
સફેદ કે મોટી ચામડી
મોઢામાં તમાકુ દબાવો તે જગ્યા પર લાલ કે સફેદ ડાઘ જોવા મળે તો તે ખતરનાક થઈ શકે છે. મોટી પોપડી કે સોજા જોવા મળે કે દુખાવો થાય તો ડોક્ટર સાથે વાત કરવી જરૂરી છે. આ કેન્સર બનવાના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે, જેને સમય પર રોકી શકાય છે.
મોઢું ઓછું ખુલવું
કેન્સર થવા પર મોઢું ઓછું ખુલે છે અને જો તમે પ્રયાસ કરો તો દુખાવો થાય છે. જો તમારી સાથે આવું થઈ રહ્યું છે અને તમારૂ મોઢું ઓછું ખુલી રહ્યું છે તો તમારે ડોક્ટર સાથે વાત કરવાની જરૂર છે. તમે મોઢાનો ટેસ્ટ કરાવો અને સારવાર કરાવી શકો છો.