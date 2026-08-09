/Mouth Ulcer: 10 થી વધુ દિવસ સુધી મોઢાના ચાંદા ન મટે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચો, હોય છે કે આ ગંભીર સમસ્યા

Mouth Ulcer: મોઢામાં ચાંદા થવા એક સામાન્ય સમસ્યા લાગે છે પરંતુ જો મોઢામાં થયેલું ચાંદુ 10 થી વધુ દિવસ માટે ન મટે તો પછી તેના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે. ઘણી વખત મોઢાના ચાંદા ગંભીર બીમારીની શરૂઆતના સંકેત પણ હોઈ શકે છે. મોંમાં વારંવાર ચાંદા પડતા હોય અને દિવસો સુધી ન મટતા હોય તો તુરંત ડોક્ટરને બતાવો. કારણ કે મોઢામાં ચાંદા કેટલીક ગંભીર સમસ્યાના કારણે પણ થતા હોય છે.
નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ
જો શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તો મોઢામાં બેક્ટેરિયા અને વાઇરસનો પ્રભાવ વધી જાય છે અને તેના કારણે વારંવાર ચાંદા પડે છે. જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તેમને ચાંદા થાય પછી ઝડપથી મટતા જ નથી. લાંબા સમય સુધી રહેતા ચાંદા ગંભીર બીમારી થવાનું કારણ પણ બની શકે છે.
વિટામીન બી12 ની ખામી
શરીર માટે અત્યંત જરૂરી હોય છે વિટામીન b12. જો શરીરમાં વિટામીન b12 ઓછું હોય તો મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડે છે અને ત્વચા પર પણ તેના લક્ષણ દેખાવા લાગે છે. જે લોકોના શરીરમાં બી12, આયરન, ફોલિક એસિડ ઓછું હોય તેમને જીભમાં બળતરા અને જીભ ઉપર વારંવાર ચાંદા પડે છે.
કબજિયાત
વારંવાર થતાં ચાંદા કબજિયાત કે પેટ સંબંધિત બીમારીના કારણે પણ હોઈ શકે છે. પાચનશક્તિ નબળી હોય ત્યારે કબજિયાત, ગેસ, અપચો જેવી તકલીફો રહે છે અને આ તકલીફોના કારણે પણ મોઢામાં ચાંદા થાય છે.
ડાયાબિટીસ
જાણીને આશ્ચર્ય થશે પરંતુ ડાયાબિટીસના કારણે પણ મોઢામાં ચાંદા થાય છે અને આ ચાંદા ઝડપથી મટતા નથી તેનું કારણ હોય છે વધેલું બ્લડ શુગર. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં ન રહેતું હોય તો મોઢામાં ચાંદા થઈ શકે છે અને આ ચાંદા ઝડપથી મટતા પણ નથી.
ઓટો ઇમ્યુન ડિસીસ
કેટલીક ઓટો ઇમ્યુન બીમારીના કારણે પણ મોઢામાં વારંવાર ચાંદા થાય છે. આ સ્થિતિમાં શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ જ શરીરના સ્વસ્થ અંગો પર હુમલો કરે છે જેમાં મોઢામાં ચાંદા થવાની શક્યતા પણ હોય છે. ઓટો ઇમ્યુન રોગના કારણે મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડે છે અને શરીરમાં અન્ય તકલીફો પણ જોવા મળે છે.
ડોક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો ?
મોટાભાગના લોકો મોઢામાં થતા ચાંદાને સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરતા હોય છે. પરંતુ મોઢામાં થયેલું સામાન્ય ચાંદુ જો 15 દિવસ સુધી ન મટે તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ સિવાય દર થોડા-થોડા દિવસે જો મોઢામાં અલગ અલગ જગ્યાએ ચાંદા પડતા હોય ત્યારે પણ ડોક્ટરને બતાવવું. મોઢામાં ચાંદા જેવા દેખાતા સફેદ કે લાલ ડાઘ થવા લાગે ત્યારે પણ તુરંત ડૉક્ટરને બતાવી તપાસ કરાવવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )