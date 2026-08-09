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Mouth Ulcer: 10 થી વધુ દિવસ સુધી મોઢાના ચાંદા ન મટે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચો, હોય છે કે આ ગંભીર સમસ્યા

Mouth Ulcer: મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડે અને ચાંદા થયા પછી ઝડપથી ન મટે તો તે ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. મોટાભાગના લોકો ચાંદાને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરે છે પણ જો ચાંદા વારંવાર થતા હોય અને 10 દિવસથી વધુ સમયથી હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:30 AM IST
Mouth Ulcer: 10 થી વધુ દિવસ સુધી મોઢાના ચાંદા ન મટે તો તુરંત ડોક્ટર પાસે પહોંચો, હોય છે કે આ ગંભીર સમસ્યા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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