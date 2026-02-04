કેન્સરના દર્દીઓ માટે હળદર બની આશાનું કિરણ, MS યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અને ટીમની ક્રાંતિકારી શોધ
Cancer Treatment: આપણા રસોડામાં રોજ જોવા મળતી હળદર જેને આપણે માત્ર ભોજનમાં પીળો રંગ આપવા માટે જ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. પણ હવે એ જ હળદર કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારી સામે લડવામાં ક્રાંતિકારી હથિયાર બનવાની તૈયારીમાં છે. વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ હળદર પરથી એવી સ્માર્ટ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ વિકસાવી છે જે કેન્સરની દવાઓની ગંભીર આડઅસરને ઘટાડે છે.
Cancer Treatment: હળદર, દરેક ભારતીય રસોડાનો અભિન્ન ભાગ છે. હવે આ જ હળદર માત્ર મસાલો નહીં, પરંતુ વિજ્ઞાનની દુનિયામાં આશાનું કિરણ બની છે. કેન્સર નામ સાંભળતાં જ માણસની પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય છે. સારવાર ચાલે ત્યારે દર્દીને અસહ્ય પીડા સહન કરવી પડે છે. માથાના વાળ ખરી જાય, શરીર નબળું પડી જાય છે, કારણ કે કેન્સરની દવાઓ સારા અને ખરાબ કોષ વચ્ચે ભેદ કરી શકતી નથી.
કેન્સર સામે આશાનું કિરણ
પણ હવે આ મુશ્કેલીનો ઉકેલ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીની સાયન્સ ફેકલ્ટીના કેમિસ્ટ્રી વિભાગના પ્રોફેસર સોનલ ઠાકોરના માર્ગદર્શન હેઠળ સંશોધક ત્વરા કિકાણી અને કૃતિકા પટેલની ટીમે એક અનોખી સ્માર્ટ ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ વિકસાવી છે.
શું કરાયું સંશોધન?
આ સંશોધનમાં હળદરના મુખ્ય ઘટક કરક્યુમિનને એગ્રિગેશન ઈન્ડ્યુસ્ડ એમિશન ટેકનિકથી નેનો પાર્ટિકલ્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યો છે. આ નેનો પાર્ટિકલ્સને દવાઓ પર કોટિંગ કરીને શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. જે સીધા કેન્સરના કોષોને ઓળખી માત્ર તેને જ ટાર્ગેટ કરે છે.
પરિણામ, સ્વસ્થ કોષોને થતું નુકસાન અટકે છે અને કેન્સરની દવાઓની ગંભીર આડઅસર નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ જાય છે. હાલમાં આ ટેકનોલોજીનો પ્રયોગ લિવર અને બ્રેસ્ટ કેન્સરના કોષો પર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યાં ઉત્સાહજનક અને હકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે.
ઉંદરો પર થયું પરીક્ષણ
આ સંશોધનને વૈજ્ઞાનિક દુનિયામાં પણ મોટી માન્યતા મળી છે. અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટીના પ્રતિષ્ઠિત જર્નલ બાયોમેક્રોમોલેક્યુલ્સમાં આ સંશોધન પ્રકાશિત થયું છે. નિરમા યુનિવર્સિટી સાથેના સહયોગથી ઉંદરો પર પણ આ સિસ્ટમનું પરીક્ષણ થયું અને ત્યાં પણ આશાસ્પદ પરિણામો સામે આવ્યા છે. જે માનવ પર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે.
રસોડાની સામાન્ય હળદર અને અસામાન્ય વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિ. વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં થયેલું આ સંશોધન કેન્સરની સારવારમાં નવી દિશા આપનાર સાબિત થઈ શકે છે.
