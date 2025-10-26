બે કોળિયા ઓછા ખાજો, પણ આ ટેસ્ટ જરૂર કરાવી લેજો, માત્ર 2000 રૂપિયામાં ખબર પડશે કેન્સર છે કે નહિ
cancer test : શરીરમાં થતી બીમારીઓનું સમયસર નિદાન થાય તે માટે વર્ષ દરમિયાન કેટલાક ટેસ્ટ કરાવવા બહુ જ જરૂરી છે, તબીબો આપી આ ટેસ્ટ કરવાની સલાહ
Health Update : કેન્સર એક ખતરનાક અને જીવલેણ રોગ છે, પરંતુ ડૉક્ટરો માને છે કે સમયસર તપાસ અને નિદાન દ્વારા તેને હરાવી શકાય છે. કેટલીકવાર, કેન્સર આપણા શરીરમાં કોઈપણ લક્ષણો વિના શાંતિથી વધે છે. રોગ સ્પષ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં, ઘણી વાર ખૂબ મોડું થઈ ગયું હોય છે. તેથી, ડૉક્ટરો ભલામણ કરે છે કે દરેક વ્યક્તિ, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ચોક્કસ આવશ્યક પરીક્ષણો કરાવે.
કેન્સર નિષ્ણાતે સમજાવ્યું કે વર્ષમાં એક વખત પરીક્ષણ કરાવવાથી શરીરમાં કોઈપણ સમસ્યાઓ વહેલા શોધવામાં અને તેને અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે. કેન્સરના કિસ્સામાં, વહેલું નિદાન એ જીવન બચાવવાની સૌથી મોટી તક છે.
ડૉક્ટરે સમજાવ્યું કે પરીક્ષણ રોગોને વહેલા શોધવામાં મદદ કરે છે, સારવાર સરળ બનાવે છે, ખર્ચ ઘટાડે છે અને લાંબા ગાળાના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખે છે. સારા સમાચાર એ છે કે આ પરીક્ષણો ખૂબ ખર્ચાળ નથી, લગભગ 100-200 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. તેથી, તે વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત કરાવવા જોઈએ.
CBC - લોહીની સ્થિતિ તપાસવા માટે
ડોક્ટરે સમજાવ્યું કે 25 વર્ષથી વધુ ઉંમરની દરેક મહિલાએ CBC (કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ) પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ. આ એક વ્યાપક રક્ત પરીક્ષણ પૂરું પાડે છે. તે નક્કી કરી શકે છે કે એનિમિયા છે કે ચેપ છે. શ્વેત રક્તકણોની સંખ્યામાં વધારો શરીરમાં બળતરા અથવા રોગ સૂચવે છે. વધુમાં, આ પરીક્ષણ દ્વારા પ્લેટલેટ કાઉન્ટ પણ નક્કી કરી શકાય છે.
LFT - યકૃતના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવા માટે
આ પરીક્ષણ નક્કી કરે છે કે આપણું યકૃત યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે કે નહીં. યકૃત કચરો ફિલ્ટર કરે છે, પાચનમાં મદદ કરે છે અને દવાઓની પ્રક્રિયા પણ કરે છે. આ પરીક્ષણ તરત જ સૂચવી શકે છે કે યકૃતમાં ચેપ, બળતરા અથવા અન્ય રોગ છે કે નહીં.
KFT - કિડનીના સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે
કિડની શરીરનું ફિલ્ટરિંગ મશીન છે. આ પરીક્ષણ કિડનીને નુકસાન અથવા ખામીનું વહેલું નિદાન પૂરું પાડે છે. આ પરીક્ષણ ક્રિએટિનાઇન અને યુરિયાના સ્તરને માપે છે. ઉચ્ચ સ્તર કિડનીની સમસ્યાઓનું મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે.
Thyroid Profile - થાઇરોઇડ વિકૃતિઓ શોધવા માટે
થાઇરોઇડ શરીરમાં ઊર્જા, વજન, ચયાપચય અને મૂડને નિયંત્રિત કરે છે. જો તે ખૂબ ઓછું અથવા ખૂબ વધારે થઈ જાય, તો શરીરનું સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે. આનાથી અચાનક વજનમાં વધારો અથવા ઘટાડો, થાક અને નબળાઈમાં વધારો, વાળ ખરવા અને હૃદયની લયમાં ખલેલ થઈ શકે છે.
Lipid Profile - હૃદય અને કોલેસ્ટ્રોલને સુરક્ષિત રાખવા માટે
આ પરીક્ષણ કોલેસ્ટ્રોલ અને હૃદય રોગના જોખમનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ, સારા કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સનું માપન કરે છે. ઉચ્ચ LDL અને નીચું HDL સ્તર હૃદયની ધમનીઓમાં ચરબીનો સંચય તરફ દોરી શકે છે, જેનાથી હૃદયરોગનો હુમલો અથવા સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી શકે છે.
40 થી વધુ ઉંમરના પુરુષો માટે કેન્સર પરીક્ષણો
- PSA - આ પરીક્ષણ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સૂચવે છે
- CA 19.9 - સ્વાદુપિંડના કેન્સર માટે માર્કર
- CA 72.4 - કોલોન કેન્સર શોધવા માટે
40 થી વધુ ઉંમરની સ્ત્રીઓ માટે
- CA 125 - અંડાશયના કેન્સરને શોધવામાં મદદ કરે છે
- CA 15.3 - સ્તન કેન્સર શોધવા માટે
- CEA - દરેક માટે સામાન્ય કેન્સર માર્કર
(Disclaimer : આ લેખ ફક્ત સામાન્ય માહિતી માટે છે. તે કોઈપણ રીતે કોઈપણ દવા અથવા સારવારનો વિકલ્પ નથી. વધુ માહિતી માટે હંમેશા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો. NBT તેની ચોકસાઈ, ચોકસાઈ અથવા અસરકારકતા માટે જવાબદારી સ્વીકારતું નથી.)
