Prev
Next
Blue Nails: નખ બ્લુ થઈ જવા સામાન્ય નથી, શરીરમાં આ ગંભીર સમસ્યા વધે ત્યારે નખનો રંગ કારણ વિના બદલે

Blue Nails Causes: નખનો રંગ કોઈપણ પ્રકારની ઈજા વિના ડાર્ક થવા લાગે તો તેને નોર્મલ માની ઈગ્નોર ન કરો, ભલે નખમાં દુખાવો ન થતો હોય તો પણ નખનો રંગ બ્લુ કે પર્પલ જેવો થઈ જવો ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત હોય શકે છે. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:25 AM IST
  • શરીરમાં 4 પ્રકારની ગંભીર સમસ્યાઓ વધી રહી હોય તો આપણા નખ બ્લુ કે કાળા પડવા લાગે છે.
  • કોઈપણ પ્રકારની ઈજા વિના નખ બ્લુ કે કાળા પડવા લાગે તો તેને સામાન્ય સમજવાની ભૂલ ન કરવી.
  • હાથ કે પગના નખનો રંગ બદલવા લાગે અને સાથે જ ચક્કર આવવા, છાતીમાં દુખાવો થાય તો સ્થિતિ ગંભીર

Trending Photos

Blue Nails Causes: આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો શરીરમાં થતા અમુક ફેરફારોને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે અથવા તો તેના પર સમયસર ધ્યાન આપતા નથી. આપણા શરીરની અંદર પણ જો કોઈ સમસ્યા હોય કે બીમારી વધી રહી હોય તો તેના સંકેત શરીરની બહારના અંગો પર દેખાવા લાગે છે. પરંતુ જાણકારી ન હોવાના કારણે લોકો આ સંકેતને સમજી શકતા નથી. જેમકે શરીરમાં 4 પ્રકારની ગંભીર સમસ્યાઓ વધી રહી હોય તો આપણા નખ બ્લુ કે કાળા પડવા લાગે છે. કોઈપણ પ્રકારની ઈજા વિના જ્યારે નખ બ્લુ કે કાળા પડવા લાગે તો તેને સામાન્ય સમજવાની ભૂલ ન કરવી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શરીરમાં વધતી 4 સમસ્યાઓના કારણે નખનો રંગ બદલે છે. આ 4 સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઓક્સિજનની ઉણપ 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો નખ બ્લુ જેવા દેખાવા લાગે તો શરીરમાં ઓક્સિજન ઓછું હોવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. જ્યારે શરીરમાં ઓક્સિજનની ખામી હોય કે પછી આંગળી સુધી લોહી બરાબર ન પહોંચતું હોય ત્યારે નખ બ્લુ પડવા લાગે છે. 

હૃદય રોગ 

ઓક્સિજનની ખામીઓ ઉપરાંત જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી રહી હોય ત્યારે પણ તેના નખ બ્લુ જેવા દેખાવા લાગે છે.. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે હૃદય રોગ થવાના કારણે હાર્ટ બ્લડ બરાબર પંપ ન કરી શકે અને શરીરમાં ઓક્સિજન બરાબર ન પહોંચતું હોય. આ સ્થિતિમાં પણ નખનું રંગ બ્લુ દેખાવા લાગે છે. 

ફેફસાના રોગ 

નખનો રંગ બ્લુ થઈ જવાનું અન્ય કારણ ફેફસાના રોગ પણ હોઈ શકે છે. ફેફસા સંબંધિત રોગ જેમ કે અસ્થમા, એલર્જી સહિતની બીમારીઓમાં વ્યક્તિને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય છે. શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યામાં નખનો રંગ બદલી જાય છે.. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ સમસ્યાને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર કરવાથી બચવું. 

ઓછું હિમોગ્લોબિન 

નખ બ્લુ થઈ જવાનું ચોથું કારણ છે શરીરમાં હિમોગ્લોબિન ઓછું હોવું.. શરીરમાં રક્તની ઉણપ હોય ત્યારે પણ નખ ગુલાબી દેખાવા ને બદલે બ્લુ જેવા દેખાવા લાગે છે. 

જો અચાનક જ હાથ કે પગના નખનો રંગ બદલવા લાગે અને સાથે જ ચક્કર આવવા, છાતીમાં દુખાવો, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો પણ દેખાતા હોય તો ડોક્ટરની મદદ લેવી જોઈએ. નખનો રંગ બદલવો અને અન્ય શારીરિક સમસ્યાઓ ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે તેથી તેને ઇગ્નોર કરવાને બદલે ડોક્ટર પાસે જવું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Blue NailsHealth TIPSnail turning blueDiseasesનખ કાળા પડવા

Trending news