/Nosebleed Remedies: ગરમીમાં નસકોરી ફૂટે તો સૌથી પહેલા આ કામ કરવું, નાકમાંથી લોહી નીકળતું તુરંત બંધ થઈ જશે

Nosebleed Remedies: ઉનાળામાં અમુક પ્રકારની સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે. આવી સમસ્યામાંથી એક છે નસકોરી ફૂટવી. ગરમીની ઋતુમાં દરેક વ્યક્તિને નસકોરી નથી ફૂટતી પરંતુ અમુક લોકોને અને ખાસ કરીને બાળકોને નાકમાંથી અચાનક લોહી નીકળવા લાગે છે. આ સમસ્યા મોટાભાગે નાના બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે. નસકોરી ફૂટવાનું મુખ્ય કારણ શરીરમાં પાણીની ઉણપ હોય છે. અથવા તો નાકની અંદર જે પડદો હોય તે સુકાઈ જવાના કારણે પણ નાકમાંથી લોહી નીકળવા લાગે છે.
નસકોરી ફૂટવાની સમસ્યા મોટાભાગે ગંભીર હોતી નથી. પરંતુ નાકમાંથી નીકળતા લોહીને રોકવું જરૂરી હોય છે. આજે તમને કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જેની મદદથી નાકમાંથી નીકળતું લોહી બંધ થઈ જાય છે. નસકોરી ફૂટે ત્યારે સૌથી પહેલા આ ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવા જોઈએ.
નસકોરી ફૂટે તો આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવો
માથામાં ઠંડુ પાણી રેડો
નાકમાંથી લોહી નીકળવાનું શરૂ થાય એટલે સૌથી પહેલા માથા પર ઠંડુ પાણી રેડવું જોઈએ. ઘણી વખત શરીરનું તાપમાન વધી જવાના કારણે નસકોરી ફૂટે છે, તેથી માથા પર પાણી રેડવાથી શરીરની અંદર ગરમી ઓછી થાય છે. માથા પર ઠંડુ પાણી રેડી દેવાથી નાકમાંથી નીકળતું લોહી ઓછું થવા લાગે છે અને ધીરે ધીરે બંધ થઈ જાય છે. તમે ઈચ્છો તો ઠંડુ પાણી પી પણ શકો છો.
નાક પર બરફનો સેક કરો
ગરમીની ઋતુમાં વારંવાર નસકોરી ફૂટતી હોય તો ઠંડા પાણીનો અથવા બરફનો સેક કરવો ફાયદાકારક રહેશે. એક સાફ કપડામાં બરફ બાંધી નાક અને માથા પર શેક કરવો. પાંચ મિનિટ બરફથી શેક કરવાથી શરીરને ઠંડક મળે છે. બરફનો સેક કરવાથી લોહીની નસો સંકોચાઈ જાય છે અને લોહી નીકળતું બંધ થઈ જાય છે.
ઘી લગાડો
નસકોરી ફૂટવાનું કારણ નાકની અંદરની ડ્રાયનેસ પણ હોઈ શકે છે. નાકમાંથી લોહી નીકળવા લાગે તો તેને ઘી લગાડીને બંધ કરી શકાય છે. રૂમાં ઘી લગાડીને નાકની અંદર ઘીના ટીપાં નાખો. આમ કરવાથી નાકની અંદરની ડ્રાઇનેસ દૂર થશે અને લોહી નીકળવાની શક્યતા ઓછી થઈ જશે.
ડુંગળીનો રસ નાકમાં નાખો
નાકમાંથી લોહી નીકળતું હોય તો તેને બંધ કરવા માટે ડુંગળીનો રસ પણ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. કારણ કે ડુંગળીના રસમાં એવા તત્વ હોય છે જે લોહી જમાવવામાં મદદ કરે છે. તેના માટે ડુંગળીને પીસી તેનો રસ કાઢી લો અને રૂની મદદથી ડુંગળીના રસના એક થી બે ટીપાં નાકમાં નાખો. તેનાથી લોહી નીકળતું બંધ થઈ જાય છે.
તુલસીનો રસ
નસકોરી માટે તુલસીના પાનનો રસ પણ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. તુલસીના પાનને પીસી તેનો રસ કાઢી લો અને રૂની મદદથી તુલસીનો રસ નાકમાં નાખો. તુલસીનો રસ નાકમાં નાખવાથી બળતરા અને લોહી બંને બંધ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)