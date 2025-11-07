Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

કયા કેન્સર સૌથી ઝડપથી ફેલાય છે? ડોક્ટર પાસેથી જાણો મહત્વની માહિતી

કેન્સર હંમેશા અચાનક આવતું નથી, પરંતુ જ્યારે આવે છે તો શરીરની અંદર ચુપચાપ યુદ્ધ શરૂ કરે છે. દરેક કેન્સર જીવલેણ હોય છે, પરંતુ કેટલાક એવા પણ છે જે ધીમે-ધીમે નહીં, પરંતુ ઝડપથી શરીરમાં ફેલાય છે. આ કેન્સર સૌથી ખરતનાક હોય છે, કારણ કે જ્યાં સુધી તેની ઓળખ થાય છે ત્યાં સુધી શરીરના ઘણા અંગોમાં ફેલાય ગયું હોય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

કયા કેન્સર સૌથી ઝડપથી ફેલાય છે? ડોક્ટર પાસેથી જાણો મહત્વની માહિતી

Health News: કેન્સર, જેને કર્ક રોગ પણ કહેવામાં આવે છે, જે બીમારીઓનો એક સમૂહ છે જેમાં શરીરની કોશિકાઓ અસામાન્ય રૂપથી અને અનિયંત્રિત રૂપથી વધવા લાગે છે. કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીને કારણે દર વર્ષે લાખો લોકોના મોત થાય છે. તેવામાં સમય રહેતા તેની ઓળખ થવી અને સારવાર કરાવવી ખૂબ જરૂરી છે. વિજ્ઞાનની પ્રગતિ બાદ હવે કેન્સરની સારવાર સંભવ છે પરંતુ તે વ્યક્તિનો જીવ ત્યારે બચાવી શકે છે જ્યારે સાચા સમય પર તેની સારવાર થઈ શકે. કેન્સરના મામલામાં છેલ્લાં કેટલાક વર્ષમાં ખૂબ વધારો થયો છે. હવે 50 વર્ષથી નાની ઉંમરના લોકો પણ કેન્સરનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે. તેવામાં દર વર્ષે સાત નવેમ્બરે રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગરૂકતા દિવસ (National Cancer Awareness Day) મનાવવામાં આવે છે.

તેનો ઉદ્દેશ્ય કેન્સરનું નિવારણ, જલ્દી ઓળખ અને સારવાર વિશે જાગૃતતા ફેલાવવાનો છે. તેવામાં જ્યારે આજે રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગરૂકતા દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આવો ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ કયું કેન્સર સૌથી ઝડપી ફેલાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

1. સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર
આ ફેફસાના કેન્સરનો એક આક્રમક પ્રકાર છે, જે ઝડપથી વધે છે અને શરીરના અન્ય ભાગ (જેમ કે મસ્તિષ્કઃ માં જલ્દી ફેલાઈ શકે છે. તે ફેફસાના કેન્સરના કુલ મામલામાં લગભગ 10-15 ટકા થાય છે. તેને ઓટ સેલ કાર્સિનોમાં (Oat Cell Carcinoma) પણ કહેવામાં આવે છે. લગભગ 90 ટકાથી વધુ SCLC કેસનો સંબંધ ધૂમ્રપાન (સિગારેટ, બીડી વગેરે) થી હોય છે. તે સામાન્ય રીતે ધૂમ્રપાન કરનારમાં વધુ જોવા મળે છે.

2. સ્વાદુપિંડનું કેન્સર
આ કેન્સર ઘણીવાર તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં કોઈ પણ લક્ષણો વિના વધે છે. જ્યારે તે શોધી કાઢવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઘણીવાર નજીકના અવયવો અથવા લોહીના પ્રવાહ દ્વારા શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ ચૂક્યું હોય છે. આ જ કારણ છે કે તેને "સાયલન્ટ કિલર" કહેવામાં આવે છે. તે ત્યારે થાય છે જ્યારે સ્વાદુપિંડના કોષો અનિયંત્રિત રીતે વધવા લાગે છે અને ગાંઠો બનાવવાનું શરૂ કરે છે.

સ્વાદુપિંડના કેન્સરના લક્ષણો
કમળો
પેટ કે કમરનો દુખાવો
અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવું
ભૂખ ન લાગવી અને થાક
પાચન સમસ્યાઓ
ડાયાબિટીસની અચાનક શરૂઆત

3. લીવર કેન્સર
લીવર કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે લીવરની કોશિકાઓ અસામાન્ય રૂપથી વધવા લાગે છે અને વિભાજીત થાય છે. Hepatitis B&C, દારૂનું સેવન કે ફેટી લીવરના દર્દીઓમાં આ કેન્સર ઝડપથી વધે છે અને અન્ય અંગો સુધી જલ્દી પહોંચી જાય છે.

4. Acute Lukemia 
આ બ્લડ અને બોન મેરો સાથે જોડાયેલું કેન્સર છે. Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) અને  Acute Myeloid Leukemia (AML) બંને કેટલાક દિવસમાં બ્લડ કાઉન્ટને અસામાન્ય વધારે છે અને ઝડપથી ફેલાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
cancercancer remedies

Trending news