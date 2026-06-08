/ફેટી લીવરના દર્દી દરરોજ સવારે કરે આ કામ, શરીરમાં જામેલી ગંદકી થશે સાફ, લીવર સ્વસ્થ રહેશે

લીવર આપણા શરીરનું તે અંગ છે જે એક સાથે ઘણા કામ કરે છે. પરંતુ હંમેશા આપણે સ્વાદના ચક્કરમાં ખરાબ ડાયટ ફોલો કરીએ છીએ, જેનાથી આપણા લીવરનું કામ વધી જાય છે. ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલને કારણે લોકો ફેટી લીવરની ઝપેટમાં ઝડપથી આવી રહ્યાં છે. તેવામાં લીવરને ગંભીર નુકસાનથી બચાવવા અને તેને ડિટોક્સ કરવા માટે કેટલીક સરળ આદતો અપનાવી શકો છો.
હેલ્ધી લીવર માટે દરરોજ સવારે કરો આ કામ
જો તમે ફેટી લીવરથી પીડિત છો તો તમારી સવારની શરૂઆત ચા-કોફીની જગ્યાએ હુંફાળા પાણીની સાથે કરો. દરરોજ એક-બે ગ્લાલ હુંફાળુ પાણી પીવો. આ પાણીમાં અડધી ચમચી લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. આમ કરવાથી શરીરની ગંદકી બહાર નીકળી જશે. તમે હુંફાળા પાણીની જગ્યાએ આમળાનું જ્યુસ, હળદર પાણી કે અજમાના પાણીનું પણ સેવન કરી શકો છો. જો તમને સવારે હુંફાળુ પાણી પસંદ નથી તો સાત દિવસ અલગ-અલગ ડિટોક્સ વોટર પી શકો છો.
લીવરને હેલ્ધી બનાવી રાખવા માટે આ ટિપ્સને ફોલો કરો
ફાઇબરથી ભરપૂર ડાયટ લોઃ ફેટી લીવરના દર્દીઓનું ડાયટ ફાઇબરથી ભરપૂર હોવું જોઈએ. દિવસના ભોજનમાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, બીટ, ગાજર અને ફાઇબરથી ભરપૂર સલાડ જરૂર સામેલ કરો.
જંક ફૂડ બંધ કરોઃ જો લીવરમાં ફેટ જમા છે તો તેને કંટ્રોલ કરવો જરૂરી છે. ડાયટમાં બહારનું ખાવાનું બંધ કરો. ખાસ કરી રિફાઇન્ડ સુગર અને ટ્રાન્સ ફેટને ડાયટમાંથી હટાવી દો, જેનાથી લીવર પર સોજા ઝડપથી ઘટવા લાગશે.
દિવસ દરમિયાન ભરપૂર પાણી પીવોઃ જેટલું વધુ પાણી પીશો શરીર એટલું હાઇડ્રેટેડ થશે અને શરીરમાંથી ગંદકી બહાર નીકળશે. તેથી દરરોજ આઠથી નવ ગ્લાસ પાણી પીવો જેથી લીવર સરળતાથી કચરાને બહાર કાઢી શકે.
સિગારેટ અને દારૂથી દૂર રહોઃ જો તમે સ્મોકિંગ કરો છો તો આ આદત છોડી દો. હકીકતમાં સિગારેટ લીવરની કાર્યક્ષમતાને ઘટાડે છે, જેના કારણે શરીરમાં ગંદકી જમા થવા લાગે છે. દારૂથી પણ દૂર રહો, દારૂ લીવરને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે.
ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.