ઘર પર થઈ જશે યુરિક એસિડનો ઇલાજ, દવા લેતાં પહેલા અજમાવો આ ઉપાય
સૌથી સામાન્ય સમસ્યાઓમાં સાંધાનો દુખાવો, સોજો, ચાલવામાં મુશ્કેલી અને ક્યારેક આંગળીઓ કે ઘૂંટણમાં તીવ્ર દુખાવો શામેલ છે. જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો, આ સમસ્યા ગંભીર સ્થિતિમાં પરિણમી શકે છે.
Uric Acid: શિયાળાની સિઝનમાં આપણા શરીરમાં યુરિક એસિડનું સ્તર ઝડપથી વધવા લાગે છે. યુરિક એસિડ શરીરનો એક નેચરલ પદાર્થ છે, પરંતુ જ્યારે તેની માત્રા વધી જાય તો ઘણી મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. તેમાં સૌથી સામાન્ય સમસ્યા છે સાંધામાં દુખાવો, સોજા, જેના કારણે ચાલવામાં મુશ્કેલી થાય છે અને ક્યારેક આંગળી અને ઘૂંટણમાં દુખાવો થાય છે. જો સમય રહેતા આ સમસ્યા પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો સ્થિતિ ગંભીર થઈ શકે છે.
તેથી જરૂરી છે કે આપણે યુરિક એસિડને કંટ્રોલ રાખવા માટે કેટલાક સરળ અને નેચરલ ઉપાયો અપનાવીએ. દવા લેતાં પહેલા તમે ઘર પર કેટલાક ઉપાયો અજમાવી શકો છો, જે ન માત્ર સુરક્ષિત છે પરંતુ શરીરને અંદરથી સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. આવો જાણીએ ઘર પર યુરિક એસિડની સારવાર કરવા માટે દવા લેતા પહેલા કયા ઉપાયો અજમાવશો.
1. શિયાળામાં ખાટ્ટા ફળનું સેવન કરોઃ યુરિક એસિડને નિયંત્રિત કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો એ છે કે તમારા આહારમાં સાઇટ્રસ ફળોનો સમાવેશ કરો. નારંગી, લીંબુ, જામફળ અને કીવી જેવા ફળો વિટામિન સીથી ભરપૂર હોય છે. વિટામિન સી શરીરમાં બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને યુરિક એસિડને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. તમે નાસ્તા અથવા ભોજન પછી દરરોજ આ ફળોનું સેવન કરી શકો છો. વધુમાં, ખાલી પેટે લીંબુ પાણી પીવાથી શરીરમાંથી યુરિક એસિડ બહાર કાઢવામાં પણ મદદ મળે છે.
2. દરરોજ યોગ અને કસરત કરોઃ શિયાળામાં આપણે ઘર પર આરામ કરવા લાગીએ અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટીની કમી થઈ જાય છે. તેનાથી ન માત્ર વજન વધે છે પરંતુ યુરિક એસિડનું લેવલ પણ વધવા લાગે છે. તેને રોકવા માટે ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ કસરત કરવી જરૂરી છે. તમે તમારા શરીરને અનુકૂળ કસરત કરી શકો છો. નિયમિત કસરતથી મેટાબોલિઝ્મ સારૂ થાય છે અને યુરિક એસિડના લેવલને કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ મળે છે.
3. પાણી પીવા પર ધ્યાન આપોઃ શિયાળામાં હંમેશા લોકો ઓછું પાણી પીવે છે કારણ કે ઠંડીને કારણે ઓછી તરસ લાગે છે. પરંતુ આ એક મોટી ભૂલ છે. પાણીની કમીને કારણે યુરિક એસિડ શરીરમાં જમા થવા લાગે છે, જેનાથી સાંધામાં દુખાવો અને સોજા વધી શકે છે. તેથી દિવસમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લીટર પાણી પીવું જોઈએ. આ સિવાય દરરોજ સવારે લીંબુ પાણી પીવાથી યુરિક એસિડને શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે.
4. આદુવાળી ચા પીવોઃ શિયાળામાં ચા પીવી બધાને પસંદ હોય છે. જો તમે યુરિક એસિડ કંટ્રોલ કરવા ઈચ્છો છો તો આદુવાળી ચા તમારા ડેલી રૂટીનમાં સામેલ કરો. આદુમાં નેચરલ એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે, જે સાંધામાં દુખાવો અને સોજા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. દિવસમાં બે વખત આદુવાળી ચા પીવાથી શરીર ગરમ રહે છે અને યુરિક એસિડ કંટ્રોલમાં રહે છે.
5. લાઇફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરોઃ માત્ર ડાયટ અને પાણી પર ધ્યાન આપવું પૂરતું નથી. પૂરતી ઊંઘ લો, તણાવ ઓછો કરો અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટીને નિયમિત રાખી યુરિક એસિડને કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ કરે છે. પ્રયાસ કરો કે વધુ તળેલું અને સ્ટીવ ભોજન લેવાથી બચો, કારણ કે તે યુરિક એસિડ વધારે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
