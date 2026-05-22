/Nautapa 2026: આ તારીખથી 9 દિવસ પડશે ખતરનાક ગરમી, નૌતપામાં લૂ અને હીટ સ્ટ્રોક ન લાગે તે માટે આ વાતનું રાખજો ધ્યાન

Nautapa 2026: જો તમને અત્યારે ગરમી વધારે લાગી રહી છે તો હજુ તો તમે ગરમીનો પ્રકોપ જોયો જ નથી. 25 મે 2026 થી 2 જુન સુધી નૌતપા શરૂ થશે. આ નવ દિવસ ખતરનાક ગરમી પડશે. નૌતપા દરમ્યાન જે ગરમી પડે છે તેમાં લૂ લાગવાની, ડિહાઈડ્રેશન, હીટ સ્ટ્રોકની સંભાવના વધી જાય છે. આ નવ દિવસોમાં અતિશય ગરમીમાં તબિયત ન બગડે તે માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તે જાણવું જરૂરી છે.
નૌતપા એટલે શું
હિંદુ પંચાંગ અનુસાર નૌતપા એ નવ દિવસો હોય છે જેમાં સૂર્યનો આંકરો તાપ ધરતી પર પડે છે. જ્યારે સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ સીધો પૃથ્વી પર પડે છે જેના કારણે તાપમાન વધી જાય છે અને ધરતી પર ભીષણ ગરમી અને લૂનો પ્રકોપ વધે છે. નૌતપાના નવ દિવસો સામાન્ય રીતે મે મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહમાં કે જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં આવે છે.. આ સમયે ધરતી પર ભીષણ ગરમી પડે છે કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ સીધો પૃથ્વી પર પડતો હોય છે, જેના કારણે જમીન ઝડપથી ગરમ થઈ જાય છે, લુ વધે છે અને તાપમાનનો પારો 45 થી 50 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.
નૌતપા 2026 ની તારીખો
વર્ષ 2026 માં નૌતપાના નવ દિવસો 25 મે 2026 થી શરૂ થશે અને બે જુન સુધી નૌતપા ચાલશે. આ નવ દિવસ દરમિયાન તાપમાન અચાનક વધી જાય છે અને ગરમ હવાના કારણે લૂ લાગવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે, જો નૌતપાના નવ દિવસ દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ડિહાઇડ્રેશન, નબળાઈ ઉપરાંત હીટ સ્ટ્રોક જેવી ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. નૌતપા દરમિયાન તબિયત ન બગડે તે માટે આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો..
નૌતપામાં શું ન કરવું ?
- નૌતપાના નવ દિવસ દરમિયાન બાળકો અને વડીલોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું. આ નવ દિવસ દરમિયાન તડકો હોય ત્યારે ઘરની બહાર નીકળવાની ભૂલ ન કરવી.
- નૌતપાના નવ દિવસો દરમ્યાન નાના બાળકોએ બપોરના સમયે ઘરથી બહાર બિલકુલ ન નીકળવું.
- નૌતપા દરમિયાન સવારે 11:00 થી સાંજે 4 ના તડકામાં બહાર નીકળવાની ભૂલ કરવાનું ટાળવું.
- નૌતપા દરમિયાન ભારે, મસાલેદાર અને તળેલો ખોરાક ખાવાની ભૂલ ન કરવી
નૌતપા દરમ્યાન તબિયતનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું ?
1. નૌતપાના દિવસ દરમિયાન શરીરને ઠંડું અને હાઇડ્રેટ રાખવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી અને અન્ય લિક્વિડ લેતા રહેવું. શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું બેલેન્સ જળવાય તે માટે નાળિયેર પાણી, લીંબુ પાણી કે સત્તું પણ પી શકાય છે.
2. નૌતપાના નવ દિવસો દરમિયાન બને ત્યાં સુધી સરળતાથી પચી જાય તેવું લાઈટ ભોજન કરવાનો આગ્રહ રાખવો. ભોજનની સાથે કાકડી, પપૈયું, શકરટેટી, તરબૂચ જેવા ફળ પણ ખાઈ શકાય છે.
3. ડાયજેશન સારું રહે તે માટે આહારમાં દહીં અને છાશનો સમાવેશ કરવો. નૌતપાના નવ દિવસો દરમિયાન રાતના ભોજનમાં દલીયા, ખીચડી જેવી લાઇટ વસ્તુઓનું સેવન કરવું.
4. ગરમીથી શરીરને રાહત તે મળે તે માટે રાત્રે સૂતા પહેલા પગને ઠંડા પાણીમાં ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ પલાળવા.
5. નૌતપા દરમિયાન શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોટનના અને લાઈટ રંગના કપડાં પહેરવા. જેથી શરીરને ઠંડક મળે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)