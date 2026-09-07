/ગરદનના કેન્સરનું જોખમ કોને સૌથી વધુ? નિષ્ણાત ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય લક્ષણો અને રિસ્ક ફેક્ટર્સ

Neck Cancer Risk Factors: માથા અને ગરદનનું કેન્સર એ કેન્સર છે જે સામાન્ય રીતે માથા અને ગરદનના મ્યુકોસલ સપાટીને અસ્તર કરતા સ્ક્વામસ કોષોમાં શરૂ થાય છે. આ કોષો મોઢા, ગળા અને કંઠસ્થાનની અંદર હોય છે. આ કેન્સરને માથા અને ગરદનના સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમાસ કહેવામાં આવે છે. આ કેન્સર લાળ ગ્રંથીઓ, સાઇનસ, સ્નાયુઓ કે પછી માથા અને ગરદનની નસોથી શરૂ થઈ શકે છે. ગરદનના કેન્સરની ઝપેટમાં આવવા પર તેના લક્ષણ સામાન્ય જેવા લાગી શકે છે. તેવામાં લોકોને ખાગરદનના કેન્સરના જોખમી કારણો અને લક્ષણો વિશે ખ્યાલ બોવો જોઈએ. ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના ડોક્ટર અંબેશ સિંહ પાસેથી જાણો ગળાના કેન્સરનો ખતરો ક્યા લોકોમાં વધુ હોય છે.
ગળાના કેન્સરનો ખતરો કોને વધુ હોય છે
તમાકુ, ગુટખા, પાન મસાલા, બીડી/સિગારેટ અને દારૂનું સેવન કરતા લોકોને જોખમ વધુ રહે છે.
HPV સંક્રમણ- વિશેષ કરી કેટલાક પ્રકારના ગળાના કેન્સરમાં એક મહત્વનું જોખમી પાસું છે.
ગરદનના કેન્સરના લક્ષણો ક્યા છે
નેશનલ કેન્સર ઈન્સ્ટીટ્યુટ, યુએસ અનુસાર ગરદનનું કેન્સર થવા પર આ લક્ષણો જોવા મળી શકે છે.
માથા અને ગરદનના કેન્સરના લક્ષણોમાં ગરદનમાં ગાંઠ, મોઢા કે ગળામાં એવા ઘાવ જે ઠીક થતાં નથી અને તેમાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય ગળામાં ખારાશ રહી શકે છે, ગળવામાં મુશ્કેલી અને અવાજમાં ફેરફાર કે અવાજ ભારે થવો તેના લક્ષણો હોઈ શકે છે.
આ લક્ષણ ઓછી ગંભીર સ્થિતિ કે સામાન્ય સમસ્યામાં પણ જોવા મળી શકે છે. પરંતુ તેમાંથી કોઈ લક્ષણ જોવા મળે તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
કેન્સરના સેલ્સ જો આ જગ્યા પર છે તો આવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે
મોઢા કે ઓરલ કેવિટીઃ પેઢા, જીભ કે મોઢાની અંદરની પરત પર સફેદ કે લાલ નિશા, જડબામાં એવી ગાંઠ કે સોજા જેનાથી ડેન્ચર કે નકલી દાંત સારી રીતે ફિટ ન હોય કે અસહજ અનુભવ થાય, મોઢામાં અસામાન્ય લોહી આવવું કે દુખાવો થવો.
ગળામાં લક્ષણઃ ભોજન ગળે ઉતારવામાં દુખાવો થવો. ગરદન કે ગળામાં એવો દુખાવો થવો જે ઠીક ન થાય, કાનમાં દુખાવો થવો કે ઘંટડી વાગવા જેવો અવાજ આવવો, સાંભળવામાં સમસ્યા થવી.
અવાજની નળીઃ શ્વાસ લેવામાં કે બોલવામાં મુશ્કેલી થવી, ગળે ઉતારવા સમયે દુખાવો થવો કે કાનમાં દુખાવો થવો.
નાકની આસપાસ સાયનસ કે નાકની અંદરઃ સાયનસની સમસ્યા જેમાં નાક બંધ રહે અને ઠીક ન થાય, લાંબા સમય સુધી રહેનાર સાયસનું સંક્રમણ જે એન્ટીબાયોટિક દવાથી ઠીક ન થાય, નાકમાંથી લોહી આવવું, વારંવાર માથાનો દુખાવો, આંખમાં સોજા કે આંખની અન્ય મુશ્કેલી, ઉપરના દાંતમાં દુખાવો થવો, ડેન્ચર સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થવી.
લાળ ગ્રંથિઓઃ જડબાના હાડકાની આસપાસ સોજો. ચહેરાના સ્નાયુઓમાં સુન્નતા કે લકવો થવો, કે પછી ચહેરા, ગરદનમાં એવો દુખાવો થાય તે ઠીક ન થાય.