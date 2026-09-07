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ગરદનના કેન્સરનું જોખમ કોને સૌથી વધુ? નિષ્ણાત ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય લક્ષણો અને રિસ્ક ફેક્ટર્સ

Neck Cancer Symptoms: આજના સમયમાં વિવિધ પ્રકારના કેન્સરની બીમારી વધી રહી છે. કેન્સરમાં એક ગરદનનું કેન્સર પણ છે, જે લોકોને કોઈ વ્યસન હોય તેને આ કેન્સર થવાનું જોખમ રહે છે. ડોક્ટર અંબેશ સિંહે ગરદન કેન્સરના જોખમો અને તેના લક્ષણો વિશે જણાવ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:24 PM IST
ગરદનના કેન્સરનું જોખમ કોને સૌથી વધુ? નિષ્ણાત ડોક્ટરે જણાવ્યા મુખ્ય લક્ષણો અને રિસ્ક ફેક્ટર્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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