/Papaya Side effects: આ 5 બીમારી હોય તેણે ન ખાવું પપૈયું, ખાવાથી શરીરમાં શરુ થઈ જાય છે આવી સમસ્યાઓ

Papaya Side effects: ગુણની ખાણ ગણાતું પપૈયું 5 રોગમાં ઝેર જેવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. પપૈયું ખાવાથી મોટાભાગના લોકોને તકલીફ નથી થતી પણ આ 5 સમસ્યા હોય તેમણે પપૈયું ખાતા પહેલા વિચારવું. કારણ કે આ સમસ્યાઓ પપૈયું ખાધા પછી વકરી જશે.
Papaya Side effects: પપૈયા ગુણોથી ભરપૂર ફળ છે. ઉનાળામાં ખાવા માટે પપૈયું સૌથી બેસ્ટ વિકલ્પ છે કારણ કે પપૈયામાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને તેને ખાવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે. પપૈયું પાચન ક્રિયાને ફાયદો કરે છે અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ પપૈયું ફાયદાકારક છે. પરંતુ આ પપૈયું કેટલાક લોકો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પપૈયું ખાવાથી 5 લોકોને નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
સામાન્ય સ્થિતિમાં પણ પપૈયું મર્યાદિત માત્રામાં ખાવું જોઈએ. પપૈયું એક સાથે વધારે પ્રમાણમાં ખાવાથી પણ નુકસાન કરે. આજે તમને 5 એવી સમસ્યાઓ વિશે જણાવીએ જેમાં પપૈયું ખાવું હાનિકારક સાબિત થાય છે. આ 5 સમસ્યાઓ જેમને હોય તેમણે પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ નહીં તો તેના શરીરમાં પપૈયાની આડ અસરો તુરંત દેખાવા લાગે છે.
હાર્ટ રીધમ ડિસઓર્ડર
જે લોકોને હૃદય સંબંધિત આ સમસ્યા હોય તેમણે પણ પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ અથવા તો ઓછી માત્રામાં પપૈયું ખાવું જોઈએ. હાર્ટ રીધમ ડિસઓર્ડર એવી સમસ્યા છે જેમાં હૃદયના ધબકારા પ્રભાવિત થતા હોય છે. જે લોકોના હૃદયના ધબકારા અનિયમિત હોય તેઓ પપૈયું ખાય તો તેમના શરીરમાં ફેરફાર થવા લાગે છે અને હાર્ટ રિધમ પણ પ્રભાવિત થાય છે.
પથરીની સમસ્યા
હાર્ટ સિવાય કિડની સ્ટોનની સમસ્યા હોય તેમણે પણ પપૈયું ઓછું ખાવું અથવા તો ન ખાવું. પપૈયામાં રહેલા તત્વ ઓક્સાલેટ લેવલને વધારી શકે છે. જેના કારણે સ્ટોનની સમસ્યા કે દુખાવો વધી શકે છે. કિડની સ્ટોનની તકલીફમાં પણ ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ આહારમાં પપૈયાનો સમાવેશ કરવો.
થાઇરોડ
હાયપોથાઈરોડીઝમના દર્દી એ પણ પપૈયું ખાવાથી બચવું જોઈએ અથવા પપૈયું ખાતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. પપૈયું ખાવાથી થાયરોડ ગ્લેન્ડની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થાય છે જેના કારણે હોર્મોન બેલેન્સ બગડી શકે છે.
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે
ગર્ભવતી મહિલાઓએ પપૈયું ખાવાથી બચવું જોઈએ. પપૈયામાં એવા એન્જાઈન હોય છે જે ગર્ભાશયમાં કોન્ટ્રાકશન વધારી શકે છે. જેના કારણે ગર્ભાવસ્થામાં જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. તેથી પ્રેગ્નન્સી હોય ત્યારે ડોક્ટરની સલાહ લીધા વિના પપૈયું ખાવાની ભૂલ કરવી નહીં.
લેટેક્સ એલર્જી
જે લોકોને લેટેક્સ એલર્જી હોય તેમણે પણ પપૈયું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ આ એલર્જીમાં પપૈયું ખાવાથી તુરંત રિએક્શન થઈ જાય છે. પપૈયું ખાધા પછી શરીરમાં ખંજવાળ આવવી, સોજા આવવા કે પછી રેશીસ થવાની સમસ્યા વધી શકે છે. જો આ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય તો પપૈયું ખાવાનું ટાળવું અથવા તો પપૈયું ખાતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
