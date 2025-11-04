Prev
Signs of cancer in men: જો આ 4 લક્ષણો દેખાય, તો નજરઅંદાજ ન કરતા, શરીરમાં ઘર બનાવી લે છે કેન્સર

cancer in male: પુરૂષોમાં કેન્સરના કેસ સતત વધી રહ્યાં છે. આવો તમને જણાવીએ કે પુરૂષોમાં કેન્સરના કયા-કયા લક્ષણ જોવા મળે છે અને તેનાથી બચાવ માટે શું કરવું જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:33 AM IST

કેન્સર એક્સપર્ટે પુરૂષોને ચેતવણી આપી છે કે તે પોતાના શરીરમાં નાના-નાના ફેરફારોને નજરઅંદાજ ન કરો, કારણ કે ક્યારેક કોઈ ગંભીર બીમારીની શરૂઆત થઈ શકે છે. યુકેના રેડિએશન ઓન્કોલોજિસ્ટ ડો. જીરી કુબ્સે કહ્યુ કે પુરૂષ આ લક્ષણને હંમેશા હળવાશમાં લે છે, જેનાથી કેન્સર જેવી બીમારી મોડેથી પકડમાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે ઉંમર વધવાની સાથે શરીરમાં દુખાવો કે થાકને સામાન્ય સમજવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક લક્ષણ એવા હોય છે જેના પર તત્કાલ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ડો. કુબ્સે જણાવ્યુ કે પીઠ દર્દ, સતત થાક, વજન ઘટવું અને ગળામાં દુખાવા જેવા સામાન્ય લક્ષણ પણ કેન્સરના શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે.

પીઠમાં દુખાવાને હંમેશા ઉંમર કે સ્નાયુઓમાં નબળાઈ સાથે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ આ દુખાવો સતત રહે કે વધુ થાય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ખાસ કરી ત્યારે, જ્યારે દુખાવો કોઈ ગતિવિધિ સાથે જોડાયેલો ન હોય, રાત્રે કે સવારે વધી જાય, કે સારવાર બાદ પણ રાહત ન મળે.

થાક કે નબળાઈ પણ એક ગંભીર સંકેત હોઈ શકે છે. ડો. કુબ્સ અનુસાર જો પૂરતી ઉંઘ અને આરામ બાદ પણ સતત થાકનો અનુભવ થાય છે, તો તે શરીરમાં કેન્સર સેલ્સની ગતિવિધિનું પરિણામ હોઈ શકે છે. કેન્સર સેલ્સ શરીરની ઉર્જા અને પોષક તત્વોનો ઉપયોગ ખુદને વધારવામાં કરે છે.

જો આ થાક લાંબા સમય સુધી રહે અને તેની સાથે વજન ઘટવું, થાક કે દુખાવા જેવા લક્ષણ હોય તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ. તે ઘણીવાર કોઈ આંતરિક કેન્સરનો શરૂઆતી સંકેત હોય છે.

કોઈ કારણ વગર વજનમાં ઘટાડો પણ એક ચેતવણી છે. જો ડાયટ કે એક્સરસાઇઝ વગર વજન ઘટી રહ્યું છે તો તે સ્વાદુપિંડ, ફેફસા, પેટ કે ભોજન નળીના કેન્સર સાથે જોડાયેલા હોય છે. પરંતુ વજન ઘટાડવા પાછળ તણાવ કે હોર્મોનલ ફેરફાર જેવા અન્ય કારણ પણ હોઈ શકે છે.

ગળામાં દુખાવો જો ત્રણ સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી રહે તો તેને સામાન્ય શરદી-ખાંસી સમજી નજરઅંદાજ ન કરો. ડો. કુબ્સ પ્રમાણે જો દુખાવાની સાથે અવાજ ભારે હોય, જો તમને ગળવામાં તકલીફ હોય અથવા કાનમાં દુખાવો થતો હોય, તો તે ગળાના કેન્સરની નિશાની હોઈ શકે છે.

એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે શરીર હંમેશા સંકેત આપે છે. બસ તમારે તેને જલ્દી ઓળખવાની જરૂર છે. જો કોઈ અસામાન્ય લક્ષણ લાંબા સમય સુધી રહે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે, કારણ કે સમય પર તપાસ અને સારવારથી જીવન બચાવી શકાય છે.
 

